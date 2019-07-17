Xiaomi Mi 9 SE
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Февраль 2019 года
|Дата начала продаж
|Март 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Super AMOLED дисплей с функцией Always-On Display
- Встроенный в сенсорную панель сканер отпечатков
- Хорошое соотношение цены к качеству
- Сбалансированное аппаратное обеспечение
- Многофункциональная тройная камера
- Аккумулятор средней емкости
- Фронтальная камера лишена цифровой стабилизации
- Нет 3.5 мм джека для наушников
- Не поддерживает карту памяти
Технические характеристики
Экран
|Тип
|AMOLED
|Размер
|5.97 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|432 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|84.1%
|Особенности
|- Always-On Display
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|147.5 мм
|Ширина
|70.5 мм
|Толщина
|7.4 мм
|Вес
|155 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Темно-серый, Синий, Фиолетовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 712
|Архитектура
|2 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 360), 6 ядра по 1.7 ГГц (Kryo 360)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2200 МГц
|Размер транзистора
|10 нанометров
|Графика
|Adreno 616
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|No
Тесты в бенчмарках
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0
|Оболочка UI
|MIUI 12
|Размер системы из коробки
|19 ГБ
Батарея
|Объем
|3070 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:27 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 4 (50% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
В Ксиаоми Ми 9 СЕ установлен аккумулятор на 3070 мАч, который выдерживает около 20 часов в среднем режиме использования. Если вы начнете фотографировать, снимать видео и играть в игры, то автономность сократиться до 6-8 часов.
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|Зум
|Оптический, 2x
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|Количество объективов
|3 (48 МП + 8 MP + 13 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Телефото объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV8856
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|20 мегапикселей
|Разрешение фото
|5120 x 3840
|Апертура
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|18 мм
|Размер пикселя
|0.9 микрон
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|Размер сенсора
|1/2.78"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|15
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 900, LTE 2300, LTE 2500
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Февраль 2019 года
|Дата начала продаж
|Март 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|1.39 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.39 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
Цены на Xiaomi Mi 9 SE
FAQ - Ответы на частые вопросы
Можно ли зарядить Xiaomi Mi 9 SE беспроводным путем?
- Этого можно добиться только при помощи специализированных чехлов для беспроводной зарядки или других сторонних приспособлений. Но сам телефон не имеет такой функции.
Стоит ли переходить с Xiaomi Mi 8 SE на Mi 9 SE?
- В плане камеры, MI 9 SE лучше своего предшественника. У него три модуля сзади, а не два. Более того, новинка получила встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев, тогда как у Mi 8 SE он находится на тыльной стороне. Последний имеет преимущество в аккумуляторе — его емкость немного больше, чем у новой модели. Устройство 2019 года также выигрывает в плане производительности: у него более быстрый процессор и больше оперативной памяти.
Как ведет себя дисплей на солнце?
- Ксиаоми Ми 9 СЕ получил хороший AMOLED-экран с высоким уровнем контрастности и максимальной яркостью 600 нит. Ее хватает для комфортного взаимодействия со смартфоном под яркими лучами солнца, не говоря уже о помещении.
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