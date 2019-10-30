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Xiaomi Mi 9 Lite

Xiaomi Mi 9 Lite
Дисплей
70
Производительность
46
Батарея
79
Камера
78
Итоговая оценка
69
Класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Встроенный в экран сканер отпечатков пальцев
  • Удобный, легкий и очень прочный корпус
  • Привлекательный дизайн из стекла и пластика
  • Есть функция для предотвращения мерцания дисплея
  • Сильно царапается спинка, поэтому без чехла не обойтись
  • Только один динамик громкой связи

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Ми 9 Лайт
70

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.39 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 85.8%
Особенности - Always-On Display
- DC Dimming

Тесты дисплея

Максимальная яркость
425 нит

Тут используется AMOLED-экран, поэтому у вас не должно возникнуть никаких вопросов к изображению. Учитывая солидные показатели полезной площади и высокую плотность пикселей, передняя панель выглядит очень современной. За счет использования премиального стекла Gorilla Glass 5 каждое касание приносит удовольствие, палец приятно скользит по дисплею.

В Mi 9 Lite установлен интегрированный в экран сканер отпечатков пальцев, который в состоянии считывать за доли секунды.

63

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Mi 9 Lite
Инфо
Высота 156.8 мм
Ширина 74.5 мм
Толщина 8.7 мм
Вес 179 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Белый, Синий, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
85.8%

Xiaomi Mi 9 Lite выглядит красиво, в руке лежит еще лучше благодаря хорошо подобранным материалам, из которых сделан корпус. Однако, в процессе эксплуатации выяснилось, что задняя поверхность быстро царапается.

46

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Ми 9 Лайт и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 710
Архитектура 2 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 360), 6 ядра по 1.7 ГГц (Kryo 360)
CPU ядер 8
Частота 2200 МГц
Размер транзистора 10 нанометров
Графика Adreno 616
Частота GPU 500 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1844
Geekbench 4.4 (многоядерный)
5808
Geekbench 5 (одноядерный)
385
Geekbench 5 (многоядерный)
1392
AnTuTu Benchmark 7
178786
AnTuTu Benchmark 8
208323
78

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 12
Размер системы из коробки 13 ГБ
79

Батарея

Характеристики
Объем 4030 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:55 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (50% за 35 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
13:25 ч.
Время просмотра видео
17:10 ч.
Время разговора (3G)
39:10 ч.
78

Камеры

Спецификации и тестирование камер Mi 9 Lite
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 118°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 MP + 2 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896
Апертура f/2.0
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора ISOCELL Plus CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
77

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 12
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2
3G сети HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
4G сети LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300)
65

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет
Тесты динамиков
Голос
67 дБ
Музыка
72 дБ
Звонок
83 дБ

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.42 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.4 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройства
- Кабель USB
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Mi 9 Lite могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Mi 9 Lite

FAQ - Ответы на частые вопросы

Чем Mi 9 Lite отличается от Mi CC9?

- Отличий, помимо одного, нет. Mi CC9 можно приобрести в конфигурации с 256 ГБ встроенной памяти, тогда как максимальный объем хранилища Mi 9 Lite составляет 128 ГБ.

Оценка пользователей

3.8 из 5 баллов (194 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (5)

Alexstim 29 декабря 2019 14:44
Снизу два выхода под динамики но работает только с одной стороны второй для красоты?
+30 Ответить
Доместос 09 января 2020 21:01
А что, если это микрофон ? .-.
+6 Ответить
Марсэль 27 декабря 2019 17:58
Зависает телефон когда переключаешь видео в 4к
0 Ответить
Серёга 17 декабря 2019 06:47
Батарея просто таит на глазах и похрен чё включено 710 снэп прожорливый и этим все сказано .
+53 Ответить
Дядя Саша 19 декабря 2019 17:24
Ещё от прошивки зависит, у меня Mi, обновил 11. ДЕСЯТЬ часов в 1080р - Ютуба, и ещё осталось 16%. Прошивка RU попадается- сразу продаю! Хотел se:_ из-за батарейки не взял!!!
+17 Ответить
Rsl 10 ноября 2019 19:34
Выключайте GPS он сильно кушает батарею, посмотрите что еще включено лишнее и ресурсоемкое, у меня нормально расходуется, иногда до конца второго дня доживает если сильно смартфон не мучить. Отвечу и Кристине, раз Аманда молчит : надпсиь XIAOMI на задней части подсвечивается в режиме зарядки и когда есть сообщение, короче работает как индикатор событий.
+6 Ответить
Аманда 30 октября 2019 09:46
Здравствуйте! Вопрос обладателям аппарата Lite. Купила его 26 октября. Меня не устраивает аккум. В режиме ожидания за 1,5 ч ушло 5% зарядки. Он просто лежал на столе и ответила на 2 сообщения в контакте. Нормально это? Стоит ли выставлять претензии магазину?
0 Ответить
Кристина 30 октября 2019 13:26
Аманда,а у вас индикатор "xiaomi" всегда подсвечивается?
+26 Ответить
Дмитрий 08 ноября 2019 08:16
Это нормально.. Система работает, сеть ловит, а это тоже потребление памяти.. Минус жирный вам за такую скундность ума.
+19 Ответить
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