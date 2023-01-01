Xiaomi Redmi 12C Дисплей 54 Производительность 24 Батарея 75 Камера 39 Итоговая оценка 51 Класс Бюджетный Дата выхода Декабрь 2022 года Дата начала продаж Январь 2023 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Крупная панель с неплохой яркостью

Крупная панель с неплохой яркостью Двойная основная камера, поддерживающая портретную съемку

Двойная основная камера, поддерживающая портретную съемку Емкая батарея, которой хватает на несколько дней автономного питания смартфона

Емкая батарея, которой хватает на несколько дней автономного питания смартфона Практичный дизайн и приятные для глаз цвета раскраски Используется медленная память eMMC 5.1, от которой сильно зависит скорость работы устройства

Используется медленная память eMMC 5.1, от которой сильно зависит скорость работы устройства Откровенно слабая фронтальная камера

Откровенно слабая фронтальная камера Вместо современного порта USB-C используется MicroUSB

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми 12С

54 Экран Тип IPS LCD Размер 6.71 дюймов Разрешение 720 x 1650 пикселей Соотношение сторон 20.6:9 Плотность пикселей 268 точек на дюйм Частота обновления 60 Гц Макс. заявленная яркость 500 нит Поддержка HDR Нет Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 82.6%

56 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Redmi 12C Высота 168.76 мм Ширина 76.41 мм Толщина 8.77 мм Вес 192 грамма Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный, Синий, Зеленый, Фиолетовый Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Соотношение экрана к корпусу 82.6%

24 Производительность Все характеристики чипа Ксиаоми Редми 12С и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Helio G85 Макс. частота 2000 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55

- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75 Размер транзистора 12 нанометров Графика Mali-G52 MP2 Частота GPU 1000 МГц FLOPS ~59 Гфлопс Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 360 Geekbench 5 (многоядерный) 1272 AnTuTu Benchmark 9 244183 Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память Оперативная память Объем ОЗУ 4, 6 ГБ Тип памяти LPDDR4X Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 64, 128 ГБ Тип накопителя eMMC 5.1 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

61 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI MIUI 13

75 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 10 Вт Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да

39 Камеры Спецификации и тестирование камер Redmi 12C Основная камера Матрица 50 мегапикселей Разрешение фото 8150 x 6150 Зум Цифровой Вспышка LED Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Количество объективов 2 (50 МП + 0.1 МП) Основной объектив - 50 МП

- Фазовый автофокус

Времяпролетный объектив - 0.1 МП

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 5 мегапикселей Разрешение фото 2592 x 1944 Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

66 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.1 Функции Bluetooth LE Тип USB Micro USB Версия USB 2 Функции USB - Зарядка GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Нет Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 7 2G сети GSM B2/3/5/8 3G сети WCDMA B1/5/8 4G сети LTE B1/3/5/8/B34/38/39/40/41 Поддержка 5G Нет

61 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Да

Другое Класс Бюджетный Дата выхода Декабрь 2022 года Дата начала продаж Январь 2023 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Акселерометр

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi 12C могут отличаться в зависимости от региона.