Xiaomi Mix Fold 3
- Дисплей: 8.03" AMOLED - 1916 x 2160
- Чип: Qualcomm Snapdragon 8 Gen2
- Камера: 4 (50 MP + 10 MP + 10 MP + 12 MP)
- Батарея: 4800 мАч
- OS: Android 13
- Вес: 259 г.
Обзор
Дисплей
84
Камера
88
Производительность
100
Игры
n/a
Батарея
92*
Коммуникации
92
Итоговая оценка
88*
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.
Преимущества и недостатки
- Складываемый дисплей впечатляющей диагонали
- Есть пара телеобъективов с общим оптическим зумом 5x
- Поддерживает мощную беспроводную зарядку
- Вес в 259 грамм может доставлять неудобства в повседневном использовании
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Xiaomi Mix Fold 3
Экран
|Тип
|AMOLED
|Размер
|8.03 дюймов
|Разрешение
|1916 x 2160 пикселей
|Плотность пикселей
|360 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Да
|Макс. заявленная яркость
|2600 нит
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus 2
|Соотношение экрана к корпусу
|89.4%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Дизайн и корпус
|Высота
|161.2 мм
|Ширина
|143.3 мм
|Толщина
|5.3 мм
|Вес
|259 граммов
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Золотистый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
89.4%
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen2
|Макс. частота
|3200 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 2 + 2 + 3)
|Архитектура
|- 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3
|Кэш L3
|8 МБ
|Размер транзистора
|4 нанометра
|Графика
|Adreno 740
|Частота GPU
|680 МГц
|FLOPS
|~3481 Гфлопс
Память
|Объем ОЗУ
|12, 16 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5X
|Количество каналов
|4
|Объем накопителя
|256, 512, 1024 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 4.0
|Карта памяти
|Нет
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Оболочка UI
|MIUI Fold 14
Батарея
|Объем
|4800 мАч
|Макс. мощность зарядки
|67 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (50 Вт)
|Быстрая зарядка
|Да (100% за 40 минут)
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|Зум
|Оптический, 5x
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|До 24 кадров/c
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|1920 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|Количество объективов
|4 (50 МП + 10 МП + 10 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX800 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 10 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 75 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 15 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Omnivision OV13B10 (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|20 мегапикселей
|Фокусное расстояние
|27 мм
|Размер сенсора
|1/3.4"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 60 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|3.2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|20
|Поддержка 5G
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Август 2023 года
|Дата начала продаж
|Август 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 67 Вт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Mix Fold 3 могут отличаться в зависимости от региона.