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Xiaomi Redmi 12

Xiaomi Redmi 12
  • Дисплей: 6.79" IPS LCD - 1080 x 2460
  • Чип: MediaTek Helio G88
  • Камера: 3 (50 MP + 8 MP + 2 MP)
  • Батарея: 5000 мАч
  • OS: Android 13
  • Вес: 198.5 г.

Обзор

Дисплей
67
Камера
54
Производительность
21
Игры
41*
Батарея
72*
Коммуникации
69
Итоговая оценка
55*
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.

Преимущества и недостатки

  • Дисплей имеет повышенную частоту обновления с возможностью адаптий настройки под контент
  • Оснащен свехширокоугольной съемкой с широким углом охвата
  • Емкая батарея с быстрой зарядкой в комплекте
  • Есть влагозащита по стандарту IP53
  • Появился в продаже с Android 13 и производитель обещает обновления на протяжении нескольких лет
  • Используется медленная память eMMC, которая заметно замедляет работу смартфона
  • Нет ни гироскопа, ни датчика приближения или освещения
  • Вторая SIM-карта совмещена с microSD

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Xiaomi Redmi 12

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.79 дюймов
Разрешение 1080 x 2460 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 396 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Адаптивная частота обновления Да
Макс. заявленная яркость 550 нит
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.1%

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Redmi 12
Высота 168.6 мм
Ширина 76.28 мм
Толщина 8.17 мм
Вес 198.5 граммов
Водонепроницаемость IP53
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Серебристый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
85.1%

Производительность

Все характеристики чипа Xiaomi Redmi 12 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G88
Макс. частота 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Mali-G52 MC2
Частота GPU 1000 МГц
FLOPS ~62 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
372
Geekbench 5 (многоядерный)
1269
AnTuTu Benchmark 9
248453
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 13
Оболочка UI MIUI 14

Батарея

Объем 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да

Камеры

Спецификации и тестирование камер Redmi 12
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8150 x 6150
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Апертура f/2.1
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat* 7
2G сети GSM 2/3/5/8
3G сети WCDMA 1/5/8
4G сети LTE 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41
Поддержка 5G Нет

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Июнь 2023 года
Дата начала продаж Июнь 2023 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 18 Вт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi 12 могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

3.3 из 5 баллов (8 голосов)

Сравнения с конкурентами

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Отзывы (3)

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Санчо 19 июня 2023 04:23
зачем он нужен был? не один шаг назад а на несколько аж, где стерео? редми 10 с ним был. проц 2-3 летней давности? да даже 665 снап по возможностям камеры круче будет. где четвертый макро объектив? что за глупая мода делать дизайн только под 3 камеры? таким глупым образом редми 12 лишился макро объектива, который в редми 10 к слову тоже есть. да емае почему корпус сделан из говна и палок? старые редми ноут 8 и редми ноут 7 имели стеклянные задние крышки нормального качества и выглядели стильно и солидно, это сплошной кусок китайского низкокачественного пластика. экран IPS? легче редми ноут 11 взять с экраном 90гц амолед, это же ужас с огромным IPS дисплеем, громоздкий и неудобный. в общем и полностью, телефон очередной проходной бюджетник, который сделал не просто шаг назад, а огромнейшие несколько шагов, надеемся что сяоми перестанет страдать такой хернёй и начнут делать не даунгрейдные смартфоны.
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Иван 17 июня 2023 19:02
Проц как у редми 9 (это 2020 год) [g88=g85)] Стерео отобрали. (Редми 10 с ним) Зарядка всего лишь 18В. (Да и то, в комплекте еë нет) Макро объектив убрали. Старая медленная память emmc 5.1 Огромный размер смартфона. Теперь слот сим-карты гибридный. Это не стагнация, это шаг назад. До 10к рублей сойдëт, стоит дороже - проходим мимо.
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Алексей 17 июня 2023 06:03
Даунгрейд по сравнению с redmi 10.
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