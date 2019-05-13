Xiaomi Pocophone F1
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Август 2018 года
|Дата начала продаж
|Август 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Хорошая сборка, независимо от материалов корпуса
- Стереодинамики
- Есть 3.5 мм аудиоразъем, слот для карты памяти
- Наличие USB Type-C
- Топовый процессор с системой охлаждения
- Отличный экран несмотря на вырез в верхней части
- Не защищен от воды
- Отсутствует электронная стабилизация для 4K-видео
- Нет NFC
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.18 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2246 пикселей
|Соотношение сторон
|18.7:9
|Плотность пикселей
|403 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|82.13%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|155.5 мм
|Ширина
|75.2 мм
|Толщина
|8.8 мм
|Вес
|182 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Xiaomi Pocophone F1 построен по современным стандартам. Это означает, что в экране у него есть вырез для камеры и разговорного динамика, но выглядит он неаккуратно. Задник смартфона выполнен из окрашенного пластика, который не очень приятный на ощупь, но дискомфорта это вызывает.
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 845
|Архитектура
|4 ядра по 2.8 ГГц (Kryo 385), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 385)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2800 МГц
|Размер транзистора
|10 нанометров
|Графика
|Adreno 630
|Частота GPU
|710 МГц
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64, 128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Сильной стороной Покофона Ф1 является аппаратная основа, за счет которой он считается одним из самых быстрых на рынке. Вы можете запустить любую игру, даже самую требовательную, не говоря уже за обычные приложения. Телефон имеет 6 ГБ оперативной памяти, поэтому он обладает огромным запасом в плане многозадачности.
Накопителя объемом 64 ГБ хватает для игр, фотографий и видеороликов в формате 4K, но вы всегда можете увеличить встроенную память на 256 ГБ за счет карты памяти microSD. Однако, готовьтесь к тому, чтобы это будет стоить вам в круглую сумму.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|MIUI 12 POCO
|Размер системы из коробки
|12 ГБ
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:00 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 3.0 (50% за 40 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|2 (12 МП + 5 MP)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 20 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0", Samsung S5K5E8 (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото Xiaomi Pocophone F1 от DxOMark
|Количество мегапикселей
|20 мегапикселей
|Разрешение фото
|5184 x 3880
|Апертура
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|18 мм
|Размер пикселя
|0.9 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|1/3.1"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
|NFC
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|16
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 900, LTE 2300, LTE 2500
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Август 2018 года
|Дата начала продаж
|Август 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.537 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.582 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
Цены на Xiaomi Pocophone F1
FAQ - Ответы на частые вопросы
Работает ли сканер лица в условиях плохого освещения?
- Ксиаоми Покофон Ф1 можно разблокировать по лицу даже в условиях плохого освещения.
Поддерживает ли смартфон приложение камеры от Google?
- Пока нет, но в будущем это может измениться. Компания Xiaomi регулярно выпускает обновления, которые улучшают работу доступных фишек и добавляет поддержку новых.
Есть ли отличия в производительности между Pocofone F1 и Galaxy S9 Plus?
- Смартфоны работают на аналогичных процессорах, поэтому не стоит ожидать значительных отличий в производительности.
Сколько здесь динамиков громкой связи?
- Телефон оборудован парой динамиков, которые обеспечивают стереозвук.
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