Тесты в бенчмарках

Смартфон не является флагманским, но это не значит, что он маломощный. Процессор Snapdragon 730 в тандеме с графикой Adreno 618 в состоянии обеспечить серьезный запас производительности, которого хватит на несколько лет вперед. 6 ГБ оперативной памяти тоже надолго хватит.