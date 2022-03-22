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Xiaomi Redmi 10C

Xiaomi Redmi 10C
Дисплей
55
Производительность
41
Батарея
85
Камера
52
Итоговая оценка
60
Класс Бюджетный
Дата выхода Март 2022 года
Дата начала продаж Март 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • IPS-экран большой диагонали
  • Производительности достаточно для комфортной работы приложений и многих игр
  • Камера имеет высокое разрешение и неплохую портретную съемку
  • Получил быструю память, что ставит быстродействие на достойный уровень
  • Низкое разрешение экрана
  • Нет макро и сверхширокоугольной съемки
  • В комплекте нет достаточно мощного адаптера питания для ускоренной зарядки
  • Сканер отпечатков пальцев находится сзади

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми 10С
55

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.71 дюймов
Разрешение 720 x 1650 пикселей
Соотношение сторон 20.6:9
Плотность пикселей 268 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82%
Особенности - DCI-P3
56

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Redmi 10C
Высота 169.59 мм
Ширина 76.56 мм
Толщина 8.29 мм
Вес 190 граммов
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Серый, Зеленый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
82%
41

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Редми 10С и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 680
Макс. частота 2400 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73)
Размер транзистора 6 нанометров
Графика Adreno 610
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
374
Geekbench 5 (многоядерный)
1599
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67

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI MIUI 13
85

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да
52

Камеры

Спецификации и тестирование камер Redmi 10C
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Количество объективов 2 (50 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944
Апертура f/2.2
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
77

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
2G сети GSM 850 900 1800 1900MHz
3G сети WCDMA 1/2/4/5/8
4G сети LTE 1/2/3/4/5/7/8/20/28/38/40/41 (B41 2535–2655MHz)
Поддержка 5G Нет
61

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Март 2022 года
Дата начала продаж Март 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi 10C могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

3 из 5 баллов (6 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Xiaomi Redmi 10C vs Xiaomi Redmi 9C
2. Xiaomi Redmi 10C vs Xiaomi Redmi 9T
3. Xiaomi Redmi 10C vs Xiaomi Redmi 10
4. Xiaomi Redmi 10C vs Xiaomi Redmi Note 11

Отзывы (2)

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Даниил 22 марта 2022 19:11
Вес смартфона - 190 граммов.
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Сергей 23 марта 2022 11:20
Приносим извинения, обновили вес смартфона.
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Даниил 22 марта 2022 17:53
Прикол. Установили UFS 2.2 в урезанную версию... А нельзя было её засунуть в Redmi 10...
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