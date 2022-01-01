Xiaomi Redmi 10A
Дисплей
54
Производительность
10
Батарея
70
Камера
40
Итоговая оценка
46
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Март 2022 года
|Дата начала продаж
|Март 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Экран имеет неплохую цветопередачу и соотношение сторон
- Есть сканер отпечатков пальцев пальцев
- Установлена большая батарея на 5000 мАч
- Имеет 64 ГБ в базовой конфигурации
- Используется старый порт Micro USB
- Нет поддержки быстрой зарядки
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми 10А
54
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.53 дюймов
|Разрешение
|720 x 1600 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|269 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|81.1%
54
Дизайн и корпус
|Высота
|164.9 мм
|Ширина
|77 мм
|Толщина
|9 мм
|Вес
|194 грамма
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
81.1%
10
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio G25
|Макс. частота
|2000 МГц
|CPU-ядер
|8 (8)
|Архитектура
|- 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|IMG PowerVR GE8320
|Частота GPU
|650 МГц
|FLOPS
|~41.8 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|Карта памяти
|MicroSD
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
132
Geekbench 5 (многоядерный)
470
67
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Оболочка UI
|MIUI 12.5
70
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Нет
40
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Количество объективов
|1 (13 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2560 x 1960
|Апертура
|f/2.2
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
56
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|LTE Cat*
|4
|Поддержка 5G
|Нет
58
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Март 2022 года
|Дата начала продаж
|Март 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель Micro USB
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi 10A могут отличаться в зависимости от региона.