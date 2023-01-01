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Xiaomi Redmi 12C

Xiaomi Redmi 12C
Дисплей
54
Производительность
24
Батарея
75
Камера
39
Итоговая оценка
51
Класс Бюджетный
Дата выхода Декабрь 2022 года
Дата начала продаж Январь 2023 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Крупная панель с неплохой яркостью
  • Двойная основная камера, поддерживающая портретную съемку
  • Емкая батарея, которой хватает на несколько дней автономного питания смартфона
  • Практичный дизайн и приятные для глаз цвета раскраски
  • Используется медленная память eMMC 5.1, от которой сильно зависит скорость работы устройства
  • Откровенно слабая фронтальная камера
  • Вместо современного порта USB-C используется MicroUSB

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми 12С
54

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.71 дюймов
Разрешение 720 x 1650 пикселей
Соотношение сторон 20.6:9
Плотность пикселей 268 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82.6%
56

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Redmi 12C
Высота 168.76 мм
Ширина 76.41 мм
Толщина 8.77 мм
Вес 192 грамма
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Зеленый, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
82.6%
24

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Редми 12С и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G85
Макс. частота 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Mali-G52 MP2
Частота GPU 1000 МГц
FLOPS ~59 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
360
Geekbench 5 (многоядерный)
1272
AnTuTu Benchmark 9
244183
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ
61

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
Оболочка UI MIUI 13
75

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да
39

Камеры

Спецификации и тестирование камер Redmi 12C
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8150 x 6150
Зум Цифровой
Вспышка LED
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Количество объективов 2 (50 МП + 0.1 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 0.1 МП
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
66

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 7
2G сети GSM B2/3/5/8
3G сети WCDMA B1/5/8
4G сети LTE B1/3/5/8/B34/38/39/40/41
Поддержка 5G Нет
61

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Декабрь 2022 года
Дата начала продаж Январь 2023 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Акселерометр
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi 12C могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

2.7 из 5 баллов (3 голосов)

Сравнения с конкурентами

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