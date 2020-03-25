Все характеристики чипа Ксиаоми Ми 9Т Про и тесты в бенчмарках

Тесты в бенчмарках

Начинка состоит из топовых на данный момент комплектующих. Это самый быстрый мобильный процессор Snapdragon 855, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Есть еще 8 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ ПЗУ, но они обойдутся значительно больших денег, и непонятно, стоит ли за них переплачивать.