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Xiaomi Mi 9 SE

Xiaomi Mi 9 SE
Дисплей
72
Производительность
46
Батарея
63
Камера
73
Итоговая оценка
65
Класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2019 года
Дата начала продаж Март 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Super AMOLED дисплей с функцией Always-On Display
  • Встроенный в сенсорную панель сканер отпечатков
  • Хорошое соотношение цены к качеству
  • Сбалансированное аппаратное обеспечение
  • Многофункциональная тройная камера
  • Аккумулятор средней емкости
  • Фронтальная камера лишена цифровой стабилизации
  • Нет 3.5 мм джека для наушников
  • Не поддерживает карту памяти

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Ми 9 СЕ
72

Экран

Тип AMOLED
Размер 5.97 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 432 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 84.1%
Особенности - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
637 нит
62

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Mi 9 SE
Инфо
Высота 147.5 мм
Ширина 70.5 мм
Толщина 7.4 мм
Вес 155 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Темно-серый, Синий, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
84.1%
46

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Ми 9 СЕ и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 712
Архитектура 2 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 360), 6 ядра по 1.7 ГГц (Kryo 360)
CPU ядер 8
Частота 2200 МГц
Размер транзистора 10 нанометров
Графика Adreno 616
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1774
Geekbench 4.4 (многоядерный)
5635
Geekbench 5 (одноядерный)
407
Geekbench 5 (многоядерный)
1449
AnTuTu Benchmark 7
174218
AnTuTu Benchmark 8
220082
67

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0
Оболочка UI MIUI 12
Размер системы из коробки 19 ГБ
63

Батарея

Характеристики
Объем 3070 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:27 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4 (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
10:19 ч.
Время просмотра видео
14:37 ч.
Время разговора (3G)
25:00 ч.

В Ксиаоми Ми 9 СЕ установлен аккумулятор на 3070 мАч, который выдерживает около 20 часов в среднем режиме использования. Если вы начнете фотографировать, снимать видео и играть в игры, то автономность сократиться до 6-8 часов.

73

Камеры

Спецификации и тестирование камер Mi 9 SE
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Оптический, 2x
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 MP + 13 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV8856
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 5120 x 3840
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 18 мм
Размер пикселя 0.9 микрон
Тип сенсора BSI CMOS
Размер сенсора 1/2.78"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
79

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 15
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 900, LTE 2300, LTE 2500
69

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет
Тесты динамиков
Голос
86.2 дБ
Музыка
79 дБ
Звонок
87.8 дБ

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2019 года
Дата начала продаж Март 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.39 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.39 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Mi 9 SE могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Mi 9 SE

FAQ - Ответы на частые вопросы

Можно ли зарядить Xiaomi Mi 9 SE беспроводным путем?

- Этого можно добиться только при помощи специализированных чехлов для беспроводной зарядки или других сторонних приспособлений. Но сам телефон не имеет такой функции.

Стоит ли переходить с Xiaomi Mi 8 SE на Mi 9 SE?

- В плане камеры, MI 9 SE лучше своего предшественника. У него три модуля сзади, а не два. Более того, новинка получила встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев, тогда как у Mi 8 SE он находится на тыльной стороне. Последний имеет преимущество в аккумуляторе — его емкость немного больше, чем у новой модели. Устройство 2019 года также выигрывает в плане производительности: у него более быстрый процессор и больше оперативной памяти.

Как ведет себя дисплей на солнце?

- Ксиаоми Ми 9 СЕ получил хороший AMOLED-экран с высоким уровнем контрастности и максимальной яркостью 600 нит. Ее хватает для комфортного взаимодействия со смартфоном под яркими лучами солнца, не говоря уже о помещении.

Оценка пользователей

3.6 из 5 баллов (158 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (6)

Собиржон. 29 мая 2020 13:38
И не забывайте, это всетаки телефон. Камеры, звук, экран все по деньгам в норме.
+5 Ответить
Собиржон. 29 мая 2020 13:35
Отличный компакт. Суперский.
0 Ответить
Абдулазиз 04 декабря 2019 16:20
Купил в июне (2019) , пользуюсь уже пол года никаких проблем не выявлено,красивый дизайн, производительность - 101 из 100🙂 очень мощный смартфон, свободно конкурирует (то есть в уровне этих смартфонов) и лучше в определенных характеристиках с смартфонами: Samsung Galaxy A70 , Xiaomi Mi 9 , Xiaomi Mi mix 3 , Samsung Galaxy S 7,8. А Xiaomi Redmi note 7,8 (pro) -это полная хуйня не возможно их сравнивать 🥵
+11 Ответить
Егор 25 октября 2019 15:53
Совершенно отвратительный телефон, звук пишет ужасно, вечером снимает отвратительно, какие то постоянные кривые обновления, в общем не рекомендую к покупке! пользуюсь телефоном с начала августа!
0 Ответить
Елена 21 августа 2019 22:17
У меня батарея, 44 градуса греестся жуть как. при чем я даже симку еще не успела вставить, только зарядила. буду возвращать
+5 Ответить
Идех 17 июля 2019 23:37
А звенит ли корпус у кого нибудь рядом с камерой как будто там что то болтается
0 Ответить
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