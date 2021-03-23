Xiaomi Poco X3 Pro
Дисплей
79
Производительность
78
Батарея
84
Камера
69
Итоговая оценка
76
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Март 2021 года
|Дата начала продаж
|Март 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Игровой экран с маленькой задержкой
- Передняя панель защищена стеклом Gorilla Glass 6
- Мощный процессор Snapdragon 860
- Установлена быстрая память UFS 3.1
- Большая батарея заряжается быстро
- Отсутствие достойно стабилизации доставляет неудобства во время съемки
- Гибридный лоток для SIM-карты
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Поко X3 Про
79
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.67 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|395 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 6
|Соотношение экрана к корпусу
|84.6%
Максимальная яркость
528 нит
53
Дизайн и корпус
|Высота
|165.3 мм
|Ширина
|76.8 мм
|Толщина
|9.4 мм
|Вес
|215 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Золотой
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
84.6%
78
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 860
|Макс. частота
|2960 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
- 1 ядро по 2.96 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
|Размер транзистора
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 640
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
735
Geekbench 5 (многоядерный)
2527
AnTuTu Benchmark 8
451764
67
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Оболочка UI
|MIUI 12
84
Батарея
|Объем
|5160 мАч
|Мощность зарядки
|33 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (55% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:15 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
17:03 ч.
Время просмотра видео
11:49 ч.
Время разговора (3G)
32:44 ч.
69
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|Количество объективов
|4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|20 мегапикселей
|Разрешение фото
|5480 x 3648
|Апертура
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|25 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.4"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
79
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat*
|20
|2G сети
|GSM B2/3/5/8
|3G сети
|UMTC B1/2/4/5/8
|4G сети
|LTE B1/2/3/4/5/7/8/20/28/32/B38/40/41
|Поддержка 5G
|Нет
77
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Март 2021 года
|Дата начала продаж
|Март 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Poco X3 Pro могут отличаться в зависимости от региона.