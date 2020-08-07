Тут установлено 4 объектива основной камеры, каждый из которых выполняет свою задачу. Имеется сверхширокоугольный на 8 МП, который делает впечатляющие снимки с большим углом охвата. Также есть объектив для макросъемки и отдельный портретный датчик, хотя его разрешение составляет всего 2 МП.