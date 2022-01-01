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Xiaomi Poco F4 GT

Xiaomi Poco F4 GT
Дисплей
88
Производительность
92
Батарея
69
Камера
69
Итоговая оценка
79
Класс Флагман
Дата выхода Апрель 2022 года
Дата начала продаж Апрель 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Дисплей обладает флагманскими характеристиками
  • Мощности достаточно для любых игр
  • Комплектуется мощной 120-ваттной быстрой зарядкой
  • Для защиты экрана используется прочное стекло Gorilla Glass Victus
  • Отсутствует беспроводная зарядка
  • Камера лишена телеобъектива
  • Нет места для карты памяти

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Поко F4 GT
88

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 86.2%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Максимальная яркость
754 нит
76

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Poco F4 GT
Высота 162.5 мм
Ширина 76.7 мм
Толщина 8.5 мм
Вес 210 граммов
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Серебристый, Желтый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
86.2%
92

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Поко F4 GT и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
Макс. частота 3000 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 4 МБ
Размер транзистора 4 нанометра
Графика Adreno 730
Частота GPU 818 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1232
Geekbench 5 (многоядерный)
3608
AnTuTu Benchmark 9
949241
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67

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
Оболочка UI MIUI 13
69

Батарея

Характеристики
Объем 4700 мАч
Мощность зарядки 120 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 8 минут)
Время полной зарядки 0:17 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 08:52 ч.
Просмотр видео 10:45 ч.
Игры 05:07 ч.
Режим ожидания 68 ч.
Общая автономность
23:54 ч.
69

Камеры

Спецификации и тестирование камер Poco F4 GT
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9248 x 6936
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.73", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Omnivision OV8856
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей
Апертура f/2.4
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/2"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS
84

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Зависит от региона
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 20
2G сети GSM 2 / 3 / 5 / 8
3G сети WCDMA 1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 8 / 19
4G сети LTE 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 17 / 18 / 19 / 20 / 26 / 28 / 38 / 40 / 41
Поддержка 5G Да
85

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Апрель 2022 года
Дата начала продаж Апрель 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Poco F4 GT могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

3.8 из 5 баллов (20 голосов)

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