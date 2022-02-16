Xiaomi Redmi 10 2022
Дисплей
71
Производительность
39
Батарея
78
Камера
61
Итоговая оценка
64
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Февраль 2022 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Приятный для глаз дисплей с повышенной плавностью работы
- Камера имеет сверхширокоугольную и макросъемку
- Большая батарея с 22.5-ваттной быстрой зарядкой
- Мощности процессора хватает для многих игр
- Использует медленную память, что негативно сказывается на быстродействии смартфона
- Получил гибридный лоток для SIM-карт
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми 10 2022
71
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.5 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|405 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|83.5%
Максимальная яркость
397 нит
57
Дизайн и корпус
|Высота
|161.9 мм
|Ширина
|75.5 мм
|Толщина
|8.9 мм
|Вес
|181 грамм
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Белый, Серый, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
83.5%
39
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio G88
|Макс. частота
|2000 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|Mali-G52 MC2
|Частота GPU
|1000 МГц
|FLOPS
|~62 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
362
Geekbench 5 (многоядерный)
1292
67
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Оболочка UI
|MIUI 13
78
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|22.5 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 59 минут)
|Время полной зарядки
|2:12 ч.
61
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8700 x 5800
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|Количество объективов
|4 (50 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|27 мм
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
73
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat*
|7
|2G сети
|GSM 850 900 1800 1900MHz
|3G сети
|HSDPA 1/2/4/5/8
|4G сети
|LTE 1/2/3/4/5/7/8/20/28/38/40/41 (B41 2535-2655MHz）
|Поддержка 5G
|Нет
93
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Февраль 2022 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi 10 2022 могут отличаться в зависимости от региона.