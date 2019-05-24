Тесты камеры от DxOMark

Камера Mi 9 получила три основные фишки. Главный объектив на 48 МП обладает фильтром Quad Bayer для улучшения съемки в условиях плохого освещения, второй на 12 МП имеет 2-кратное приближение, а третий — широкоугольные линзы с охватом в 117 градусов.

Селфи-камера, размещенная по центру верхней части экрана, имеет сенсор на 20 МП с апертурой f/2.0. Вместо светодиодной вспышки используется экранная.