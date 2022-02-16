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Xiaomi Redmi 10 2022

Xiaomi Redmi 10 2022
Дисплей
71
Производительность
39
Батарея
78
Камера
61
Итоговая оценка
64
Класс Бюджетный
Дата выхода Февраль 2022 года
Дата начала продаж Февраль 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Приятный для глаз дисплей с повышенной плавностью работы
  • Камера имеет сверхширокоугольную и макросъемку
  • Большая батарея с 22.5-ваттной быстрой зарядкой
  • Мощности процессора хватает для многих игр
  • Использует медленную память, что негативно сказывается на быстродействии смартфона
  • Получил гибридный лоток для SIM-карт

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми 10 2022
71

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 405 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 83.5%
Максимальная яркость
397 нит
57

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Redmi 10 2022
Высота 161.9 мм
Ширина 75.5 мм
Толщина 8.9 мм
Вес 181 грамм
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Белый, Серый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
83.5%
39

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Редми 10 2022 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G88
Макс. частота 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Mali-G52 MC2
Частота GPU 1000 МГц
FLOPS ~62 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
362
Geekbench 5 (многоядерный)
1292
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67

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI MIUI 13
78

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Да
Быстрая зарядка Да (50% за 59 минут)
Время полной зарядки 2:12 ч.
61

Камеры

Спецификации и тестирование камер Redmi 10 2022
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 4 (50 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 27 мм
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
73

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat* 7
2G сети GSM 850 900 1800 1900MHz
3G сети HSDPA 1/2/4/5/8
4G сети LTE 1/2/3/4/5/7/8/20/28/38/40/41 (B41 2535-2655MHz）
Поддержка 5G Нет
93

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Февраль 2022 года
Дата начала продаж Февраль 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi 10 2022 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Redmi 10 2022

Оценка пользователей

4.5 из 5 баллов (4 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Xiaomi Redmi 10 2022 и Samsung Galaxy A12
2. Xiaomi Redmi 10 2022 и Xiaomi Redmi Note 10
3. Xiaomi Redmi 10 2022 и Xiaomi Redmi 10

Отзывы (2)

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Даниил 16 февраля 2022 17:08
Вместо MIUI 12.5, он продается с прошивкой MIUI 13.
+2 Ответить
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Даниил 16 февраля 2022 17:07
Спрашивается, зачем? Правильно! Ради прибыли.
0 Ответить
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