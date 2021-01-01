Xiaomi Poco M3 Pro 5G Дисплей 69 Производительность 55 Батарея 85 Камера 52 Итоговая оценка 67 Класс Средний класс Дата выхода Май 2021 года Дата начала продаж Май 2021 года Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки Быстрый процессор с поддержкой 5G

Сканер отпечатков пальцев функционирует без нареканий

Оснащен камерой для макросъемки

Батарея большой емкости с поддержкой быстрой зарядки В камере нет сверхширокоугольного сенсора

Не поддерживает запись 4K-видео

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Поко М3 Про

69 Экран Тип IPS LCD Размер 6.5 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 405 точек на дюйм Частота обновления 90 Гц Поддержка HDR Нет Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Соотношение экрана к корпусу 83.7% Максимальная яркость 443 нит

57 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Poco M3 Pro 5G Высота 161.8 мм Ширина 75.3 мм Толщина 8.9 мм Вес 190 граммов Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный, Синий, Желтый Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 83.7%

55 Производительность Все характеристики чипа Ксиаоми Поко М3 Про и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Dimensity 700 Макс. частота 2200 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55

- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76 Размер транзистора 7 нанометров Графика Mali-G57 MC2 Частота GPU 950 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 4, 6 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 64, 128 ГБ Тип накопителя UFS 2.2 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 512 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 549 Geekbench 5 (многоядерный) 1729 AnTuTu Benchmark 8 264404

67 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI MIUI 12

85 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 18 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да

52 Камеры Спецификации и тестирование камер Poco M3 Pro 5G Основная камера Матрица 48 мегапикселей Разрешение фото 8000 x 6000 Зум Цифровой Вспышка Dual LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 120 кадров/c (1080p) Количество объективов 3 (48 МП + 2 МП + 2 МП) Основной объектив - 48 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Сенсор: 1/2.0", Samsung S5KGM1 (ISOCELL Plus CMOS)

- Фазовый автофокус

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

- Размер пикселя: 1.75 микрон

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

- Размер пикселя: 1.75 микрон

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 8 мегапикселей Разрешение фото 3264 x 2448 Апертура f/2.0 Тип сенсора CMOS Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

78 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth LE, HID, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * - Инфракрасный порт Да Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 18 Поддержка 5G Да

81 Звук 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Да

Другое Класс Средний класс Дата выхода Май 2021 года Дата начала продаж Май 2021 года Наличие на рынке Ожидается Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство на 18 Вт

- Скрепка для извлечения SIM

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Poco M3 Pro 5G могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Poco M3 Pro 5G