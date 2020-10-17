Тыловая камера может делать не только широкоугольные и портретные фотографии, но и макро. Этого режима нет в Redmi 9A, что является серьезным преимуществом. Фронтальная камера на 5 МП считается слабой, ибо фотографии часто получаются размазанными из-за недостаточно быстрого автофокуса.