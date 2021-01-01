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Xiaomi Poco M4 Pro 5G

Xiaomi Poco M4 Pro 5G
Дисплей
71
Производительность
49
Батарея
85
Камера
56
Итоговая оценка
67
Класс Средний класс
Дата выхода Ноябрь 2021 года
Дата начала продаж Ноябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • IPS-экран с достойными характеристиками
  • Основной объектив имеет высокое разрешение и поддержку сверхширокоугольной съемки
  • Комплектуется мощным адаптером питания – заряжается всего за час
  • Имеет привлекательный дизайн – круглый вырез смотрится хорошо
  • Есть пара динамиков громкой связи
  • Камера лишена объектива для макросъемки

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Поко М4 Про 5G
71

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.6 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 399 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 84.8%
Особенности - DCI-P3
Максимальная яркость
454 нит
58

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Poco M4 Pro 5G
Высота 163.56 мм
Ширина 75.8 мм
Толщина 8.75 мм
Вес 195 граммов
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Желтый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
84.8%
49

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Поко М4 Про 5G и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 810
Макс. частота 2400 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A76
Кэш L3 2 МБ
Размер транзистора 6 нанометров
Графика Mali-G57 MC2
Частота GPU 850 МГц
FLOPS ~208 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
605
Geekbench 5 (многоядерный)
1792
AnTuTu Benchmark 9
358902
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67

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI MIUI 12.5
85

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 24 минут)
Время полной зарядки 1:00 ч.
56

Камеры

Спецификации и тестирование камер Poco M4 Pro 5G
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Угол широкоугольного объектива 119°
Количество объективов 2 (50 МП + 8 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung JN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264
Апертура f/2.45
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
80

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Зависит от региона
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
2G сети GSM 850/900/1800/1900MHz
3G сети WCDMA 1/2/4/5/8
4G сети LTE 1/2/3/4/5/7/8/12/17/20/28/32/38/40/41/66
Поддержка 5G Да
93

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Ноябрь 2021 года
Дата начала продаж Ноябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Poco M4 Pro 5G могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Poco M4 Pro 5G

Оценка пользователей

3.3 из 5 баллов (42 голосов)

Сравнения с конкурентами

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