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Xiaomi Redmi 12 5G

Xiaomi Redmi 12 5G
  • Дисплей: 6.79" IPS LCD - 1080 x 2460
  • Чип: Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2
  • Камера: 2 (50 MP + 2 MP)
  • Батарея: 5000 мАч
  • OS: Android 13
  • Вес: 199 г.

Обзор

Дисплей
67
Камера
52
Производительность
65
Игры
n/a
Батарея
84*
Коммуникации
74
Итоговая оценка
67*
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.

Преимущества и недостатки

  • Огромный дисплей с незаметным вырезом под объектив селфи-камеры
  • Snapdragon 4 Gen 2 обеспечивает солидный запас мощности
  • Защищен от попадания влаги вовнутрь корпуса
  • Позволяет использовать сеть 5G
  • По причине отсутствия физического датчика приближения экран может не всегда отключать во время звонка
  • Гироскопа, который необходим во многих играх, тоже нет

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Xiaomi Redmi 12 5G

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.79 дюймов
Разрешение 1080 x 2460 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 396 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Адаптивная частота обновления Нет
Макс. заявленная яркость 550 нит
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass
Соотношение экрана к корпусу 85.1%
Особенности - DCI-P3

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Redmi 12 5G
Высота 168.6 мм
Ширина 76.3 мм
Толщина 8.2 мм
Вес 199 граммов
Водонепроницаемость IP53
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Серебристый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
85.1%

Производительность

Все характеристики чипа Xiaomi Redmi 12 5G и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2
Макс. частота 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A78
Размер транзистора 4 нанометра
Графика Adreno 613
Частота GPU 955 МГц
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 13
Оболочка UI MIUI 14

Батарея

Объем 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (29% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:07 ч.

Камеры

Спецификации и тестирование камер Redmi 12 5G
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8150 x 6150
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (50 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Апертура f/2.0
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 18
2G сети GSM 2/3/5/8
3G сети WCDMA 1/5/8
4G сети LTE 1/3/5/8/40/41(120MHz)
Поддержка 5G Да

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Август 2023 года
Дата начала продаж Август 2023 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 22 Вт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi 12 5G могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

3.4 из 5 баллов (6 голосов)

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