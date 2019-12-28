Xiaomi Redmi 8
Дисплей
56
Производительность
23
Батарея
85
Камера
54
Итоговая оценка
56
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Октябрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Экран с широкими углами обзора
- Большой аккумулятор на 5000 мАч
- Есть отдельный слот для карты памяти
- Передняя панель защищена прочным стеклом Gorilla Glass 5
- Установлен порт USB Type-C
- Смартфон лишен сверхширокоугольной оптики
- Слабая стабилизация изображения – нечеткие фото
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми 8
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Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.22 дюймов
|Разрешение
|720 x 1520 пикселей
|Соотношение сторон
|19:9
|Плотность пикселей
|270 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|81.8%
Тесты дисплея
Максимальная яркость
395 нит
49
Дизайн и корпус
|Высота
|156.5 мм
|Ширина
|75.4 мм
|Толщина
|9.4 мм
|Вес
|188 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Красный, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
81.8%
Xiaomi Redmi 8 является бюджетным смартфоном, но он гордится премиальным дизайном с огромным числом вариантов раскраски корпуса. У него тонкие рамки, что добавляет ему привлекательности. Корпус полностью выполнен из пластика, поэтому выглядит лучше, чем ощущается в руке.
23
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 439
|Архитектура
|4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.45 ГГц (Cortex A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2000 МГц
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|Adreno 505
|Частота GPU
|450 МГц
|Объем ОЗУ
|3, 4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|Количество каналов
|1
|Объем накопителя
|32, 64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 4.4 (одноядерный)
880
Geekbench 4.4 (многоядерный)
3171
Geekbench 5 (одноядерный)
175
Geekbench 5 (многоядерный)
776
AnTuTu Benchmark 7
84866
AnTuTu Benchmark 8
118194
78
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10.0)
|Оболочка UI
|MIUI 12
|Размер системы из коробки
|15 ГБ
85
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|3:20 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 3.0 (50% за 85 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Гаджет получил большой аккумулятор на 5000 мАч, которая заряжается по-флагмански быстро благодаря комплектному адаптеру питания на 18 Ватт. Redmi 8 оборудован портом USB Type-C и NFC, что добавляет удобства.
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Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|113°
|Количество объективов
|2 (12 МП + 2 MP)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3648 x 2190
|Апертура
|f/2.0
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
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Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
|NFC
|Нет
|Инфракрасный порт
|Да
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|4
|2G сети
|GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2
|3G сети
|HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
|4G сети
|LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300)
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Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Октябрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.231 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.48 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi 8 могут отличаться в зависимости от региона.
Цены на Xiaomi Redmi 8
Оценка пользователей
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