Xiaomi Redmi 7
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Март 2019 года
|Дата начала продаж
|Май 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Разумная цена за широкий функционал
- Неплохой экран и крепкое стекло Gorilla Glass
- Можно расширить объем памяти до 512 ГБ
- Датчик отпечатков работает очень хорошо
- Мало встроенной памяти — без флешки не обойтись
- Пластиковый корпус который легко царапается
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.26 дюймов
|Разрешение
|720 x 1520 пикселей
|Соотношение сторон
|19:9
|Плотность пикселей
|269 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|86.83%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|158.6 мм
|Ширина
|76.4 мм
|Толщина
|8.4 мм
|Вес
|180 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 632
|Архитектура
|4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 250), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 250)
|CPU ядер
|8
|Частота
|1800 МГц
|Размер транзистора
|14 нанометров
|Графика
|Adreno 506
|Частота GPU
|650 МГц
|Объем ОЗУ
|2, 3 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|Количество каналов
|1
|Объем накопителя
|16, 32, 64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|MIUI 12
|Размер системы из коробки
|8 ГБ
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:20 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Батарея имеет емкость 4000 мАч — ее хватает более чем на сутки автономной работы смартфона. Если много снимать на камеру, то автономность сократиться в несколько раз.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|2 (12 МП + 2 MP)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX486 (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
|Особенности
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Камера в Xiaomi Redmi 7 портретная, фон размывается хорошо, но алгоритмы не всегда справляются на отлично. Фронталка на один модуль обладает широкоугольной оптикой, однако охват не сильно большой. Для улучшения качества съемки вечером можете использовать совсем неплохую вспышку экраном.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
|NFC
|Нет
|Инфракрасный порт
|Да
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|6
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Март 2019 года
|Дата начала продаж
|Май 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.557 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.251 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Силиконовый чехол
Цены на Xiaomi Redmi 7
FAQ - Ответы на частые вопросы
Получит ли Xiaomi Redmi 7 обновление до MIUI 11?
- Релиз новой версии фирменной оболочки MIUI 11 не за горами. Учитывая тот факт, что Редми 7 появился на рынок совсем недавно, он должен в итоге получить одно крупное обновление, которое должно быть основано на новой версии операционной системы Android Q.
Сильно ли заметна низкая плотность пикселей?
- Нет, разрешения HD+ достаточно для того, чтобы картинка на экране IPS диагональю 6.26 дюймов выглядела приемлемо. Картинка везде получается ровной и без других изъянов.
Поддерживает ли он российские частоты LTE 4G?
- Практически все смартфоны на базе процессоров Qualcomm Snapdragon отлично работают на территории России, поскольку поддерживают огромное число частот. Ксиаоми Редми 7 не является исключением, поэтому не стоит переживать насчет этого, покупая себе такую модель.
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