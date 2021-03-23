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Xiaomi Poco X3 Pro

Xiaomi Poco X3 Pro
Дисплей
79
Производительность
78
Батарея
84
Камера
69
Итоговая оценка
76
Класс Средний класс
Дата выхода Март 2021 года
Дата начала продаж Март 2021 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Игровой экран с маленькой задержкой
  • Передняя панель защищена стеклом Gorilla Glass 6
  • Мощный процессор Snapdragon 860
  • Установлена быстрая память UFS 3.1
  • Большая батарея заряжается быстро
  • Отсутствие достойно стабилизации доставляет неудобства во время съемки
  • Гибридный лоток для SIM-карты

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Поко X3 Про
79

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 84.6%
Максимальная яркость
528 нит
53

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Poco X3 Pro
Высота 165.3 мм
Ширина 76.8 мм
Толщина 9.4 мм
Вес 215 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
84.6%
78

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Поко X3 Про и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 860
Макс. частота 2960 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
- 1 ядро по 2.96 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Adreno 640
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
735
Geekbench 5 (многоядерный)
2527
AnTuTu Benchmark 8
451764
67

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI MIUI 12
84

Батарея

Характеристики
Объем 5160 мАч
Мощность зарядки 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (55% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:15 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
17:03 ч.
Время просмотра видео
11:49 ч.
Время разговора (3G)
32:44 ч.
69

Камеры

Спецификации и тестирование камер Poco X3 Pro
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 5480 x 3648
Апертура f/2.2
Фокусное расстояние 25 мм
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/3.4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
79

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat* 20
2G сети GSM B2/3/5/8
3G сети UMTC B1/2/4/5/8
4G сети LTE B1/2/3/4/5/7/8/20/28/32/B38/40/41
Поддержка 5G Нет
77

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Март 2021 года
Дата начала продаж Март 2021 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Poco X3 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Poco X3 Pro

Оценка пользователей

3.8 из 5 баллов (12 голосов)

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Отзывы (1)

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антон 23 марта 2021 17:34
редми 👍 у мняа редми 7а 3года работа без ремонта
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