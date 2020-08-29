Xiaomi Redmi 9A
Дисплей
59
Производительность
19
Батарея
78
Камера
44
Итоговая оценка
54
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Июнь 2020 года
|Дата начала продаж
|Август 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Экран большой диагонали с тонкими рамками
- Игровой процессор бюджетного уровня
- Большая емкость батареи
- Легкий корпус
- Невысокое разрешение экрана – всего 269 точек на дюйм
- Батарея без поддержки быстрой зарядки
- Нет датчика отпечатков пальцев
- Слабая основная камера на 1 модуль
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми 9А
59
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.53 дюймов
|Разрешение
|720 x 1600 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|269 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|81.1%
Тесты дисплея
Максимальная яркость
395 нит
51
Дизайн и корпус
|Высота
|164.9 мм
|Ширина
|77 мм
|Толщина
|9 мм
|Вес
|194 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Зеленый, Серый
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
81.1%
Xiaomi Redmi 9A получил обычный для такого недорого смартфона дизайн – пластиковый корпус и простое закаленное стекло, которое защищает дисплей. Оно неплохо справляется со своей задачей, хотя разбить не составляет особого труда. Посередине дисплея имеется U-образный вырез, который не обращает на себя внимания пользователя.
19
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio G25
|Архитектура
|8 ядер по 2.0 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2000 МГц
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|PowerVR GE8320
|Частота GPU
|650 МГц
|Объем ОЗУ
|2 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|Количество каналов
|1
|Объем накопителя
|32 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
134
Geekbench 5 (многоядерный)
463
AnTuTu Benchmark 8
90161
Процессор Helio G25 не выделяется высокой производительностью, но он позиционирует себя как игровой. Многие игры он будет действительно тянуть неплохо, но самые требовательные с трудом. Тем более, чем там всего 2 ГБ оперативной памяти старой LPDDR3.
78
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Оболочка UI
|MIUI 12
78
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:55 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
44
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Количество объективов
|1 (13 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Фазовый автофокус
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2560 x 1960
|Апертура
|f/2.2
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
57
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Нет
|Инфракрасный порт
|Да
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|4
|2G сети
|GSM B2/3/5/8
|3G сети
|WCDMA B1/2/4/5/8
|4G сети
|LTE B1/2/3/4/5/7/8/20/28
58
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Июнь 2020 года
|Дата начала продаж
|Август 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.398 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.901 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi 9A могут отличаться в зависимости от региона.
Цены на Xiaomi Redmi 9A
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