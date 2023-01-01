Главная > Сравнение смартфонов > Redmi 12 vs Redmi 10 2022 – что лучше выбрать?

Xiaomi Redmi 12 против Redmi 10 2022

55 из 100
Xiaomi Redmi 12
VS
55 из 100
Xiaomi Redmi 10 2022
Xiaomi Redmi 12
Xiaomi Redmi 10 2022

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 июня 2023 года Xiaomi Redmi 12 с экраном 6.79" и чипом MediaTek Helio G88, против 6.5-дюймового Xiaomi Redmi 10 2022, который имеет процессор MediaTek Helio G88 и вышел на 16 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi 12
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Более новая ОС: Android 13 против 11
  • Показывает на 17% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
Причины выбрать Xiaomi Redmi 10 2022
  • Стерео динамики
  • Функция реверсивной зарядки
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Весит на 17.5 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Вы можете выбрать важность каждого параметра, чтобы более точного определить какой смартфон лучше подойдет конкретно под ваши потребности.
Персонализировать оценку
Функция
Важность (Вес)
Экран:
Камера:
Производительность:
Игры:
Автономность:
Коммуникации:
Чем выше важность, тем больше она повлияет на итоговую оценку NanoReview.

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
VS

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi 12
vs
Redmi 10 2022

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.79 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2460 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 396 точек на дюйм 405 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 90 Гц
Адаптивная частота обновления Да Нет
Макс. заявленная яркость 550 нит 400 нит
Поддержка HDR Нет -
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 85.1% 83.5%

Дизайн и корпус

Высота 168.6 мм 161.9 мм
Ширина 76.28 мм 75.5 мм
Толщина 8.17 мм 8.9 мм
Вес 198.5 граммов 181 грамм
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Серебристый, Синий Белый, Серый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Redmi 12 +2%
85.1%
Redmi 10 2022
83.5%

Производительность

Тестируем Xiaomi Redmi 12 и Xiaomi Redmi 10 2022 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G88 MediaTek Helio G88
Макс. частота 2000 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G52 MC2 Mali-G52 MC2
Частота GPU 1000 МГц 1000 МГц
FLOPS ~62 Гфлопс ~62 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi 12 +2%
372
Redmi 10 2022
364
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi 12
1269
Redmi 10 2022 +2%
1293
AnTuTu Benchmark 9
Redmi 12 +17%
248453
Redmi 10 2022
212716
CPU - 68004
GPU - 37945
Memory - 40066
UX - 67469
Total score 248453 212716
3DMark Wild Life Performance
Stability - 97%
Graphics test - 4 FPS
Graphics score - 711
Web score - 7116
Video editing - 5901
Photo editing - 18559
Data manipulation - 6143
Writing score - 8243
Источники: 3DMark [3]
Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 8 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти - 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 512 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 11
Оболочка UI MIUI 14 MIUI 13

Батарея

Объем 5000 мАч 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 18 Вт 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Да
Быстрая зарядка Да Да (50% за 59 минут)
Время полной зарядки - 2:12 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 12 vs Xiaomi Redmi 10 2022
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8150 x 6150 8700 x 5800
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) -
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП) 4 (50 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото - 3264 x 2448
Апертура f/2.1 f/2.0
Фокусное расстояние - 27 мм
Тип сенсора - CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.1
Функции Bluetooth LE LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 7 7
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Да

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Июнь 2023 года Февраль 2022 года
Дата начала продаж Июнь 2023 года Февраль 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 18 Вт Да, 22 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее игры, программное обеспечение и корпус - выбирайте Xiaomi Redmi 12, а если камера и звук – то Xiaomi Redmi 10 2022.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Redmi 12 и Realme C55
2. Redmi 12 и Galaxy A04s
3. Redmi 12 и Nokia C300
4. Redmi 12 и Realme 11
5. Redmi 12 и Redmi 12C
6. Redmi 12 и Realme 10
7. Redmi 12 и Honor X7a
8. Redmi 12 и Hot 30i
9. Redmi 10 2022 и Redmi Note 10
10. Redmi 10 2022 и Realme C35
Сравнить другие смартфоны (1100+)

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры