Главная > Смартфоны Xiaomi > Xiaomi Redmi 9: цена, технические характеристики и отзывы

Xiaomi Redmi 9

Xiaomi Redmi 9
Дисплей
66
Производительность
39
Батарея
87
Камера
60
Итоговая оценка
65
Класс Бюджетный
Дата выхода Июнь 2020 года
Дата начала продаж Июль 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Экран с высоким разрешением и яркостью
  • Игровой процессор с неплохим запасом производительности
  • На борту сверхширокоугольная камера
  • Быстрая зарядка и большая батарея
  • Камера слабо снимает в условиях низкого уровня освещения
  • Медленная память eMMC 5.1

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми 9
66

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.53 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 83.2%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
426 нит

Xiaomi Redmi 9, учитывая демократичную цену, имеет отличнейший дисплей, выполненный по технологии IPS. Это гарантирует, что углы обзора будут комфортными, цветопередач – естественная. Иногда встречаются засветы по краям дисплея, поэтому проверьте телефон перед покупкой.

52

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Redmi 9
Инфо
Высота 163.3 мм
Ширина 77 мм
Толщина 9.1 мм
Вес 198 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Зеленый, Фиолетовый, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
83.2%
39

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Редми 9 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G80
Архитектура 2 ядра по 2 ГГц (Cortex A75), 6 ядер по 2 ГГц (Cortex A55)
CPU ядер 8
Частота 2000 МГц
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Mali-G52 MC2
GPU-ядер 2
Частота GPU 950 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
356
Geekbench 5 (многоядерный)
1299
AnTuTu Benchmark 8
202218

Процессор Helio G80 можно назвать игровым, поскольку его мощности хватает для большинства игр. Не все можно будет играть на максимальных настройках, но комфортный уровень обеспечен.

78

Программное обеспечение

Операционная система Android 10
Оболочка UI MIUI 12
Размер системы из коробки 13 ГБ
87

Батарея

Характеристики
Объем 5020 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Время полной зарядки 3:05 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 80 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
16:49 ч.
Время просмотра видео
15:36 ч.
Время разговора (3G)
31:05 ч.
60

Камеры

Спецификации и тестирование камер Redmi 9
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 118°
Количество объективов 4 (13 МП + 8 MP + 5 MP + 2 MP)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", OmniVision OV8856
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 27 мм
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тут установлено 4 объектива основной камеры, каждый из которых выполняет свою задачу. Имеется сверхширокоугольный на 8 МП, который делает впечатляющие снимки с большим углом охвата. Также есть объектив для макросъемки и отдельный портретный датчик, хотя его разрешение составляет всего 2 МП.

77

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 12
2G сети GSM B2/3/5/8
3G сети HSDPA B1/2/4/5/8
4G сети LTE B1/2/3/4/5/7/8/20/28
58

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Июнь 2020 года
Дата начала продаж Июль 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.71 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.06 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (10 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi 9 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Redmi 9

Оценка пользователей

3.9 из 5 баллов (81 голосов)

Сравнения с конкурентами

Написать отзыв

Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях