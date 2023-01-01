Xiaomi Poco M6 Pro
- Дисплей: 6.79" IPS LCD - 1080 x 2460
- Чип: Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2
- Камера: 2 (50 MP + 2 MP)
- Батарея: 5000 мАч
- OS: Android 13
- Вес: 199 г.
Обзор
Дисплей
67
Камера
52
Производительность
65
Игры
n/a
Батарея
84*
Коммуникации
74
Итоговая оценка
68*
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.
Преимущества и недостатки
- Крупная IPS-панель с повышенной частотой обновления и высокой плотностью пикселей
- Процессор сможет обеспечивать стабильную работу на протяжении следующих несколько лет
- Солидная автономность за счет емкой батареи
- Сканер отпечатков пальцев размещен сбоку и работает без нареканий
- Виртуальный датчик приближения может доставлять неудобства
- Скорость зарядки разочаровывает
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Xiaomi Poco M6 Pro
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.79 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2460 пикселей
|Плотность пикселей
|396 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|550 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass
|Соотношение экрана к корпусу
|85.1%
|Особенности
|- DCI-P3
Дизайн и корпус
|Высота
|168.6 мм
|Ширина
|76.3 мм
|Толщина
|8.2 мм
|Вес
|199 граммов
|Водонепроницаемость
|IP53
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
85.1%
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2
|Макс. частота
|2200 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A78
|Размер транзистора
|4 нанометра
|Графика
|Adreno 613
|Частота GPU
|955 МГц
Память
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Оболочка UI
|MIUI 14
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Макс. мощность зарядки
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (25% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|2:19 ч.
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8192 x 6144
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|2 (50 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Апертура
|f/2.0
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Инфракрасный порт
|Да
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat*
|18
|Поддержка 5G
|Да
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Август 2023 года
|Дата начала продаж
|Август 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 18 Вт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Poco M6 Pro могут отличаться в зависимости от региона.