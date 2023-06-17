Xiaomi Redmi 12
- Дисплей: 6.79" IPS LCD - 1080 x 2460
- Чип: MediaTek Helio G88
- Камера: 3 (50 MP + 8 MP + 2 MP)
- Батарея: 5000 мАч
- OS: Android 13
- Вес: 198.5 г.
Обзор
Дисплей
67
Камера
54
Производительность
21
Игры
41*
Батарея
72*
Коммуникации
69
Итоговая оценка
55*
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.
Преимущества и недостатки
- Дисплей имеет повышенную частоту обновления с возможностью адаптий настройки под контент
- Оснащен свехширокоугольной съемкой с широким углом охвата
- Емкая батарея с быстрой зарядкой в комплекте
- Есть влагозащита по стандарту IP53
- Появился в продаже с Android 13 и производитель обещает обновления на протяжении нескольких лет
- Используется медленная память eMMC, которая заметно замедляет работу смартфона
- Нет ни гироскопа, ни датчика приближения или освещения
- Вторая SIM-карта совмещена с microSD
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Xiaomi Redmi 12
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.79 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2460 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|396 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Да
|Макс. заявленная яркость
|550 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|85.1%
Дизайн и корпус
|Высота
|168.6 мм
|Ширина
|76.28 мм
|Толщина
|8.17 мм
|Вес
|198.5 граммов
|Водонепроницаемость
|IP53
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Серебристый, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
85.1%
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio G88
|Макс. частота
|2000 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|Mali-G52 MC2
|Частота GPU
|1000 МГц
|FLOPS
|~62 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
372
Geekbench 5 (многоядерный)
1269
AnTuTu Benchmark 9
248453
Память
|Объем ОЗУ
|4, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Оболочка UI
|MIUI 14
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Макс. мощность зарядки
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8150 x 6150
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|Количество объективов
|3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (CMOS)
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Апертура
|f/2.1
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat*
|7
|2G сети
|GSM 2/3/5/8
|3G сети
|WCDMA 1/5/8
|4G сети
|LTE 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41
|Поддержка 5G
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Июнь 2023 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 18 Вт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi 12 могут отличаться в зависимости от региона.