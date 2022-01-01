Xiaomi Poco M5s Дисплей 72 Производительность 44 Батарея 78 Камера 68 Итоговая оценка 67 Класс Средний класс Дата выхода Сентябрь 2022 года Дата начала продаж Сентябрь 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Яркий AMOLED-дисплей с четкой передачей изображения

Доступна сверхширокоугольная и макросъемка

Комплектуется мощным адаптером питания

Удобно пользоваться боковым сканером отпечатков пальцев

Есть влагозащита по стандарту IP53 Используется виртуальный датчик приближения

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Поко М5s

72 Экран Тип AMOLED Размер 6.43 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 409 точек на дюйм Частота обновления 60 Гц Макс. заявленная яркость 700 нит Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Соотношение экрана к корпусу 83.5%

62 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Poco M5s Высота 160.46 мм Ширина 74.5 мм Толщина 8.29 мм Вес 178.8 граммов Водонепроницаемость IP53 Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Серый, Синий, Белый Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 83.5%

44 Производительность Все характеристики чипа Ксиаоми Поко М5s и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Mediatek Helio G95 Макс. частота 2050 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55

- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76 Размер транзистора 12 нанометров Графика Mali-G76 3EEMC4 Частота GPU 900 МГц FLOPS ~195.8 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 6 ГБ Тип памяти LPDDR4X Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 64, 128 ГБ Тип накопителя UFS 2.2 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 500 Geekbench 5 (многоядерный) 1787 AnTuTu Benchmark 9 353490

67 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI MIUI 13

78 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 33 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (64% за 30 минут)

68 Камеры Спецификации и тестирование камер Poco M5s Основная камера Матрица 64 мегапикселя Разрешение фото 9000 x 6000 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) Угол широкоугольного объектива 118° Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) Основной объектив - 64 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Сенсор: 1/1.97"

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

- Сенсор: 1/4.0"

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 13 мегапикселей Апертура f/2.4 Размер сенсора 1/3.06" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS

77 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Да Инфракрасный порт Да Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет 2G сети GSM 2/3/5/8 3G сети WCDMA 1/2/4/5/8 4G сети LTE 1/2/3/4/5/7/8/20/28/38/40/41 (2535-2655MHz) Поддержка 5G Нет

90 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Да

Другое Класс Средний класс Дата выхода Сентябрь 2022 года Дата начала продаж Сентябрь 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Poco M5s могут отличаться в зависимости от региона.