Xiaomi Redmi 9
Дисплей
66
Производительность
39
Батарея
87
Камера
60
Итоговая оценка
65
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Июнь 2020 года
|Дата начала продаж
|Июль 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Экран с высоким разрешением и яркостью
- Игровой процессор с неплохим запасом производительности
- На борту сверхширокоугольная камера
- Быстрая зарядка и большая батарея
- Камера слабо снимает в условиях низкого уровня освещения
- Медленная память eMMC 5.1
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми 9
66
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.53 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|395 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|83.2%
Тесты дисплея
Максимальная яркость
426 нит
Xiaomi Redmi 9, учитывая демократичную цену, имеет отличнейший дисплей, выполненный по технологии IPS. Это гарантирует, что углы обзора будут комфортными, цветопередач – естественная. Иногда встречаются засветы по краям дисплея, поэтому проверьте телефон перед покупкой.
52
Дизайн и корпус
|Высота
|163.3 мм
|Ширина
|77 мм
|Толщина
|9.1 мм
|Вес
|198 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Зеленый, Фиолетовый, Серый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
83.2%
39
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio G80
|Архитектура
|2 ядра по 2 ГГц (Cortex A75), 6 ядер по 2 ГГц (Cortex A55)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2000 МГц
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|Mali-G52 MC2
|GPU-ядер
|2
|Частота GPU
|950 МГц
|Объем ОЗУ
|3, 4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|32, 64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
356
Geekbench 5 (многоядерный)
1299
AnTuTu Benchmark 8
202218
Процессор Helio G80 можно назвать игровым, поскольку его мощности хватает для большинства игр. Не все можно будет играть на максимальных настройках, но комфортный уровень обеспечен.
Рейтинг смартфонов в AnTuTu 8 - 201 место
78
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Оболочка UI
|MIUI 12
|Размер системы из коробки
|13 ГБ
87
Батарея
|Объем
|5020 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|3:05 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 80 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
16:49 ч.
Время просмотра видео
15:36 ч.
Время разговора (3G)
31:05 ч.
Рейтинг телефонов по автономности - 42 место
60
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|118°
|Количество объективов
|4 (13 МП + 8 MP + 5 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", OmniVision OV8856
|Макро объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|27 мм
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тут установлено 4 объектива основной камеры, каждый из которых выполняет свою задачу. Имеется сверхширокоугольный на 8 МП, который делает впечатляющие снимки с большим углом охвата. Также есть объектив для макросъемки и отдельный портретный датчик, хотя его разрешение составляет всего 2 МП.
77
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|12
|2G сети
|GSM B2/3/5/8
|3G сети
|HSDPA B1/2/4/5/8
|4G сети
|LTE B1/2/3/4/5/7/8/20/28
58
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Июнь 2020 года
|Дата начала продаж
|Июль 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.71 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.06 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (10 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi 9 могут отличаться в зависимости от региона.
Цены на Xiaomi Redmi 9
Оценка пользователей
Сравнения с конкурентами
- Xiaomi Redmi 9 vs Xiaomi Redmi Note 7
- Xiaomi Redmi 9 vs Xiaomi Redmi Note 8
- Xiaomi Redmi 9 vs Xiaomi Redmi Note 8 Pro
- Xiaomi Redmi 9 vs Oppo Realme 5
- Xiaomi Redmi 9 vs Xiaomi Redmi 8
- Xiaomi Redmi 9 vs Xiaomi Redmi Note 8T
- Xiaomi Redmi 9 vs Oppo Realme 5i
- Xiaomi Redmi 9 vs Oppo Realme C3
- Xiaomi Redmi 9 vs Xiaomi Redmi Note 9 Pro
- Xiaomi Redmi 9 vs Xiaomi Redmi Note 9S
- Xiaomi Redmi 9 vs Oppo Realme 6i
- Xiaomi Redmi 9 vs Xiaomi Redmi Note 9
- Xiaomi Redmi 9 vs Huawei Y6p