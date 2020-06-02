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Xiaomi Poco F2 Pro

Xiaomi Poco F2 Pro
Дисплей
78
Производительность
92
Батарея
91
Камера
81
Итоговая оценка
84
Класс Флагман
Дата выхода Май 2020 года
Дата начала продаж Июнь 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Оригинальный дизайн и качественный дисплей 6.67 дюймов
  • Топовый процессор с большим запасом производительности
  • Быстрая память UFS 3.1
  • Очень быстрая зарядка в коробке
  • Быстрый сканер отпечатков пальцев в экране
  • Нет беспроводной зарядки
  • Большой вес корпуса

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Поко F2 Про
78

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 87.2%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming

Тесты дисплея

Максимальная яркость
843 нит

Xiaomi Poco F2 Pro оснастили отличным дисплеем на 6.67 дюйма, который имеет высокое разрешение 2400 на 1080 пикселей. Это расширенное FHD+ разрешение, предназначено для удобного соотношения сторон 20:9. Единственный нюанс заключается в стандартной частоте обновления 60 Гц, тогда как многие конкуренты имеют 90 Гц, и разница между ними значимая.

79

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Poco F2 Pro
Инфо
Высота 163.3 мм
Ширина 75.4 мм
Толщина 8.9 мм
Вес 219 граммов
Водонепроницаемость IP53
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Голубой, Белый, Фиолетовый, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
87.2%
92

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Поко F2 Про и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 865
Архитектура 1 ядро по 2.84 ГГц (Kryo 585), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 585), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 585)
CPU ядер 8
Частота 2840 МГц
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Adreno 650
Частота GPU 587 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
4267
Geekbench 4.4 (многоядерный)
13236
Geekbench 5 (одноядерный)
901
Geekbench 5 (многоядерный)
3283
AnTuTu Benchmark 8
538720
78

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0
Оболочка UI MIUI 12
Размер системы из коробки 21 ГБ
91

Батарея

Характеристики
Объем 4700 мАч
Мощность зарядки 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:10 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4+ (100% за 70 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
16:45 ч.
Время просмотра видео
25:16 ч.
Время разговора (3G)
36:26 ч.

Батарея на 4700 мАч заряжается быстро, а ее емкости хватает более чем на 30 часов автономной работы при средней нагрузке. Беспроводной зарядки нет, что является большим минусом.

81

Камеры

Спецификации и тестирование камер Poco F2 Pro
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9000 x 7000
Зум Оптический, 2x
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео До 24 кадров/c
Запись 4К видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123°
Количество объективов 4 (64 МП + 5 MP + 13 MP + 2 MP)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.89
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.6 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Samsung S5K5E9 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 5963 x 3354
Апертура f/2.2
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Камера имеет серьезный набор возможностей, однако отдельного объектива для увеличения объектов все-таки не хватает. Помимо 64-мегапиксельного сенсора, здесь есть отличная камера для макросъемки, которая делает качественные фото. В хорошем ключе также можно упомянуть о сверхширокоугольном объективе на 13 МП.

90

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 24
2G сети GSM: B2/B3/B5/B8
3G сети WCDMA: 1/2/4/5/8
4G сети LTE: 1/2/3/4/5/7/8/20/28
58

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Май 2020 года
Дата начала продаж Июнь 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.79 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.03 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Poco F2 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Poco F2 Pro

Оценка пользователей

3.7 из 5 баллов (96 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (3)

Фуркат 16 октября 2020 13:15
Мощный телефон класс
0 Ответить
Григорий 28 июня 2020 04:57
Купил недавно. Отличный телефон. Все устраивает.
+23 Ответить
Чига 02 июня 2020 13:03
Как-то дороговато !!!
+14 Ответить
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