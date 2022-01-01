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Xiaomi Poco X4 Pro 5G

Xiaomi Poco X4 Pro 5G
Дисплей
89
Производительность
53
Батарея
85
Камера
53
Итоговая оценка
71
Класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2022 года
Дата начала продаж Март 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Фотографии получаются детализированными, есть сверхширокоугольная съемка
  • Дисплей имеет частоту обновления 120 Гц, которая делает работу смартфона заметно плавнее
  • Используется неплохой процессор от Qualcomm с поддержкой 5G
  • Батарея быстро заряжается несмотря на большой объем
  • Есть влагозащита
  • Гибридный лоток для SIM-карт

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Поко X4 Pro 5G
89

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 86%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
Максимальная яркость
1194 нит
72

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Poco X4 Pro 5G
Высота 164.2 мм
Ширина 76.1 мм
Толщина 8.12 мм
Вес 205 граммов
Водонепроницаемость IP53
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Желтый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
86%
53

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Поко X4 Pro 5G и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 695
Макс. частота 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)
Размер транзистора 6 нанометров
Графика Adreno 619
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
536
Geekbench 5 (многоядерный)
1904
AnTuTu Benchmark 9
390184
CPU 123553
GPU 99860
Memory 71001
UX 96092
Total score 390184
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67

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI MIUI 13
85

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 67 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (70% за 22 минут)
Время полной зарядки 0:41 ч.
53

Камеры

Спецификации и тестирование камер Poco X4 Pro 5G
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей
Разрешение фото 12032 x 9024
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 118°
Количество объективов 3 (108 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Апертура f/2.4
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
79

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat* 18
2G сети GSM: 850 900 1800 1900MHz
3G сети WCDMA 1,2,4,5,8,6,19
4G сети LTE 1,2,3,4,5,7,8,12,17,18,19,20,26,28,38, 40, 41
Поддержка 5G Да
93

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2022 года
Дата начала продаж Март 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Poco X4 Pro 5G могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Poco X4 Pro 5G

Оценка пользователей

3.5 из 5 баллов (12 голосов)

Сравнения с конкурентами

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