Xiaomi Poco F2 Pro
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Май 2020 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Оригинальный дизайн и качественный дисплей 6.67 дюймов
- Топовый процессор с большим запасом производительности
- Быстрая память UFS 3.1
- Очень быстрая зарядка в коробке
- Быстрый сканер отпечатков пальцев в экране
- Нет беспроводной зарядки
- Большой вес корпуса
Технические характеристики
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Размер
|6.67 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|395 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|87.2%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тесты дисплея
Xiaomi Poco F2 Pro оснастили отличным дисплеем на 6.67 дюйма, который имеет высокое разрешение 2400 на 1080 пикселей. Это расширенное FHD+ разрешение, предназначено для удобного соотношения сторон 20:9. Единственный нюанс заключается в стандартной частоте обновления 60 Гц, тогда как многие конкуренты имеют 90 Гц, и разница между ними значимая.
Дизайн и корпус
|Высота
|163.3 мм
|Ширина
|75.4 мм
|Толщина
|8.9 мм
|Вес
|219 граммов
|Водонепроницаемость
|IP53
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Голубой, Белый, Фиолетовый, Серый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 865
|Архитектура
|1 ядро по 2.84 ГГц (Kryo 585), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 585), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 585)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2840 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 650
|Частота GPU
|587 МГц
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2750 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|Карта памяти
|No
Тесты в бенчмарках
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10.0
|Оболочка UI
|MIUI 12
|Размер системы из коробки
|21 ГБ
Батарея
|Объем
|4700 мАч
|Мощность зарядки
|30 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:10 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 4+ (100% за 70 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Батарея на 4700 мАч заряжается быстро, а ее емкости хватает более чем на 30 часов автономной работы при средней нагрузке. Беспроводной зарядки нет, что является большим минусом.
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|9000 x 7000
|Зум
|Оптический, 2x
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|До 24 кадров/c
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|Количество объективов
|4 (64 МП + 5 MP + 13 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.89
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.6 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Телефото объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Samsung S5K5E9 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|20 мегапикселей
|Разрешение фото
|5963 x 3354
|Апертура
|f/2.2
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|1/3.4"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Камера имеет серьезный набор возможностей, однако отдельного объектива для увеличения объектов все-таки не хватает. Помимо 64-мегапиксельного сенсора, здесь есть отличная камера для макросъемки, которая делает качественные фото. В хорошем ключе также можно упомянуть о сверхширокоугольном объективе на 13 МП.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|24
|2G сети
|GSM: B2/B3/B5/B8
|3G сети
|WCDMA: 1/2/4/5/8
|4G сети
|LTE: 1/2/3/4/5/7/8/20/28
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Май 2020 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.79 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.03 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
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