Тесты в бенчмарках

Сильной стороной Покофона Ф1 является аппаратная основа, за счет которой он считается одним из самых быстрых на рынке. Вы можете запустить любую игру, даже самую требовательную, не говоря уже за обычные приложения. Телефон имеет 6 ГБ оперативной памяти, поэтому он обладает огромным запасом в плане многозадачности.

Накопителя объемом 64 ГБ хватает для игр, фотографий и видеороликов в формате 4K, но вы всегда можете увеличить встроенную память на 256 ГБ за счет карты памяти microSD. Однако, готовьтесь к тому, чтобы это будет стоить вам в круглую сумму.