Xiaomi Poco X3 GT Дисплей 78 Производительность 80 Батарея 85 Камера 65 Итоговая оценка 77 Класс Средний класс Дата выхода Июль 2021 года Дата начала продаж Август 2021 года Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки 120-герцовый дисплей обеспечивает отличную плавность работы смартфона

Процессор работает быстро и поддерживает 5G

Камера оснащена макро и сверхширокоугольным объективами

Огромная батарея, которая заряжается буквально за 40 минут Вместо OLED-панели используется более дешевая IPS

Нет места для карты памяти MicroSD

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Поко X3 GT

78 Экран Тип IPS LCD Размер 6.6 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 399 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Поддержка HDR Да, HDR10 Защита дисплея Gorilla Glass Victus Соотношение экрана к корпусу 84.9% Особенности - DCI-P3 Максимальная яркость 442 нит

82 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Poco X3 GT Высота 163.3 мм Ширина 75.9 мм Толщина 8.9 мм Вес 193 грамма Доступные цвета Синий, Черный, Белый Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 84.9%

80 Производительность Все характеристики чипа Ксиаоми Поко X3 GT и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Dimensity 1100 5G Макс. частота 2600 МГц CPU-ядер 8 (4 + 4) Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55

- 4 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78 Кэш L3 3 МБ Размер транзистора 6 нанометров Графика Mali-G77 MC9 Частота GPU 836 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 690 Geekbench 5 (многоядерный) 2792

67 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI MIUI 12.5

85 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 67 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (100% за 42 минут) Время полной зарядки 0:42 ч.

65 Камеры Спецификации и тестирование камер Poco X3 GT Основная камера Матрица 64 мегапикселя Разрешение фото 9248 x 6936 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 30 кадров/c Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) Угол широкоугольного объектива 120° Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) Основной объектив - 64 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Размер пикселя: 0.7 микрон

- Сенсор: 1/1.97", Omnivision OV64B

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4920 x 3264 Апертура f/2.5 Размер пикселя 1 микрон Тип сенсора CMOS Размер сенсора 1/3.06" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

86 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * Да Инфракрасный порт Да Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 18 2G сети GSM 850 900 1800 1900MHz 3G сети WCDMA Band 1,2,4,5,8 4G сети LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 26, 28A TDD-LTE Band 38, 40, 41,42 Поддержка 5G Да

85 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет Dolby Atmos Да

Другое Класс Средний класс Дата выхода Июль 2021 года Дата начала продаж Август 2021 года Наличие на рынке Ожидается Сенсоры и датчики - Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM

- Прозрачный чехол

- Стикеры Poco

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Poco X3 GT могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Poco X3 GT