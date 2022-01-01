Xiaomi Poco F4 GT Дисплей 88 Производительность 92 Батарея 69 Камера 69 Итоговая оценка 79 Класс Флагман Дата выхода Апрель 2022 года Дата начала продаж Апрель 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Дисплей обладает флагманскими характеристиками

Мощности достаточно для любых игр

Комплектуется мощной 120-ваттной быстрой зарядкой

Для защиты экрана используется прочное стекло Gorilla Glass Victus Отсутствует беспроводная зарядка

Камера лишена телеобъектива

Нет места для карты памяти

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Поко F4 GT

88 Экран Тип AMOLED Размер 6.67 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 395 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Gorilla Glass Victus Соотношение экрана к корпусу 86.2% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

- DC Dimming Максимальная яркость 754 нит

76 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Poco F4 GT Высота 162.5 мм Ширина 76.7 мм Толщина 8.5 мм Вес 210 граммов Материал задней панели Стекло Материал рамки Металл Доступные цвета Черный, Серебристый, Желтый Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 86.2%

92 Производительность Все характеристики чипа Ксиаоми Поко F4 GT и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Макс. частота 3000 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510

- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710

- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2 Кэш L3 4 МБ Размер транзистора 4 нанометра Графика Adreno 730 Частота GPU 818 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 8, 12 ГБ Тип памяти LPDDR5 Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 1232 Geekbench 5 (многоядерный) 3608 AnTuTu Benchmark 9 949241 Рейтинг Android-смартфонов в AnTuTu - 10 место

67 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI MIUI 13

69 Батарея Характеристики Объем 4700 мАч Мощность зарядки 120 Вт Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (50% за 8 минут) Время полной зарядки 0:17 ч. Тесты автономности Веб-серфинг 08:52 ч. Просмотр видео 10:45 ч. Игры 05:07 ч. Режим ожидания 68 ч. Общая автономность 23:54 ч.

69 Камеры Спецификации и тестирование камер Poco F4 GT Основная камера Матрица 64 мегапикселя Разрешение фото 9248 x 6936 Зум Цифровой Вспышка Dual LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) Угол широкоугольного объектива 120° Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) Основной объектив - 64 МП

- Апертура: f/1.7

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Сенсор: 1/1.73", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/4.0", Omnivision OV8856

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 20 мегапикселей Апертура f/2.4 Размер пикселя 0.8 микрон Тип сенсора Exmor-RS CMOS Размер сенсора 1/2" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS

84 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE, HID, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Зависит от региона Инфракрасный порт Да Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 20 2G сети GSM 2 / 3 / 5 / 8 3G сети WCDMA 1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 8 / 19 4G сети LTE 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 17 / 18 / 19 / 20 / 26 / 28 / 38 / 40 / 41 Поддержка 5G Да

85 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет Dolby Atmos Да

Другое Класс Флагман Дата выхода Апрель 2022 года Дата начала продаж Апрель 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Poco F4 GT могут отличаться в зависимости от региона.