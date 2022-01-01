Xiaomi Redmi 10A Дисплей 54 Производительность 10 Батарея 70 Камера 40 Итоговая оценка 46 Класс Бюджетный Дата выхода Март 2022 года Дата начала продаж Март 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Экран имеет неплохую цветопередачу и соотношение сторон

Есть сканер отпечатков пальцев пальцев

Установлена большая батарея на 5000 мАч

Имеет 64 ГБ в базовой конфигурации Используется старый порт Micro USB

Нет поддержки быстрой зарядки

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми 10А

54 Экран Тип IPS LCD Размер 6.53 дюймов Разрешение 720 x 1600 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 269 точек на дюйм Частота обновления 60 Гц Поддержка HDR Нет Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 81.1%

54 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Redmi 10A Высота 164.9 мм Ширина 77 мм Толщина 9 мм Вес 194 грамма Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Синий, Черный, Серебристый Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Соотношение экрана к корпусу 81.1%

10 Производительность Все характеристики чипа Ксиаоми Редми 10А и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Helio G25 Макс. частота 2000 МГц CPU-ядер 8 (8) Архитектура - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53 Размер транзистора 12 нанометров Графика IMG PowerVR GE8320 Частота GPU 650 МГц FLOPS ~41.8 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 4, 6 ГБ Тип памяти LPDDR4X Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 64, 128 ГБ Карта памяти MicroSD Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 132 Geekbench 5 (многоядерный) 470

67 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI MIUI 12.5

70 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 10 Вт Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Нет

40 Камеры Спецификации и тестирование камер Redmi 10A Основная камера Матрица 13 мегапикселей Разрешение фото 4128 x 3096 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Замедленная съемка Нет Количество объективов 1 (13 МП) Основной объектив - 13 МП

- Апертура: f/2.2

- Фазовый автофокус

Селфи камера Количество мегапикселей 5 мегапикселей Разрешение фото 2560 x 1960 Апертура f/2.2 Тип сенсора CMOS Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

56 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth LE, HID, A2DP Тип USB Micro USB Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Нет Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет LTE Cat * 4 Поддержка 5G Нет

58 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да Dolby Atmos Нет

Другое Класс Бюджетный Дата выхода Март 2022 года Дата начала продаж Март 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Акселерометр

- Датчик света Комплект * - Смартфон

- Кабель Micro USB

- Зарядное устройство

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM-карт

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi 10A могут отличаться в зависимости от региона.