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Xiaomi Poco X3 GT

Xiaomi Poco X3 GT
Дисплей
78
Производительность
80
Батарея
85
Камера
65
Итоговая оценка
77
Класс Средний класс
Дата выхода Июль 2021 года
Дата начала продаж Август 2021 года
Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки

  • 120-герцовый дисплей обеспечивает отличную плавность работы смартфона
  • Процессор работает быстро и поддерживает 5G
  • Камера оснащена макро и сверхширокоугольным объективами
  • Огромная батарея, которая заряжается буквально за 40 минут
  • Вместо OLED-панели используется более дешевая IPS
  • Нет места для карты памяти MicroSD

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Поко X3 GT
78

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.6 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 399 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 84.9%
Особенности - DCI-P3
Максимальная яркость
442 нит
82

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Poco X3 GT
Высота 163.3 мм
Ширина 75.9 мм
Толщина 8.9 мм
Вес 193 грамма
Доступные цвета Синий, Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
84.9%
80

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Поко X3 GT и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 1100 5G
Макс. частота 2600 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
Кэш L3 3 МБ
Размер транзистора 6 нанометров
Графика Mali-G77 MC9
Частота GPU 836 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
690
Geekbench 5 (многоядерный)
2792
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67

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI MIUI 12.5
85

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 67 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (100% за 42 минут)
Время полной зарядки 0:42 ч.
65

Камеры

Спецификации и тестирование камер Poco X3 GT
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9248 x 6936
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.97", Omnivision OV64B
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264
Апертура f/2.5
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
86

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 18
2G сети GSM 850 900 1800 1900MHz
3G сети WCDMA Band 1,2,4,5,8
4G сети LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 26, 28A TDD-LTE Band 38, 40, 41,42
Поддержка 5G Да
85

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Июль 2021 года
Дата начала продаж Август 2021 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Прозрачный чехол
- Стикеры Poco
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Poco X3 GT могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Poco X3 GT

Оценка пользователей

3.3 из 5 баллов (4 голосов)

Сравнения с конкурентами

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Отзывы (1)

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Дима 30 июля 2021 05:35
Кому не хватает купить про, покупайте этот, получше будет чем версия х3 нфс по производительности)
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Михаил 30 июля 2021 12:27
Так Dimensity 1100 помощнее чем snapdragon 860
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