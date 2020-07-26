Главная > Смартфоны Xiaomi > Xiaomi Mi Note 10 Lite: цена, технические характеристики и отзывы

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Xiaomi Mi Note 10 Lite
Дисплей
74
Производительность
54
Батарея
89
Камера
77
Итоговая оценка
72
Класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2020 года
Дата начала продаж Май 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • AMOLED-дисплей с высокой четкостью и контрастностью
  • Программное обеспечение MIUI работает хорошо
  • Отличная 64-мегапиксельная камера
  • Много свободного пространства на накопителе
  • Нет оптической стабилизации изображения
  • Нет беспроводной зарядки

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Ми Ноут 10 Лайт
74

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.47 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 398 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 87.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming

Тесты дисплея

Максимальная яркость
588 нит

Экран Xiaomi Mi Note 10 Lite, одним словом, прекрасный. Это качественная AMOLED-панель с очень важной фишкой – DC dimming, которая предотвращает неприятные мерцания экрана. Хорошее олеофобное покрытие чувствуется сразу, отпечатки удаляются без проблем.

65

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Mi Note 10 Lite
Инфо
Высота 157.8 мм
Ширина 74.2 мм
Толщина 9.7 мм
Вес 204 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Белый, Черный, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
87.8%

Xiaomi Mi Note 10 Lite выглядит как премиальный аппарат. Он имеет тонкие рамки и совсем небольшой вырез в дисплее, который находится посередине. Учитывая толщину 9.7 мм, его корпус нельзя назвать тонким. Зато вовнутрь поместился большой аккумулятор.

54

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Ми Ноут 10 Лайт и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 730G
Архитектура 2 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 470), 6 ядер по 1.8 ГГц (Kryo 470)
CPU ядер 8
Частота 2200 МГц
Размер транзистора 8 нанометров
Графика Adreno 618
Частота GPU 825 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
2499
Geekbench 4.4 (многоядерный)
6719
Geekbench 5 (одноядерный)
543
Geekbench 5 (многоядерный)
1676
AnTuTu Benchmark 7
208230
AnTuTu Benchmark 8
252701

Процессор Snapdragon демонстрирует прекрасное быстродействие, особенно в обычных ежедневных задачах. В играх никаких проблем, ибо графический ускоритель работает на повышенных частотах.

78

Программное обеспечение

Операционная система Android 10
Оболочка UI MIUI 12
Размер системы из коробки 19.4 ГБ

Операционная система здесь работает не идеально. Хоть оболочка MIUI наделена обильным количеством функций, стабильность работы заставляет желать лучшего. Дело в том, что даже предустановленные приложения могут вылетать время от времени.

89

Батарея

Характеристики
Объем 5260 мАч
Мощность зарядки 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:25 ч.
Быстрая зарядка Да (58% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
12:44 ч.
Время просмотра видео
21:19 ч.
Время разговора (3G)
36:31 ч.

Аккумулятор имеет 5260 мАч, и за полчаса заряжается более чем наполовину. Это хорошая скорость, учитывая такую емкость. В комплекте идет адаптер питания на 30 Вт, и именно благодаря ему телефон заряжается так быстро.

77

Камеры

Спецификации и тестирование камер Mi Note 10 Lite
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9248 x 6920
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 4 (64 МП + 8 MP + 2 MP + 5 MP)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264
Апертура f/2.5
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Сзади разместилось несколько сенсоров, обеспечивающих сверхширокоугольную съемку, портретную и макро. Также есть обычная широкоугольная с возможностью создания 64-мегапиксельных кадров. Они получаются самыми качественными из всех.

77

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 12
2G сети GSM:2/3/5/8
3G сети WCDMA: B1 / B2 / B4 / B5 / B6 / B8 / B19
4G сети LTE FDD: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B18 / B19 / B20 / B26 / B28 / LTE TDD: 38/40/41 (2535–2655 МГц)

Смартфон может подключаться к Wi-Fi в двухканальном режиме, имеет функцию бесконтактных платежей и даже ИК-порт для управления домашней техникой. С Bluetooth не возникает никаких хлопот – подключаются все устройства и не пропадает связь.

58

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2020 года
Дата начала продаж Май 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.01 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.39 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Mi Note 10 Lite могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Mi Note 10 Lite

Оценка пользователей

3.8 из 5 баллов (271 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (1)

Вадим 26 июля 2020 12:59
Сначала пишете, что нет икпорта, потом смотришь в характеристиках - оказывается есть
+88 Ответить
Добавить комментарий
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях