Xiaomi Redmi 10C Дисплей 55 Производительность 41 Батарея 85 Камера 52 Итоговая оценка 60 Класс Бюджетный Дата выхода Март 2022 года Дата начала продаж Март 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки IPS-экран большой диагонали

Производительности достаточно для комфортной работы приложений и многих игр

Камера имеет высокое разрешение и неплохую портретную съемку

Получил быструю память, что ставит быстродействие на достойный уровень Низкое разрешение экрана

Нет макро и сверхширокоугольной съемки

В комплекте нет достаточно мощного адаптера питания для ускоренной зарядки

Сканер отпечатков пальцев находится сзади

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми 10С

55 Экран Тип IPS LCD Размер 6.71 дюймов Разрешение 720 x 1650 пикселей Соотношение сторон 20.6:9 Плотность пикселей 268 точек на дюйм Частота обновления 60 Гц Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 82% Особенности - DCI-P3

56 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Redmi 10C Высота 169.59 мм Ширина 76.56 мм Толщина 8.29 мм Вес 190 граммов Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Серый, Зеленый, Синий Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Соотношение экрана к корпусу 82%

41 Производительность Все характеристики чипа Ксиаоми Редми 10С и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 680 Макс. частота 2400 МГц CPU-ядер 8 (4 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53)

- 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73) Размер транзистора 6 нанометров Графика Adreno 610 Оперативная память Объем ОЗУ 4 ГБ Тип памяти LPDDR4X Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 64, 128 ГБ Тип накопителя UFS 2.2 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 374 Geekbench 5 (многоядерный) 1599

67 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI MIUI 13

85 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 18 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да

52 Камеры Спецификации и тестирование камер Redmi 10C Основная камера Матрица 50 мегапикселей Разрешение фото 8700 x 5800 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Количество объективов 2 (50 МП + 2 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Размер пикселя: 0.64 микрон

- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)

- Фазовый автофокус

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

- Размер пикселя: 1.75 микрон

- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10 (CMOS)

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 5 мегапикселей Разрешение фото 2592 x 1944 Апертура f/2.2 Тип сенсора CMOS Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

77 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Да Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет 2G сети GSM 850 900 1800 1900MHz 3G сети WCDMA 1/2/4/5/8 4G сети LTE 1/2/3/4/5/7/8/20/28/38/40/41 (B41 2535–2655MHz) Поддержка 5G Нет

61 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да

Другое Класс Бюджетный Дата выхода Март 2022 года Дата начала продаж Март 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Акселерометр

- Датчик света

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi 10C могут отличаться в зависимости от региона.