Xiaomi Redmi 12C
Дисплей
54
Производительность
24
Батарея
75
Камера
39
Итоговая оценка
51
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Декабрь 2022 года
|Дата начала продаж
|Январь 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Крупная панель с неплохой яркостью
- Двойная основная камера, поддерживающая портретную съемку
- Емкая батарея, которой хватает на несколько дней автономного питания смартфона
- Практичный дизайн и приятные для глаз цвета раскраски
- Используется медленная память eMMC 5.1, от которой сильно зависит скорость работы устройства
- Откровенно слабая фронтальная камера
- Вместо современного порта USB-C используется MicroUSB
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми 12С
54
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.71 дюймов
|Разрешение
|720 x 1650 пикселей
|Соотношение сторон
|20.6:9
|Плотность пикселей
|268 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|82.6%
56
Дизайн и корпус
|Высота
|168.76 мм
|Ширина
|76.41 мм
|Толщина
|8.77 мм
|Вес
|192 грамма
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Зеленый, Фиолетовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
82.6%
24
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio G85
|Макс. частота
|2000 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|Mali-G52 MP2
|Частота GPU
|1000 МГц
|FLOPS
|~59 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
360
Geekbench 5 (многоядерный)
1272
AnTuTu Benchmark 9
244183
Память
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
61
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Оболочка UI
|MIUI 13
75
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
39
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8150 x 6150
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Количество объективов
|2 (50 МП + 0.1 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 0.1 МП
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2592 x 1944
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
66
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
|- Зарядка
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|7
|2G сети
|GSM B2/3/5/8
|3G сети
|WCDMA B1/5/8
|4G сети
|LTE B1/3/5/8/B34/38/39/40/41
|Поддержка 5G
|Нет
61
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Декабрь 2022 года
|Дата начала продаж
|Январь 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Акселерометр
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi 12C могут отличаться в зависимости от региона.