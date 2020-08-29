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Xiaomi Redmi 9A

Xiaomi Redmi 9A
Дисплей
59
Производительность
19
Батарея
78
Камера
44
Итоговая оценка
54
Класс Бюджетный
Дата выхода Июнь 2020 года
Дата начала продаж Август 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Экран большой диагонали с тонкими рамками
  • Игровой процессор бюджетного уровня
  • Большая емкость батареи
  • Легкий корпус
  • Невысокое разрешение экрана – всего 269 точек на дюйм
  • Батарея без поддержки быстрой зарядки
  • Нет датчика отпечатков пальцев
  • Слабая основная камера на 1 модуль

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми 9А
59

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.53 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 269 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.1%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
395 нит
51

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Redmi 9A
Инфо
Высота 164.9 мм
Ширина 77 мм
Толщина 9 мм
Вес 194 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Зеленый, Серый
Сканер отпечатков пальцев Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
81.1%

Xiaomi Redmi 9A получил обычный для такого недорого смартфона дизайн – пластиковый корпус и простое закаленное стекло, которое защищает дисплей. Оно неплохо справляется со своей задачей, хотя разбить не составляет особого труда. Посередине дисплея имеется U-образный вырез, который не обращает на себя внимания пользователя.

19

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Редми 9А и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G25
Архитектура 8 ядер по 2.0 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 2000 МГц
Размер транзистора 12 нанометров
Графика PowerVR GE8320
Частота GPU 650 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 933 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
134
Geekbench 5 (многоядерный)
463
AnTuTu Benchmark 8
90161

Процессор Helio G25 не выделяется высокой производительностью, но он позиционирует себя как игровой. Многие игры он будет действительно тянуть неплохо, но самые требовательные с трудом. Тем более, чем там всего 2 ГБ оперативной памяти старой LPDDR3.

78

Программное обеспечение

Операционная система Android 10
Оболочка UI MIUI 12
78

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:55 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
44

Камеры

Спецификации и тестирование камер Redmi 9A
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 1 (13 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1960
Апертура f/2.2
Размер пикселя 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
57

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 4
2G сети GSM B2/3/5/8
3G сети WCDMA B1/2/4/5/8
4G сети LTE B1/2/3/4/5/7/8/20/28
58

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Июнь 2020 года
Дата начала продаж Август 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.398 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.901 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
Комплект - Смартфон
- Кабель USB
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi 9A могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Redmi 9A

Оценка пользователей

3.6 из 5 баллов (157 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (1)

Сардор 29 августа 2020 15:10
Очень хорошее телефон, но недостаток - гироскоп
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Олег 04 октября 2020 20:44
Экран телефона Xiaomi Redmi 9 периодически темнеет при входящих звонках, а после очистки памяти отображающий ярлык (в рамочке) долгое время еще висит посреди экрана.
+13 Ответить
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