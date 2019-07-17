Можно ли зарядить Xiaomi Mi 9 SE беспроводным путем?

- Этого можно добиться только при помощи специализированных чехлов для беспроводной зарядки или других сторонних приспособлений. Но сам телефон не имеет такой функции.

Стоит ли переходить с Xiaomi Mi 8 SE на Mi 9 SE?

- В плане камеры, MI 9 SE лучше своего предшественника. У него три модуля сзади, а не два. Более того, новинка получила встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев, тогда как у Mi 8 SE он находится на тыльной стороне. Последний имеет преимущество в аккумуляторе — его емкость немного больше, чем у новой модели. Устройство 2019 года также выигрывает в плане производительности: у него более быстрый процессор и больше оперативной памяти.

Как ведет себя дисплей на солнце?

- Ксиаоми Ми 9 СЕ получил хороший AMOLED-экран с высоким уровнем контрастности и максимальной яркостью 600 нит. Ее хватает для комфортного взаимодействия со смартфоном под яркими лучами солнца, не говоря уже о помещении.