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Xiaomi Redmi 7

Xiaomi Redmi 7
Дисплей
55
Производительность
27
Батарея
66
Камера
50
Итоговая оценка
53
Класс Бюджетный
Дата выхода Март 2019 года
Дата начала продаж Май 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Разумная цена за широкий функционал
  • Неплохой экран и крепкое стекло Gorilla Glass
  • Можно расширить объем памяти до 512 ГБ
  • Датчик отпечатков работает очень хорошо
  • Мало встроенной памяти — без флешки не обойтись
  • Пластиковый корпус который легко царапается

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми 7
55

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.26 дюймов
Разрешение 720 x 1520 пикселей
Соотношение сторон 19:9
Плотность пикселей 269 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 86.83%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
444 нит
51

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Redmi 7
Инфо
Высота 158.6 мм
Ширина 76.4 мм
Толщина 8.4 мм
Вес 180 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
86.83%
27

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Редми 7 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 632
Архитектура 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 250), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 250)
CPU ядер 8
Частота 1800 МГц
Размер транзистора 14 нанометров
Графика Adreno 506
Частота GPU 650 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 2, 3 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 933 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 16, 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1211
Geekbench 4.4 (многоядерный)
3904
Geekbench 5 (одноядерный)
265
Geekbench 5 (многоядерный)
1028
AnTuTu Benchmark 7
97055
AnTuTu Benchmark 8
123050
78

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 12
Размер системы из коробки 8 ГБ
66

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:20 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Батарея имеет емкость 4000 мАч — ее хватает более чем на сутки автономной работы смартфона. Если много снимать на камеру, то автономность сократиться в несколько раз.

50

Камеры

Спецификации и тестирование камер Redmi 7
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (12 МП + 2 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX486 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
Особенности - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.0
Размер пикселя 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Камера в Xiaomi Redmi 7 портретная, фон размывается хорошо, но алгоритмы не всегда справляются на отлично. Фронталка на один модуль обладает широкоугольной оптикой, однако охват не сильно большой. Для улучшения качества съемки вечером можете использовать совсем неплохую вспышку экраном.

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Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
NFC Нет
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 6
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 900, HSDPA 2100
4G сети LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500
58

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Март 2019 года
Дата начала продаж Май 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.557 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.251 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Силиконовый чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi 7 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Redmi 7

FAQ - Ответы на частые вопросы

Получит ли Xiaomi Redmi 7 обновление до MIUI 11?

- Релиз новой версии фирменной оболочки MIUI 11 не за горами. Учитывая тот факт, что Редми 7 появился на рынок совсем недавно, он должен в итоге получить одно крупное обновление, которое должно быть основано на новой версии операционной системы Android Q.

Сильно ли заметна низкая плотность пикселей?

- Нет, разрешения HD+ достаточно для того, чтобы картинка на экране IPS диагональю 6.26 дюймов выглядела приемлемо. Картинка везде получается ровной и без других изъянов.

Поддерживает ли он российские частоты LTE 4G?

- Практически все смартфоны на базе процессоров Qualcomm Snapdragon отлично работают на территории России, поскольку поддерживают огромное число частот. Ксиаоми Редми 7 не является исключением, поэтому не стоит переживать насчет этого, покупая себе такую модель.

Оценка пользователей

3.4 из 5 баллов (117 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (2)

Маша 08 апреля 2020 11:15
Зарядка проста ужасс😠 лучше не купите такой молель
+20 Ответить
Вероника 15 апреля 2019 05:25
Телефон хороший, сразу понравился, но есть "но", когда включаю wi-fi телефон перезагружается несколько раз во время поиска сети. Ещё во время игр может прийти уведомление, что "данное приложение остановлено-подождать и/или отправить отчет" и приложение закрывается.
-37 Ответить
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