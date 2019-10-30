Тесты дисплея

Тут используется AMOLED-экран, поэтому у вас не должно возникнуть никаких вопросов к изображению. Учитывая солидные показатели полезной площади и высокую плотность пикселей, передняя панель выглядит очень современной. За счет использования премиального стекла Gorilla Glass 5 каждое касание приносит удовольствие, палец приятно скользит по дисплею.

В Mi 9 Lite установлен интегрированный в экран сканер отпечатков пальцев, который в состоянии считывать за доли секунды.