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Xiaomi Poco M5s

Xiaomi Poco M5s
Дисплей
72
Производительность
44
Батарея
78
Камера
68
Итоговая оценка
67
Класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2022 года
Дата начала продаж Сентябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Яркий AMOLED-дисплей с четкой передачей изображения
  • Доступна сверхширокоугольная и макросъемка
  • Комплектуется мощным адаптером питания
  • Удобно пользоваться боковым сканером отпечатков пальцев
  • Есть влагозащита по стандарту IP53
  • Используется виртуальный датчик приближения

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Поко М5s
72

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.43 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Макс. заявленная яркость 700 нит
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 83.5%
62

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Poco M5s
Высота 160.46 мм
Ширина 74.5 мм
Толщина 8.29 мм
Вес 178.8 граммов
Водонепроницаемость IP53
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Серый, Синий, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
83.5%
44

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Поко М5s и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Mediatek Helio G95
Макс. частота 2050 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Mali-G76 3EEMC4
Частота GPU 900 МГц
FLOPS ~195.8 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
500
Geekbench 5 (многоядерный)
1787
AnTuTu Benchmark 9
353490
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67

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
Оболочка UI MIUI 13
78

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (64% за 30 минут)
68

Камеры

Спецификации и тестирование камер Poco M5s
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 118°
Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Сенсор: 1/1.97"
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/4.0"
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей
Апертура f/2.4
Размер сенсора 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS
77

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
2G сети GSM 2/3/5/8
3G сети WCDMA 1/2/4/5/8
4G сети LTE 1/2/3/4/5/7/8/20/28/38/40/41 (2535-2655MHz)
Поддержка 5G Нет
90

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2022 года
Дата начала продаж Сентябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Poco M5s могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Xiaomi Poco M5s против Poco F3
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4. Xiaomi Poco M5s против Poco M5

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