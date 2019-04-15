Получит ли Xiaomi Redmi 7 обновление до MIUI 11?

- Релиз новой версии фирменной оболочки MIUI 11 не за горами. Учитывая тот факт, что Редми 7 появился на рынок совсем недавно, он должен в итоге получить одно крупное обновление, которое должно быть основано на новой версии операционной системы Android Q.

Сильно ли заметна низкая плотность пикселей?

- Нет, разрешения HD+ достаточно для того, чтобы картинка на экране IPS диагональю 6.26 дюймов выглядела приемлемо. Картинка везде получается ровной и без других изъянов.

Поддерживает ли он российские частоты LTE 4G?

- Практически все смартфоны на базе процессоров Qualcomm Snapdragon отлично работают на территории России, поскольку поддерживают огромное число частот. Ксиаоми Редми 7 не является исключением, поэтому не стоит переживать насчет этого, покупая себе такую модель.