Xiaomi Redmi 10 2022 Дисплей 71 Производительность 39 Батарея 78 Камера 61 Итоговая оценка 64 Класс Бюджетный Дата выхода Февраль 2022 года Дата начала продаж Февраль 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Приятный для глаз дисплей с повышенной плавностью работы

Камера имеет сверхширокоугольную и макросъемку

Большая батарея с 22.5-ваттной быстрой зарядкой

Мощности процессора хватает для многих игр Использует медленную память, что негативно сказывается на быстродействии смартфона

Получил гибридный лоток для SIM-карт

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми 10 2022

71 Экран Тип IPS LCD Размер 6.5 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 405 точек на дюйм Частота обновления 90 Гц Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Соотношение экрана к корпусу 83.5% Максимальная яркость 397 нит

57 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Redmi 10 2022 Высота 161.9 мм Ширина 75.5 мм Толщина 8.9 мм Вес 181 грамм Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Белый, Серый, Синий Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 83.5%

39 Производительность Все характеристики чипа Ксиаоми Редми 10 2022 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Helio G88 Макс. частота 2000 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55

- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75 Размер транзистора 12 нанометров Графика Mali-G52 MC2 Частота GPU 1000 МГц FLOPS ~62 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 4, 6 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 1866 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 64, 128 ГБ Тип накопителя eMMC 5.1 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 512 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 362 Geekbench 5 (многоядерный) 1292

67 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI MIUI 13

78 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 22.5 Вт Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Да Быстрая зарядка Да (50% за 59 минут) Время полной зарядки 2:12 ч.

61 Камеры Спецификации и тестирование камер Redmi 10 2022 Основная камера Матрица 50 мегапикселей Разрешение фото 8700 x 5800 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Угол широкоугольного объектива 120° Количество объективов 4 (50 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.8

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

- Фокусное расстояние: 13 мм

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

- Размер пикселя: 1.12 микрон

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 8 мегапикселей Разрешение фото 3264 x 2448 Апертура f/2.0 Фокусное расстояние 27 мм Тип сенсора CMOS Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

73 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.1 Функции Bluetooth LE, HID, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Да Инфракрасный порт Да Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Да LTE Cat * 7 2G сети GSM 850 900 1800 1900MHz 3G сети HSDPA 1/2/4/5/8 4G сети LTE 1/2/3/4/5/7/8/20/28/38/40/41 (B41 2535-2655MHz） Поддержка 5G Нет

93 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Да Dolby Atmos Да

Другое Класс Бюджетный Дата выхода Февраль 2022 года Дата начала продаж Февраль 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Скрепка для извлечения SIM

- Краткое руководство пользователя

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi 10 2022 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Redmi 10 2022