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Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi 9
Дисплей
70
Производительность
78
Батарея
76
Камера
77
Итоговая оценка
74
Класс Флагман
Дата выхода Февраль 2019 года
Дата начала продаж Апрель 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Качественный OLED-экран с небольшим отверстием сверху
  • Интегрированный в экран датчик отпечатков работает идеально
  • Более дешевый, чем большинство конкурентов
  • Оптимизированная операционная система
  • Очень быстрый процессор
  • Отличная автономность
  • Лишен водонепроницаемости
  • Скользкая поверхность корпуса
  • Нет ни стереодинамиков, ни 3.5 мм джека
  • Отсутствует поддержка microSD

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Ми 9
70

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.39 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 85.2%
Особенности - Always-On Display
- DC Dimming

Тесты дисплея

Максимальная яркость
619 нит

Плотность пикселей дисплея при разрешении 2280 на 1080 пикселей равна 395 PPI. Его максимальная яркость тоже не впечатляет (430 нит), однако, как и четкость картинки, этот показатель дискомфорта не доставит. Использование технологии OLED позволило производителю оснастить телефон функцией Always-On Display.

62

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Mi 9
Инфо
Высота 157.5 мм
Ширина 74.6 мм
Толщина 7.6 мм
Вес 173 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Концерный черный, Океанский синий, Лавандовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
85.2%

Xiaomi Mi 9 получился очень тонким смартфоном, а, за счет закругленных краев на спинке, в руке он кажется еще тоньше. Его толщина составляет 7.6 мм. В корпус размерами 157.5 мм по высоте и 74.6 мм по ширине поместился крупный экран диагональю 6.39 дюйма, полезная площадь которого составляет 86.94%.

78

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Ми 9 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 855
Архитектура 1 ядро по 2.84 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485)
CPU ядер 8
Частота 2840 МГц
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Adreno 640
Частота GPU 585 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
3536
Geekbench 4.4 (многоядерный)
11114
Geekbench 5 (одноядерный)
616
Geekbench 5 (многоядерный)
2372
AnTuTu Benchmark 7
386304
AnTuTu Benchmark 8
422744

Характеристики Ксиаоми Ми 9 включают мощный процессор Snapdragon 855 и графический ускоритель Adreno 640. Он продается в двух конфигурациях: 6 и 8 ГБ оперативной памяти. У него 128 ГБ встроенного накопителя для хранения медиафайлов.

78

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 12.0.1
Размер системы из коробки 13.5 ГБ
76

Батарея

Характеристики
Объем 3300 мАч
Мощность зарядки 27 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:30 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4 (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Да (20 Вт)
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
10:09 ч.
Время просмотра видео
19:02 ч.
Время разговора (3G)
23:32 ч.
77

Камеры

Спецификации и тестирование камер Mi 9
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Оптический, 2x
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 117°
Количество объективов 3 (48 МП + 12 MP + 16 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 54 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.0", Sony IMX481 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Xiaomi Mi 9 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 5184 x 3880
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 18 мм
Размер пикселя 0.9 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/3"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
112
Качества видео
99
Итоговая оценка камеры
107

Камера Mi 9 получила три основные фишки. Главный объектив на 48 МП обладает фильтром Quad Bayer для улучшения съемки в условиях плохого освещения, второй на 12 МП имеет 2-кратное приближение, а третий — широкоугольные линзы с охватом в 117 градусов.

Селфи-камера, размещенная по центру верхней части экрана, имеет сенсор на 20 МП с апертурой f/2.0. Вместо светодиодной вспышки используется экранная.

81

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 20
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 900, LTE 2300, LTE 2500
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Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет
Тесты динамиков
Голос
70 дБ
Музыка
74 дБ
Звонок
81 дБ

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Февраль 2019 года
Дата начала продаж Апрель 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.389 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Mi 9 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Mi 9

Оценка пользователей

3.6 из 5 баллов (140 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (6)

Patrik 15 марта 2020 08:01
Флагман без OIS нафиг не нужен. Знаю я амоледы у сяоми, выгорит быстро
+18 Ответить
Geroy 15 декабря 2019 12:55
Mi 9 водонепроницаемый
+34 Ответить
Анна 02 октября 2019 05:57
Отличный телефон!!!! Хотела брать айфон, так как покупала у знакомого в магазине, переубедил!!! До этого был самсунг, сказал не пожалеешь!!!
0 Ответить
Лена 14 ноября 2019 21:28
И как ? Работает без нареканий ? Я тоже думаю айфон 6 или ксиоми ми9
+5 Ответить
Андрей 21 ноября 2019 13:57
Лена, Если выбирать между 6-м и ми9, то однозначно ми. Вообще странно сравнивать устаревший б/ушный телефон и новый флагман.
+3 Ответить
Вадим 26 сентября 2019 14:06
Отличный телефон, все работает. Датчик отпечатков работает 100% из 100 попыток, даже двух пальцев левой и правой руки. Покупался не на алиэкспрессе.
+3 Ответить
Михаил 08 июля 2019 21:51
Шикарный смартфон. Сергей явно привирает, написав 24 мая, что он купил Xiaomi mi9.. Смартфон продаваться начал только с середины июня. Есть вариант, что Серёжа купил смартфон в Китае через Алиэкспресс, ну тогда это его проблемы. Я купил в Эльдорадо , Ростест. Всё работает. Не, всё летает!На данный момент времени - Xiaomi mi9 самый продвинутый смартфон. В чехле он не скользит, водонепрницаемость меня не волнует. NFC отлично срабатывает.
+2 Ответить
Сергей 24 мая 2019 15:52
Xiaomi Mi9 топовое железо с глупым и бесполезным софтом. Разочарование. Отпечаток срабатывает 1 раз из 10 попыток, потом требует ввести пароль, по лицу снятие блокировки только при хорошем освещении, успешно один раз из пяти, в зависимости от расстояния, надо как дебилу поднести телефон к носу и выпятить глаза. NFS срабатывает на оплату через раз, требует при сбое ввести пароль, который виден всей очереди за спиной, потом любой бери телефон и пользуйся. Не забудьте переключить в NFS кошелёк НСЕ. Как обычно, куча дурацких настроек, надо час под себя только звуки делать (входить в приложение в настройках и там переключать. Дёшево -хорошо не бывает. Redmi 4 лучше, честнее, что обещали, то и было, экран зависал периодически.Жалею о покупке, не советую.Поюзую и скину...
-1 Ответить
DAN 15 декабря 2019 16:05
Что-то путаешь телефон Mi9 c другой Их много Mi9T , Mi9 L Вот Mi9 работает отлично ,
+7 Ответить
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