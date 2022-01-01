Главная > Смартфоны Xiaomi > Xiaomi Redmi 10A: цена, технические характеристики и отзывы

Xiaomi Redmi 10A

Xiaomi Redmi 10A
Дисплей
54
Производительность
10
Батарея
70
Камера
40
Итоговая оценка
46
Класс Бюджетный
Дата выхода Март 2022 года
Дата начала продаж Март 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Экран имеет неплохую цветопередачу и соотношение сторон
  • Есть сканер отпечатков пальцев пальцев
  • Установлена большая батарея на 5000 мАч
  • Имеет 64 ГБ в базовой конфигурации
  • Используется старый порт Micro USB
  • Нет поддержки быстрой зарядки

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми 10А
54

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.53 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 269 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.1%
54

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Redmi 10A
Высота 164.9 мм
Ширина 77 мм
Толщина 9 мм
Вес 194 грамма
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
81.1%
10

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Редми 10А и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G25
Макс. частота 2000 МГц
CPU-ядер 8 (8)
Архитектура - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 12 нанометров
Графика IMG PowerVR GE8320
Частота GPU 650 МГц
FLOPS ~41.8 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Карта памяти MicroSD

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
132
Geekbench 5 (многоядерный)
470
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu
67

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI MIUI 12.5
70

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Нет
40

Камеры

Спецификации и тестирование камер Redmi 10A
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 1 (13 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1960
Апертура f/2.2
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
56

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
LTE Cat* 4
Поддержка 5G Нет
58

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Март 2022 года
Дата начала продаж Март 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
Комплект* - Смартфон
- Кабель Micro USB
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi 10A могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

2.7 из 5 баллов (3 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Redmi 10A против Redmi 9A
2. Redmi 10A против Redmi 10
3. Redmi 10A против Realme Narzo 50i
4. Redmi 10A против Redmi 10C

Написать отзыв

РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры