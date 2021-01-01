Xiaomi Redmi 10 Дисплей 75 Производительность 58 Батарея 78 Камера 61 Итоговая оценка 69 Класс Бюджетный Дата выхода Август 2021 года Дата начала продаж Август 2021 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Дисплей имеет повышенную частоту обновления 90 Гц

50-мегапиксельная камера снимает хорошо

Есть сверхширокоугольная и макросъемка

22.5-ваттный адаптер питания идет в комплекте

Есть реверсивная зарядка

Имеются стерео динамики Пластиковый корпус достаточно быстро покрывается царапинами

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми 10

75 Экран Тип IPS LCD Размер 6.5 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 405 точек на дюйм Частота обновления 90 Гц Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Соотношение экрана к корпусу 83.5%

57 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Redmi 10 Высота 161.9 мм Ширина 75.5 мм Толщина 8.9 мм Вес 181 грамм Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Зеленый, Белый, Синий Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 83.5%

58 Производительность Все характеристики чипа Ксиаоми Редми 10 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Helio G88 Макс. частота 2000 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55

- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75 Размер транзистора 12 нанометров Графика Mali-G52 MC2 Частота GPU 1000 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 4, 6 ГБ Тип памяти LPDDR4 Частота памяти 1866 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 64, 128 ГБ Тип накопителя eMMC 5.1 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

67 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI MIUI 12.5

78 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 18 Вт Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Да Быстрая зарядка Да (50% за 79 минут) Время полной зарядки 3:00 ч.

61 Камеры Спецификации и тестирование камер Redmi 10 Основная камера Матрица 50 мегапикселей Разрешение фото 8700 x 5800 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Угол широкоугольного объектива 120° Количество объективов 4 (50 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.8

- Размер пикселя: 0.64 микрон

- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

- Фокусное расстояние: 13 мм

- Размер пикселя: 1.14 микрон

- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

- Размер пикселя: 1.12 микрон

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 8 мегапикселей Разрешение фото 3264 x 2448 Апертура f/2.0 Фокусное расстояние 27 мм Тип сенсора CMOS Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

73 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.1 Функции Bluetooth LE, HID, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Да Инфракрасный порт Да Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 7 2G сети GSM 850 900 1800 1900MHz 3G сети HSDPA 1/2/4/5/8 4G сети LTE 1/2/3/4/5/7/8/20/28/38/40/41 Поддержка 5G Нет

90 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Да

Другое Класс Бюджетный Дата выхода Август 2021 года Дата начала продаж Август 2021 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство (22.5)

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM

- Прозрачный чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi 10 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Redmi 10