Xiaomi Redmi 10C
Дисплей
55
Производительность
41
Батарея
85
Камера
52
Итоговая оценка
60
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Март 2022 года
|Дата начала продаж
|Март 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- IPS-экран большой диагонали
- Производительности достаточно для комфортной работы приложений и многих игр
- Камера имеет высокое разрешение и неплохую портретную съемку
- Получил быструю память, что ставит быстродействие на достойный уровень
- Низкое разрешение экрана
- Нет макро и сверхширокоугольной съемки
- В комплекте нет достаточно мощного адаптера питания для ускоренной зарядки
- Сканер отпечатков пальцев находится сзади
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми 10С
55
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.71 дюймов
|Разрешение
|720 x 1650 пикселей
|Соотношение сторон
|20.6:9
|Плотность пикселей
|268 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|82%
|Особенности
|- DCI-P3
56
Дизайн и корпус
|Высота
|169.59 мм
|Ширина
|76.56 мм
|Толщина
|8.29 мм
|Вес
|190 граммов
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Серый, Зеленый, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
82%
41
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 680
|Макс. частота
|2400 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73)
|Размер транзистора
|6 нанометров
|Графика
|Adreno 610
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
374
Geekbench 5 (многоядерный)
1599
67
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Оболочка UI
|MIUI 13
85
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
52
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8700 x 5800
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Количество объективов
|2 (50 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10 (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2592 x 1944
|Апертура
|f/2.2
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
77
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
|- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|2G сети
|GSM 850 900 1800 1900MHz
|3G сети
|WCDMA 1/2/4/5/8
|4G сети
|LTE 1/2/3/4/5/7/8/20/28/38/40/41 (B41 2535–2655MHz)
|Поддержка 5G
|Нет
61
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Март 2022 года
|Дата начала продаж
|Март 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi 10C могут отличаться в зависимости от региона.