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Xiaomi Mix Fold 3

Xiaomi Mix Fold 3
  • Дисплей: 8.03" AMOLED - 1916 x 2160
  • Чип: Qualcomm Snapdragon 8 Gen2
  • Камера: 4 (50 MP + 10 MP + 10 MP + 12 MP)
  • Батарея: 4800 мАч
  • OS: Android 13
  • Вес: 259 г.

Обзор

Дисплей
84
Камера
88
Производительность
100
Игры
n/a
Батарея
92*
Коммуникации
92
Итоговая оценка
88*
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.

Преимущества и недостатки

  • Складываемый дисплей впечатляющей диагонали
  • Есть пара телеобъективов с общим оптическим зумом 5x
  • Поддерживает мощную беспроводную зарядку
  • Вес в 259 грамм может доставлять неудобства в повседневном использовании

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Xiaomi Mix Fold 3

Экран

Тип AMOLED
Размер 8.03 дюймов
Разрешение 1916 x 2160 пикселей
Плотность пикселей 360 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Адаптивная частота обновления Да
Макс. заявленная яркость 2600 нит
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Защита дисплея Gorilla Glass Victus 2
Соотношение экрана к корпусу 89.4%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Mix Fold 3
Высота 161.2 мм
Ширина 143.3 мм
Толщина 5.3 мм
Вес 259 граммов
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Золотистый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
89.4%

Производительность

Все характеристики чипа Xiaomi Mix Fold 3 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen2
Макс. частота 3200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 2 + 2 + 3)
Архитектура - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3
Кэш L3 8 МБ
Размер транзистора 4 нанометра
Графика Adreno 740
Частота GPU 680 МГц
FLOPS ~3481 Гфлопс
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 12, 16 ГБ
Тип памяти LPDDR5X
Количество каналов 4
Накопитель
Объем накопителя 256, 512, 1024 ГБ
Тип накопителя UFS 4.0
Карта памяти Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13
Оболочка UI MIUI Fold 14

Батарея

Объем 4800 мАч
Макс. мощность зарядки 67 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт)
Быстрая зарядка Да (100% за 40 минут)

Камеры

Спецификации и тестирование камер Mix Fold 3
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Зум Оптический, 5x
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 1920 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 4 (50 МП + 10 МП + 10 МП + 12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX800 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 10 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 75 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 15 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Omnivision OV13B10 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей
Фокусное расстояние 27 мм
Размер сенсора 1/3.4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 20
Поддержка 5G Да

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Август 2023 года
Дата начала продаж Август 2023 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 67 Вт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Mix Fold 3 могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (5 голосов)

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