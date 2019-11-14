Xiaomi Mi 9T
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Май 2019 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Хороший дисплей со встроенным сенсором отпечатков пальцев
- Имеется двукратное оптическое приближение
- Удобный дизайн и приятный внешний вид
- Есть вариант на 256 ГБ встроенной памяти
- Нет слота для microSD-карты
- Отсутствует оптическая стабилизация
- Нет беспроводной зарядки
Технические характеристики
Экран
|Тип
|AMOLED
|Размер
|6.39 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|403 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|86.1%
|Особенности
|- Always-On Display
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|156.7 мм
|Ширина
|74.3 мм
|Толщина
|8.8 мм
|Вес
|191 грамм
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Голубой ледник, Черный карбон, Красное пламя
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Xiaomi Mi 9T имеет современный дизайн, который подразумевает отсутствие отверстий и вырезов, что сильно выделяет его на фоне большинства конкурентов. Поскольку места для фронтальной камеры в экране производитель не оставил, она прячется в корпусе и выезжает по необходимости. Механизм работает хорошо, без каких-либо нареканий.
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 730
|Архитектура
|2 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 470), 6 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 470)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2200 МГц
|Размер транзистора
|8 нанометров
|Графика
|Adreno 618
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|No
Тесты в бенчмарках
Смартфон не является флагманским, но это не значит, что он маломощный. Процессор Snapdragon 730 в тандеме с графикой Adreno 618 в состоянии обеспечить серьезный запас производительности, которого хватит на несколько лет вперед. 6 ГБ оперативной памяти тоже надолго хватит.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|MIUI 12
|Размер системы из коробки
|11.3 ГБ
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:25 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (45% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|Зум
|Оптический, 2x
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|124°
|Количество объективов
|3 (48 МП + 8 MP + 13 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Телефото объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 53 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV8865 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|20 мегапикселей
|Разрешение фото
|5184 x 3880
|Апертура
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|18 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.4"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Камера хоть и способна приближать объекты в 2 раза, но без оптического стабилизатора сильно портится качество. Если научиться правильно фотографировать, то снимки все-таки будут получатся очень качественными.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|12
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 900, LTE 2300, LTE 2500
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Май 2019 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|1.34 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.51 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
Цены на Xiaomi Mi 9T
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