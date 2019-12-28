Xiaomi Redmi 8 является бюджетным смартфоном, но он гордится премиальным дизайном с огромным числом вариантов раскраски корпуса. У него тонкие рамки, что добавляет ему привлекательности. Корпус полностью выполнен из пластика, поэтому выглядит лучше, чем ощущается в руке.