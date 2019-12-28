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Xiaomi Redmi 8

Xiaomi Redmi 8
Дисплей
56
Производительность
23
Батарея
85
Камера
54
Итоговая оценка
56
Класс Бюджетный
Дата выхода Октябрь 2019 года
Дата начала продаж Октябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Экран с широкими углами обзора
  • Большой аккумулятор на 5000 мАч
  • Есть отдельный слот для карты памяти
  • Передняя панель защищена прочным стеклом Gorilla Glass 5
  • Установлен порт USB Type-C
  • Смартфон лишен сверхширокоугольной оптики
  • Слабая стабилизация изображения – нечеткие фото

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми 8
56

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.22 дюймов
Разрешение 720 x 1520 пикселей
Соотношение сторон 19:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 81.8%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
395 нит
49

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Redmi 8
Инфо
Высота 156.5 мм
Ширина 75.4 мм
Толщина 9.4 мм
Вес 188 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Красный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
81.8%

Xiaomi Redmi 8 является бюджетным смартфоном, но он гордится премиальным дизайном с огромным числом вариантов раскраски корпуса. У него тонкие рамки, что добавляет ему привлекательности. Корпус полностью выполнен из пластика, поэтому выглядит лучше, чем ощущается в руке.

23

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Редми 8 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 439
Архитектура 4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.45 ГГц (Cortex A53)
CPU ядер 8
Частота 2000 МГц
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Adreno 505
Частота GPU 450 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 933 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
880
Geekbench 4.4 (многоядерный)
3171
Geekbench 5 (одноядерный)
175
Geekbench 5 (многоядерный)
776
AnTuTu Benchmark 7
84866
AnTuTu Benchmark 8
118194
78

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10.0)
Оболочка UI MIUI 12
Размер системы из коробки 15 ГБ
85

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 3:20 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (50% за 85 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Гаджет получил большой аккумулятор на 5000 мАч, которая заряжается по-флагмански быстро благодаря комплектному адаптеру питания на 18 Ватт. Redmi 8 оборудован портом USB Type-C и NFC, что добавляет удобства.

54

Камеры

Спецификации и тестирование камер Redmi 8
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 113°
Количество объективов 2 (12 МП + 2 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3648 x 2190
Апертура f/2.0
Размер пикселя 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
56

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
NFC Нет
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 4
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2
3G сети HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
4G сети LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300)
58

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Октябрь 2019 года
Дата начала продаж Октябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.231 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.48 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi 8 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Redmi 8

Оценка пользователей

3.7 из 5 баллов (296 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (6)

Тимур 03 августа 2020 11:34
В редми 8, есть видеозвонок. Или можно как нибудь настроить???
+15 Ответить
Тарс 22 июня 2020 20:38
диафрагма 2,2 лично видел
0 Ответить
Шухрат 08 июня 2020 10:10
у меня нету запис званков устанавливаю не поддерживает
0 Ответить
Кирилл Никварт 23 мая 2020 11:46
У меня на редми 8 64 мегапикселей не врите
+18 Ответить
Протопопов Николай 01 июня 2020 07:47
Здесь всё правильно указано, у редми 8 12 мп. Возможно вы перепутали с редми ноут 8 про.
+21 Ответить
Sattorov Farruh 12 февраля 2020 16:56
Водостойкости есть или нет
+38 Ответить
Саня 22 апреля 2020 22:06
Нет он не водо стойки а так аппарат хороший
0 Ответить
Кто-то 27 июня 2020 14:51
нету там так написано
0 Ответить
Muhammadsafar 28 декабря 2019 13:51
Светавой индикатор ест илм нест
+75 Ответить
Андрей 26 апреля 2020 09:48
Нет, индикатора уведомлений там нет!
+6 Ответить
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