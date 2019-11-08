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Xiaomi Redmi 7A

Xiaomi Redmi 7A
Дисплей
57
Производительность
22
Батарея
67
Камера
45
Итоговая оценка
51
Класс Бюджетный
Дата выхода Май 2019 года
Дата начала продаж Июнь 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Невысокая стоимость
  • Защищен от брызг воды
  • Хороший экран
  • Емкая батарея
  • Лишен сканера отпечатков пальцев
  • Нет быстрой зарядки
  • Подключается по Micro USB

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми 7А
57

Экран

Тип IPS LCD
Размер 5.45 дюймов
Разрешение 720 x 1440 пикселей
Соотношение сторон 18:9
Плотность пикселей 295 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 74.4%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
522 нит
49

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Redmi 7A
Инфо
Высота 146.3 мм
Ширина 70.4 мм
Толщина 9.5 мм
Вес 165 граммов
Водонепроницаемость IPX4
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Матовый синий, Матовый черный, Синий изумруд, Красный изумруд
Сканер отпечатков пальцев Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
74.4%

Xiaomi Redmi 7A имеет обычный пластиковый корпус, который защищен от брызг. Его нельзя погружать в воду, но брызг воды и дождя он не боится. Рамки экрана нельзя назвать тонкими, что существенно портит внешний вид смартфона. К достоинствам можно отнести небольшой вес компактные габариты.

22

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Редми 7А и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 439
Архитектура 4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.45 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 2000 МГц
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Adreno 505
Частота GPU 450 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 933 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 16, 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
830
Geekbench 4.4 (многоядерный)
3310
Geekbench 5 (одноядерный)
180
Geekbench 5 (многоядерный)
810
AnTuTu Benchmark 7
75839
AnTuTu Benchmark 8
91156

Телефон построен на платформе Qualcomm Snapdragon 439, которая неплохо себя зарекомендовала среди бюджетных решений. Смартфон работает шустро, хотя в мощных задач производительности ему не хватает. Игры он тянет, но не на максимальных настройках графики.

78

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 12
Размер системы из коробки 6.4 ГБ
67

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:35 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Внутри находится емкий аккумулятор на 4000 мАч, но его минус в том, что он не умеет быстро заряжаться.

45

Камеры

Спецификации и тестирование камер Redmi 7A
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 1 (12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX486 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944
Апертура f/2.2
Размер пикселя 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/5"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
50

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 4
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 900, HSDPA 2100
4G сети LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500
58

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Май 2019 года
Дата начала продаж Июнь 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.557 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.166 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB
- Документация
- Скрепка для извлечения SIM
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi 7A могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Redmi 7A

FAQ - Ответы на частые вопросы

Поддерживает ли он бесконтактные платежи?

- NFC нет, сканера отпечатков пальцев тоже, поэтому смартфон не поддерживает бесконтактные платежи.

Оценка пользователей

3.6 из 5 баллов (333 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (16)

Tennebris 12 октября 2020 12:07
А какой срок службы у смартфона?
0 Ответить
Сергей. 26 сентября 2020 14:53
как сбросить до заводских настроек?
0 Ответить
Людмила 16 июня 2020 18:02
Подскажите пожалуйста можно как то увеличить внутреннюю память, фоток и приложений не много, фото перимещяю на sd через проводник, но это как то мало помогает, пользуюсь с ноября 19 года и сейчас уже постоянно горит значок что не достаточно места, включаю чистку и чищу кеш, все равно горит.
+34 Ответить
[БЛЭТ]серый 04 июня 2020 09:32
Телефон идеальный, за час зарядилось 100%, а говорили зарядка долгая! берите, телефон класс !!!!
+4 Ответить
Ислам Абдуллаев 17 апреля 2020 17:36
Телефон очень хороший и всё быстро реагирует. Если памяти не хватает то, можно купить флешку с большим количеством памяти. Можно было бы еще и отпечатку подставить то телефон просто 🔥🔥🔥 все отличный. Этот телефон вышел в мае 2019 году, поступил в магазин в июне, а я купил в августе. Голубого цвета 🔥🔥🔥
0 Ответить
Рустем 09 апреля 2020 11:12
Почему он не устанавливает игры пишет приложение не установлено в чём причина не могу понять
+30 Ответить
Масуд 24 марта 2020 12:21
У меня miui 11 стал работать лучше мне понравилось
+6 Ответить
Анна 04 марта 2020 07:24
У меня в черном матовом купила в январе.Неприятность когда нажимаю на кнопку разблокировать не реагирует сразу и при входящих звонках не загорается экран.Все случилось вчера и было все хорошо.Не поняла.Что это с ним?
+16 Ответить
Владимир 07 февраля 2020 22:29
Хороший телефон, кстати в нём не miui9 a 10
+7 Ответить
Алдар 12 февраля 2020 18:16
Хороший телефон за свою цену Нет miui 11
0 Ответить
Татьяна 10 января 2020 11:52
А режим умной обложки у него есть?
0 Ответить
пошел нахер228 21 декабря 2019 05:21
норм, за свои деньги норм
+2 Ответить
Кристина 18 декабря 2019 06:12
У меня редми 7а в синем цвете, АВТОЯРКОСТЬ ЕСТЬ, КАК И БЫСТРАЯ ЗАРЯДКА, КОМУ ВЫ ПЗДИТЕ?))
+73 Ответить
Дарина 04 декабря 2019 20:37
А ик есть? Можно ли подключить к телевизору?
+50 Ответить
анатолий 01 апреля 2020 18:46
подключатся можно к любому
+1 Ответить
Павел 15 ноября 2019 08:03
Телефон крутой мне понравился но в минус в том что без чехла он слишком скользкий в синем цвете.
+5 Ответить
Павел 04 января 2020 08:48
у меня точно такой же он сильно скользкий потому что без чехла может побиться нужно крепко его в руках держать.
0 Ответить
Елизавета 09 января 2020 12:19
Ну чехол можно купить
+1 Ответить
Кирилл 13 января 2020 17:13
Павел, У меня тоже в синем цвете очень хороший батарея держит около 2 дней даже больше
+1 Ответить
Алекс 09 ноября 2019 21:42
А OTG поддерживает ?
+9 Ответить
Павел 27 ноября 2019 23:14
Да, OTG поддерживает.
+7 Ответить
Алексей 08 ноября 2019 15:38
Телефон в целом не плохой не дорогой
+1 Ответить
анатолий 01 апреля 2020 18:48
ребята берите нормальный
+5 Ответить
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