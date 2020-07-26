Xiaomi Mi Note 10 Lite
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Апрель 2020 года
|Дата начала продаж
|Май 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- AMOLED-дисплей с высокой четкостью и контрастностью
- Программное обеспечение MIUI работает хорошо
- Отличная 64-мегапиксельная камера
- Много свободного пространства на накопителе
- Нет оптической стабилизации изображения
- Нет беспроводной зарядки
Технические характеристики
Экран
|Тип
|AMOLED
|Размер
|6.47 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|398 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|87.8%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тесты дисплея
Экран Xiaomi Mi Note 10 Lite, одним словом, прекрасный. Это качественная AMOLED-панель с очень важной фишкой – DC dimming, которая предотвращает неприятные мерцания экрана. Хорошее олеофобное покрытие чувствуется сразу, отпечатки удаляются без проблем.
Дизайн и корпус
|Высота
|157.8 мм
|Ширина
|74.2 мм
|Толщина
|9.7 мм
|Вес
|204 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Белый, Черный, Фиолетовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Xiaomi Mi Note 10 Lite выглядит как премиальный аппарат. Он имеет тонкие рамки и совсем небольшой вырез в дисплее, который находится посередине. Учитывая толщину 9.7 мм, его корпус нельзя назвать тонким. Зато вовнутрь поместился большой аккумулятор.
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 730G
|Архитектура
|2 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 470), 6 ядер по 1.8 ГГц (Kryo 470)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2200 МГц
|Размер транзистора
|8 нанометров
|Графика
|Adreno 618
|Частота GPU
|825 МГц
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|No
Тесты в бенчмарках
Процессор Snapdragon демонстрирует прекрасное быстродействие, особенно в обычных ежедневных задачах. В играх никаких проблем, ибо графический ускоритель работает на повышенных частотах.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Оболочка UI
|MIUI 12
|Размер системы из коробки
|19.4 ГБ
Операционная система здесь работает не идеально. Хоть оболочка MIUI наделена обильным количеством функций, стабильность работы заставляет желать лучшего. Дело в том, что даже предустановленные приложения могут вылетать время от времени.
Батарея
|Объем
|5260 мАч
|Мощность зарядки
|30 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:25 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (58% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Аккумулятор имеет 5260 мАч, и за полчаса заряжается более чем наполовину. Это хорошая скорость, учитывая такую емкость. В комплекте идет адаптер питания на 30 Вт, и именно благодаря ему телефон заряжается так быстро.
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|9248 x 6920
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 120 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|Количество объективов
|4 (64 МП + 8 MP + 2 MP + 5 MP)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|Апертура
|f/2.5
|Размер пикселя
|1 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|1/3.1"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Сзади разместилось несколько сенсоров, обеспечивающих сверхширокоугольную съемку, портретную и макро. Также есть обычная широкоугольная с возможностью создания 64-мегапиксельных кадров. Они получаются самыми качественными из всех.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|12
|2G сети
|GSM:2/3/5/8
|3G сети
|WCDMA: B1 / B2 / B4 / B5 / B6 / B8 / B19
|4G сети
|LTE FDD: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B18 / B19 / B20 / B26 / B28 / LTE TDD: 38/40/41 (2535–2655 МГц)
Смартфон может подключаться к Wi-Fi в двухканальном режиме, имеет функцию бесконтактных платежей и даже ИК-порт для управления домашней техникой. С Bluetooth не возникает никаких хлопот – подключаются все устройства и не пропадает связь.
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Апрель 2020 года
|Дата начала продаж
|Май 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|1.01 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.39 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
Цены на Xiaomi Mi Note 10 Lite
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