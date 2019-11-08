Xiaomi Redmi 7A
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Май 2019 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Невысокая стоимость
- Защищен от брызг воды
- Хороший экран
- Емкая батарея
- Лишен сканера отпечатков пальцев
- Нет быстрой зарядки
- Подключается по Micro USB
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|5.45 дюймов
|Разрешение
|720 x 1440 пикселей
|Соотношение сторон
|18:9
|Плотность пикселей
|295 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|74.4%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|146.3 мм
|Ширина
|70.4 мм
|Толщина
|9.5 мм
|Вес
|165 граммов
|Водонепроницаемость
|IPX4
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Матовый синий, Матовый черный, Синий изумруд, Красный изумруд
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
Xiaomi Redmi 7A имеет обычный пластиковый корпус, который защищен от брызг. Его нельзя погружать в воду, но брызг воды и дождя он не боится. Рамки экрана нельзя назвать тонкими, что существенно портит внешний вид смартфона. К достоинствам можно отнести небольшой вес компактные габариты.
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 439
|Архитектура
|4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.45 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2000 МГц
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|Adreno 505
|Частота GPU
|450 МГц
|Объем ОЗУ
|2 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|Количество каналов
|1
|Объем накопителя
|16, 32 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
Телефон построен на платформе Qualcomm Snapdragon 439, которая неплохо себя зарекомендовала среди бюджетных решений. Смартфон работает шустро, хотя в мощных задач производительности ему не хватает. Игры он тянет, но не на максимальных настройках графики.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|MIUI 12
|Размер системы из коробки
|6.4 ГБ
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:35 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Внутри находится емкий аккумулятор на 4000 мАч, но его минус в том, что он не умеет быстро заряжаться.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Количество объективов
|1 (12 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX486 (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2592 x 1944
|Апертура
|f/2.2
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/5"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
|NFC
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|4
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Май 2019 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.557 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.166 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB
- Документация
- Скрепка для извлечения SIM
Цены на Xiaomi Redmi 7A
FAQ - Ответы на частые вопросы
Поддерживает ли он бесконтактные платежи?
- NFC нет, сканера отпечатков пальцев тоже, поэтому смартфон не поддерживает бесконтактные платежи.
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