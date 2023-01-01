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Xiaomi Poco M6 Pro

Xiaomi Poco M6 Pro
  • Дисплей: 6.79" IPS LCD - 1080 x 2460
  • Чип: Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2
  • Камера: 2 (50 MP + 2 MP)
  • Батарея: 5000 мАч
  • OS: Android 13
  • Вес: 199 г.

Обзор

Дисплей
67
Камера
52
Производительность
65
Игры
n/a
Батарея
84*
Коммуникации
74
Итоговая оценка
68*
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.

Преимущества и недостатки

  • Крупная IPS-панель с повышенной частотой обновления и высокой плотностью пикселей
  • Процессор сможет обеспечивать стабильную работу на протяжении следующих несколько лет
  • Солидная автономность за счет емкой батареи
  • Сканер отпечатков пальцев размещен сбоку и работает без нареканий
  • Виртуальный датчик приближения может доставлять неудобства
  • Скорость зарядки разочаровывает

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Xiaomi Poco M6 Pro

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.79 дюймов
Разрешение 1080 x 2460 пикселей
Плотность пикселей 396 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Адаптивная частота обновления Нет
Макс. заявленная яркость 550 нит
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass
Соотношение экрана к корпусу 85.1%
Особенности - DCI-P3

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Poco M6 Pro
Высота 168.6 мм
Ширина 76.3 мм
Толщина 8.2 мм
Вес 199 граммов
Водонепроницаемость IP53
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
85.1%

Производительность

Все характеристики чипа Xiaomi Poco M6 Pro и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2
Макс. частота 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A78
Размер транзистора 4 нанометра
Графика Adreno 613
Частота GPU 955 МГц
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 13
Оболочка UI MIUI 14

Батарея

Объем 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (25% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:19 ч.

Камеры

Спецификации и тестирование камер Poco M6 Pro
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (50 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Апертура f/2.0
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat* 18
Поддержка 5G Да

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Август 2023 года
Дата начала продаж Август 2023 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 18 Вт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Poco M6 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

3.8 из 5 баллов (12 голосов)

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