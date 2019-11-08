Xiaomi Redmi 7A имеет обычный пластиковый корпус, который защищен от брызг. Его нельзя погружать в воду, но брызг воды и дождя он не боится. Рамки экрана нельзя назвать тонкими, что существенно портит внешний вид смартфона. К достоинствам можно отнести небольшой вес компактные габариты.