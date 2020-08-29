Тесты в бенчмарках

Процессор Helio G25 не выделяется высокой производительностью, но он позиционирует себя как игровой. Многие игры он будет действительно тянуть неплохо, но самые требовательные с трудом. Тем более, чем там всего 2 ГБ оперативной памяти старой LPDDR3.