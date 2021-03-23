Xiaomi Poco X3 Pro Дисплей 79 Производительность 78 Батарея 84 Камера 69 Итоговая оценка 76 Класс Средний класс Дата выхода Март 2021 года Дата начала продаж Март 2021 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Игровой экран с маленькой задержкой

Передняя панель защищена стеклом Gorilla Glass 6

Мощный процессор Snapdragon 860

Установлена быстрая память UFS 3.1

Большая батарея заряжается быстро Отсутствие достойно стабилизации доставляет неудобства во время съемки

Гибридный лоток для SIM-карты

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Поко X3 Про

79 Экран Тип IPS LCD Размер 6.67 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 395 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Поддержка HDR Да, HDR10 Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Соотношение экрана к корпусу 84.6% Максимальная яркость 528 нит

53 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Poco X3 Pro Высота 165.3 мм Ширина 76.8 мм Толщина 9.4 мм Вес 215 граммов Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Стекло Материал рамки Пластик Доступные цвета Синий, Черный, Золотой Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 84.6%

78 Производительность Все характеристики чипа Ксиаоми Поко X3 Про и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 860 Макс. частота 2960 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)

- 3 ядра по 2.42 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)

- 1 ядро по 2.96 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold) Размер транзистора 7 нанометров Графика Adreno 640 Оперативная память Объем ОЗУ 6, 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 512 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 735 Geekbench 5 (многоядерный) 2527 AnTuTu Benchmark 8 451764

67 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI MIUI 12

84 Батарея Характеристики Объем 5160 мАч Мощность зарядки 33 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (55% за 30 минут) Время полной зарядки 1:15 ч. Тесты автономности Время веб-серфинга (Wi-Fi) 17:03 ч. Время просмотра видео 11:49 ч. Время разговора (3G) 32:44 ч.

69 Камеры Спецификации и тестирование камер Poco X3 Pro Основная камера Матрица 48 мегапикселей Разрешение фото 8000 x 6000 Зум Цифровой Вспышка Dual LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) Угол широкоугольного объектива 120° Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) Основной объектив - 48 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

- Размер пикселя: 1.12 микрон

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

- Размер пикселя: 1.75 микрон

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

- Размер пикселя: 1.75 микрон

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 20 мегапикселей Разрешение фото 5480 x 3648 Апертура f/2.2 Фокусное расстояние 25 мм Размер пикселя 0.8 микрон Тип сенсора CMOS Размер сенсора 1/3.4" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

79 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- Режим USB-host GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Да Инфракрасный порт Да Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Да LTE Cat * 20 2G сети GSM B2/3/5/8 3G сети UMTC B1/2/4/5/8 4G сети LTE B1/2/3/4/5/7/8/20/28/32/B38/40/41 Поддержка 5G Нет

77 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Нет Dolby Atmos Нет

Другое Класс Средний класс Дата выхода Март 2021 года Дата начала продаж Март 2021 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Poco X3 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Poco X3 Pro