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Xiaomi Mi 9T Pro

Xiaomi Mi 9T Pro
Дисплей
72
Производительность
80
Батарея
81
Камера
76
Итоговая оценка
76
Класс Флагман
Дата выхода Май 2019 года
Дата начала продаж Июнь 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Большой безрамочный экран
  • Есть оптическое приближение
  • Лицевая камера выезжает из корпуса
  • Встроенный в дисплей датчик отпечатков
  • Не защищен от воды
  • Большой вес
  • Не поддерживает расширения встроенного накопителя

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Ми 9Т Про
72

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.39 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 86.1%
Особенности - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
643 нит

Xiaomi Mi 9T Pro характеризуется большим и безрамочным AMOLED-экраном, который не имеет вырезов благодаря выезжающей фронтальной камере. Разрешение 2340 на 1080 пикселей обеспечивает достаточно четкое изображение, чтобы пользователь мог комфортно читать, смотреть фотографии и видео.

61

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Mi 9T Pro
Инфо
Высота 156.7 мм
Ширина 74.3 мм
Толщина 8.8 мм
Вес 191 грамм
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Синий ледник, Черный карбон, Красное пламя, Белый жемчуг
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
86.1%
80

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Ми 9Т Про и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 855
Архитектура 1 ядра по 2.84 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485)
CPU ядер 8
Частота 2840 МГц
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Adreno 640
Частота GPU 585 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
3563
Geekbench 4.4 (многоядерный)
11128
Geekbench 5 (одноядерный)
635
Geekbench 5 (многоядерный)
2579
AnTuTu Benchmark 7
385846
AnTuTu Benchmark 8
435677

Начинка состоит из топовых на данный момент комплектующих. Это самый быстрый мобильный процессор Snapdragon 855, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Есть еще 8 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ ПЗУ, но они обойдутся значительно больших денег, и непонятно, стоит ли за них переплачивать.

78

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 12
Размер системы из коробки 19 ГБ
81

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч
Мощность зарядки 27 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:30 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4+ (30% за 20 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
13:33 ч.
Время просмотра видео
20:33 ч.
Время разговора (3G)
33:23 ч.
76

Камеры

Спецификации и тестирование камер Mi 9T Pro
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Оптический, 2x
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 124°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 MP + 13 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 53 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV8856
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Xiaomi Mi 9T Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 5184 x 3880
Апертура f/2.2
Фокусное расстояние 18 мм
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/3.4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
108
Качества видео
89
Итоговая оценка камеры
102

Камера оборудована 2-кратным приближением, и это настоящая оптика, поэтому она работает должным образом. Также есть широкоугольная оптика, и с ней тоже нет никаких проблем. Фронталка очень неплохая, но светодиодной вспышки сильно не хватает.

81

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 20
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 900, LTE 2300, LTE 2500
67

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет
Тесты динамиков
Голос
70.8 дБ
Музыка
74.6 дБ
Звонок
84 дБ

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Май 2019 года
Дата начала продаж Июнь 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.3 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.51 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Черный чехол
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Mi 9T Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Mi 9T Pro

Оценка пользователей

3.9 из 5 баллов (501 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (1)

Эксперт 25 марта 2020 03:53
Интересные вы ребята! На Алгебру в школе не ходили, а зря. Узнали бы много нового и полезного. Например что среднее арифметическое от цифр 82, 89, 86 и 86 никак не равно 83. Грош цена вашему сайту.
+17 Ответить
Root 25 марта 2020 10:17
А где написано что мы учитываем все факторы одинаково? Также в итоговую оценку учитываются многие скрытые показатели, поэтому ваш комментарий выглядит как минимум странно.
+20 Ответить
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