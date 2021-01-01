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Xiaomi Poco M3 Pro 5G

Xiaomi Poco M3 Pro 5G
Дисплей
69
Производительность
55
Батарея
85
Камера
52
Итоговая оценка
67
Класс Средний класс
Дата выхода Май 2021 года
Дата начала продаж Май 2021 года
Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки

  • Быстрый процессор с поддержкой 5G
  • Сканер отпечатков пальцев функционирует без нареканий
  • Оснащен камерой для макросъемки
  • Батарея большой емкости с поддержкой быстрой зарядки
  • В камере нет сверхширокоугольного сенсора
  • Не поддерживает запись 4K-видео

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Поко М3 Про
69

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 405 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 83.7%
Максимальная яркость
443 нит
57

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Poco M3 Pro 5G
Высота 161.8 мм
Ширина 75.3 мм
Толщина 8.9 мм
Вес 190 граммов
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Желтый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
83.7%
55

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Поко М3 Про и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 700
Макс. частота 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Mali-G57 MC2
Частота GPU 950 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
549
Geekbench 5 (многоядерный)
1729
AnTuTu Benchmark 8
264404
67

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI MIUI 12
85

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да
52

Камеры

Спецификации и тестирование камер Poco M3 Pro 5G
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (1080p)
Количество объективов 3 (48 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Samsung S5KGM1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.0
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
78

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* -
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 18
Поддержка 5G Да
81

Звук

3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Май 2021 года
Дата начала продаж Май 2021 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство на 18 Вт
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Poco M3 Pro 5G могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Poco M3 Pro 5G

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (2 голосов)

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