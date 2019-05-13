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Xiaomi Pocophone F1

Xiaomi Pocophone F1
Дисплей
60
Производительность
58
Батарея
73
Камера
68
Итоговая оценка
66
Класс Флагман
Дата выхода Август 2018 года
Дата начала продаж Август 2018 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Хорошая сборка, независимо от материалов корпуса
  • Стереодинамики
  • Есть 3.5 мм аудиоразъем, слот для карты памяти
  • Наличие USB Type-C
  • Топовый процессор с системой охлаждения
  • Отличный экран несмотря на вырез в верхней части
  • Не защищен от воды
  • Отсутствует электронная стабилизация для 4K-видео
  • Нет NFC

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Покофон Ф1
60

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.18 дюймов
Разрешение 1080 x 2246 пикселей
Соотношение сторон 18.7:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 82.13%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
456 нит
46

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Pocophone F1
Инфо
Высота 155.5 мм
Ширина 75.2 мм
Толщина 8.8 мм
Вес 182 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
82.13%

Xiaomi Pocophone F1 построен по современным стандартам. Это означает, что в экране у него есть вырез для камеры и разговорного динамика, но выглядит он неаккуратно. Задник смартфона выполнен из окрашенного пластика, который не очень приятный на ощупь, но дискомфорта это вызывает.

58

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Покофон Ф1 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 845
Архитектура 4 ядра по 2.8 ГГц (Kryo 385), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 385)
CPU ядер 8
Частота 2800 МГц
Размер транзистора 10 нанометров
Графика Adreno 630
Частота GPU 710 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
2579
Geekbench 4.4 (многоядерный)
9046
Geekbench 5 (одноядерный)
370
Geekbench 5 (многоядерный)
1257
AnTuTu Benchmark 7
264957
AnTuTu Benchmark 8
333794

Сильной стороной Покофона Ф1 является аппаратная основа, за счет которой он считается одним из самых быстрых на рынке. Вы можете запустить любую игру, даже самую требовательную, не говоря уже за обычные приложения. Телефон имеет 6 ГБ оперативной памяти, поэтому он обладает огромным запасом в плане многозадачности.

Накопителя объемом 64 ГБ хватает для игр, фотографий и видеороликов в формате 4K, но вы всегда можете увеличить встроенную память на 256 ГБ за счет карты памяти microSD. Однако, готовьтесь к тому, чтобы это будет стоить вам в круглую сумму.

78

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 12 POCO
Размер системы из коробки 12 ГБ
73

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:00 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (50% за 40 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
13:51 ч.
Время просмотра видео
12:11 ч.
Время разговора (3G)
25:31 ч.
68

Камеры

Спецификации и тестирование камер Pocophone F1
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (12 МП + 5 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 20 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0", Samsung S5K5E8 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Xiaomi Pocophone F1 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 5184 x 3880
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 18 мм
Размер пикселя 0.9 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
92
Качества видео
90
Итоговая оценка камеры
91
75

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 16
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 900, LTE 2300, LTE 2500
79

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет
Тесты динамиков
Голос
72 дБ
Музыка
74 дБ
Звонок
86 дБ

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Август 2018 года
Дата начала продаж Август 2018 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.537 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.582 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Pocophone F1 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Pocophone F1

FAQ - Ответы на частые вопросы

Работает ли сканер лица в условиях плохого освещения?

- Ксиаоми Покофон Ф1 можно разблокировать по лицу даже в условиях плохого освещения.

Поддерживает ли смартфон приложение камеры от Google?

- Пока нет, но в будущем это может измениться. Компания Xiaomi регулярно выпускает обновления, которые улучшают работу доступных фишек и добавляет поддержку новых.

Есть ли отличия в производительности между Pocofone F1 и Galaxy S9 Plus?

- Смартфоны работают на аналогичных процессорах, поэтому не стоит ожидать значительных отличий в производительности.

Сколько здесь динамиков громкой связи?

- Телефон оборудован парой динамиков, которые обеспечивают стереозвук.

Оценка пользователей

3.8 из 5 баллов (145 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (5)

Александр 12 октября 2020 09:12
Более чем удачный, купил за 15632₽ 6-128гб. Аппарат просто бомба особенно после обновления до miui 11 и 10 андроид. Все летает и заряд держит дольше.
0 Ответить
Саке 23 ноября 2019 05:29
Gcam легко встаёт на этот аппарат!
0 Ответить
Александр 15 сентября 2019 21:22
Телефон бомба за свои деньги
0 Ответить
Иванов Дмитрий Владимирович 31 июля 2019 22:25
Старая инфа!4К пишет с 60 FPS
+8 Ответить
СергейТ 28 октября 2019 21:12
Более того, в замедленном видео пишет 120-240-960 кадров в секунду. Мне нравится снимать игры кошек в 240 к/с
+1 Ответить
Юрий. 13 мая 2019 14:55
Очень удачный аппарат за свои деньги.
+3 Ответить
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