Xiaomi Poco M4 Pro 5G Дисплей 71 Производительность 49 Батарея 85 Камера 56 Итоговая оценка 67 Класс Средний класс Дата выхода Ноябрь 2021 года Дата начала продаж Ноябрь 2021 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки IPS-экран с достойными характеристиками

Основной объектив имеет высокое разрешение и поддержку сверхширокоугольной съемки

Комплектуется мощным адаптером питания – заряжается всего за час

Имеет привлекательный дизайн – круглый вырез смотрится хорошо

Есть пара динамиков громкой связи Камера лишена объектива для макросъемки

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Поко М4 Про 5G

71 Экран Тип IPS LCD Размер 6.6 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 399 точек на дюйм Частота обновления 90 Гц Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Соотношение экрана к корпусу 84.8% Особенности - DCI-P3 Максимальная яркость 454 нит

58 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Poco M4 Pro 5G Высота 163.56 мм Ширина 75.8 мм Толщина 8.75 мм Вес 195 граммов Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный, Желтый, Синий Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 84.8%

49 Производительность Все характеристики чипа Ксиаоми Поко М4 Про 5G и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Dimensity 810 Макс. частота 2400 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55

- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A76 Кэш L3 2 МБ Размер транзистора 6 нанометров Графика Mali-G57 MC2 Частота GPU 850 МГц FLOPS ~208 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 4, 6 ГБ Тип памяти LPDDR4X Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 64, 128 ГБ Тип накопителя UFS 2.2 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 605 Geekbench 5 (многоядерный) 1792 AnTuTu Benchmark 9 358902

67 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI MIUI 12.5

85 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 33 Вт Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (50% за 24 минут) Время полной зарядки 1:00 ч.

56 Камеры Спецификации и тестирование камер Poco M4 Pro 5G Основная камера Матрица 50 мегапикселей Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 60 кадров/c Угол широкоугольного объектива 119° Количество объективов 2 (50 МП + 8 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Размер пикселя: 0.64 микрон

- Сенсор: 1/2.76", Samsung JN1 (ISOCELL Plus CMOS)

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

- Размер пикселя: 1.14 микрон

- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4920 x 3264 Апертура f/2.45 Размер пикселя 1 микрон Тип сенсора CMOS Размер сенсора 1/3.06" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

80 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.1 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Зависит от региона Инфракрасный порт Да Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет 2G сети GSM 850/900/1800/1900MHz 3G сети WCDMA 1/2/4/5/8 4G сети LTE 1/2/3/4/5/7/8/12/17/20/28/32/38/40/41/66 Поддержка 5G Да

93 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Да Dolby Atmos Да

Другое Класс Средний класс Дата выхода Ноябрь 2021 года Дата начала продаж Ноябрь 2021 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Скрепка для извлечения SIM

- Краткое руководство пользователя

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Poco M4 Pro 5G могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Poco M4 Pro 5G