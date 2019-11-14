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Xiaomi Mi 9T

Xiaomi Mi 9T
Дисплей
72
Производительность
54
Батарея
78
Камера
73
Итоговая оценка
69
Класс Средний класс
Дата выхода Май 2019 года
Дата начала продаж Июнь 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Хороший дисплей со встроенным сенсором отпечатков пальцев
  • Имеется двукратное оптическое приближение
  • Удобный дизайн и приятный внешний вид
  • Есть вариант на 256 ГБ встроенной памяти
  • Нет слота для microSD-карты
  • Отсутствует оптическая стабилизация
  • Нет беспроводной зарядки

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Ми 9Т
72

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.39 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 86.1%
Особенности - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
645 нит
61

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Mi 9T
Инфо
Высота 156.7 мм
Ширина 74.3 мм
Толщина 8.8 мм
Вес 191 грамм
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Голубой ледник, Черный карбон, Красное пламя
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
86.1%

Xiaomi Mi 9T имеет современный дизайн, который подразумевает отсутствие отверстий и вырезов, что сильно выделяет его на фоне большинства конкурентов. Поскольку места для фронтальной камеры в экране производитель не оставил, она прячется в корпусе и выезжает по необходимости. Механизм работает хорошо, без каких-либо нареканий.

54

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Ми 9Т и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 730
Архитектура 2 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 470), 6 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 470)
CPU ядер 8
Частота 2200 МГц
Размер транзистора 8 нанометров
Графика Adreno 618
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
2532
Geekbench 4.4 (многоядерный)
7074
Geekbench 5 (одноядерный)
543
Geekbench 5 (многоядерный)
1622
AnTuTu Benchmark 7
209587
AnTuTu Benchmark 8
247855

Смартфон не является флагманским, но это не значит, что он маломощный. Процессор Snapdragon 730 в тандеме с графикой Adreno 618 в состоянии обеспечить серьезный запас производительности, которого хватит на несколько лет вперед. 6 ГБ оперативной памяти тоже надолго хватит.

78

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 12
Размер системы из коробки 11.3 ГБ
78

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:25 ч.
Быстрая зарядка Да (45% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
11:53 ч.
Время просмотра видео
17:19 ч.
Время разговора (3G)
33:20 ч.
73

Камеры

Спецификации и тестирование камер Mi 9T
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Оптический, 2x
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 124°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 MP + 13 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 53 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV8865 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 5184 x 3880
Апертура f/2.2
Фокусное расстояние 18 мм
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/3.4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Камера хоть и способна приближать объекты в 2 раза, но без оптического стабилизатора сильно портится качество. Если научиться правильно фотографировать, то снимки все-таки будут получатся очень качественными.

77

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 12
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 900, LTE 2300, LTE 2500
66

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет
Тесты динамиков
Голос
70.4 дБ
Музыка
74.4 дБ
Звонок
81.2 дБ

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Май 2019 года
Дата начала продаж Июнь 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.34 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.51 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Mi 9T могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Mi 9T

Оценка пользователей

3.8 из 5 баллов (381 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (5)

гость 25 марта 2020 11:52
прошивка новая просто разряжает смартфон, т.ч. вряд ли когда еще с такой фирмой свяжусь p.s. и без багов телефону красная цена 15 штук
+6 Ответить
Араик 15 марта 2020 06:11
Телефон пушка! 100% рекомендую всем!
+1 Ответить
Максим 20 ноября 2019 20:55
Смарт прекрасен, но бесят баги((( Постоянно происходит какая-то ерунда, то будильник завёл и видишь что на пол секунды чёрный экран, то видео начинаешь воспроизводить, а оно розово-зелёного и т.д. цвета, не такого какой нужен (через 2 сек убралось), то экран мерцает когда сканирует отпечаток, то экран блокировки не в полный телефон и эти баги далеко не все... Камера класс, от автономности в шоке, проц хорош, но баги...
+41 Ответить
Вячеслав 17 ноября 2019 22:32
Телефон супер. Отпечаток срабатывает мгновенно но если стекло плохого качества то хуже. Тел просто прекрасен недостатков нет. Камера вообще супер снимки Класс.
+29 Ответить
Леонид 14 ноября 2019 08:27
Все преимущества меркнут перед недостатками. В телефоне плохо работает датчик отпечатков пальцев - нужно часто 3-5 попыток чтоб узнал пальцы. А бывает что и вообще не узнает. Поэтому пользуюсь камерой. Так как фронтальная камера должна выехать из корпуса, то опознавание занимает время примерно 2 сек - кажется что это долго. Датчик приближения почти никогда не срабатывает - ухом открывается меню и уведомления, то фонарик включится, то блютус отключится. Помогает кнопка выключения телефона, но тогда, чтобы закончить разговор нужно сначала снова разблокировать телефон а потом уж "повесить трубку". Автояркость по умолчанию предлагает слишком темный вариант, особенно когда темно. Приходится либо отключать ее либо увеличивать яркость. Камера выдает мутные снимки если объект хоть чуть чуть двигается - ваши дети и животные будут всегда размытые. Вообщем не рекомендую.
0 Ответить
Евгений 17 ноября 2019 09:34
Для начала, я сам являюсь владельцем данного устройства на 6/128; то что у тебя скан работает раз через раз говорю сразу сделай нормальный скан пальца, потому что ты наверняка сам его и за косячил; пользуешься камерой для снятия блока флаг тебе в руки, только и ты должен был знать что камера выезжает и это занимает немного времени; не знаю что у тебя с датчиком у меня все ок, а в настройках можно забить отключение разговора через кнопку питания; автояркость ~ да кто ей пользуется ~ только если уж совсем чайники для таких придумали ползунок с настройкой яркости!!!; Ну и камера если у тебя руки с 5-ой точки мои соболезнования, камера достойная хоть и не идеал ~ у каждой камеры есть свои не дочеты, тем более камера от Sony, а они делать хреново не умеют ~ а ты просто зажрался да за такую цену!.
+42 Ответить
Геворг 23 декабря 2019 07:30
Евгений, Полностью согласен ! Нечего тупо поливать грязью
+15 Ответить
Алекс 13 января 2020 06:57
Да вы нуб просто,Леонид
0 Ответить
Виктор 21 марта 2020 11:47
Евгений, Согласен , телефон отличный и по качеству сборки и ощущение в руках не уступает флагману . Есть вопросы по прошивкам это все знают. Но если все правильно настроить и в нэте на Ютубе все есть как и что . То телефон работает хорошо, хотя до настройки он меня тоже расстраивал . Но в общем телефон пушка.
0 Ответить
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