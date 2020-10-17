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Xiaomi Redmi 9C

Xiaomi Redmi 9C
Дисплей
59
Производительность
24
Батарея
78
Камера
55
Итоговая оценка
59
Класс Бюджетный
Дата выхода Июнь 2020 года
Дата начала продаж Сентябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Тройная камера с макросъемкой
  • Игровой процессор Helio G35
  • Качественный IPS-дисплей
  • Сканер отпечатков пальцев работает хорошо
  • Мощная батарея на 5000 мАч
  • Слабая фронтальная камера на 5 МП
  • Нет быстрой зарядки

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми 9С
59

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.53 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 269 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.1%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
395 нит
51

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Redmi 9C
Инфо
Высота 164.9 мм
Ширина 77 мм
Толщина 9 мм
Вес 196 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Серый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
81.1%

Xiaomi Redmi 9C гордится приличным дизайном с тонкими рамками и неплохим размещением тройной основной камеры. Фронтальная врезана в дисплей, как на остальных смартфонах серии, и в этом нет ничего зазорного. Датчик отпечатков оказался посередине задней панели, куда легко достать указательным пальцем.

24

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Редми 9С и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G35
Архитектура 8 ядер по 2.3 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 2300 МГц
Размер транзистора 12 нанометров
Графика PowerVR GE8320
Частота GPU 680 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 2, 3 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 933 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
174
Geekbench 5 (многоядерный)
980
AnTuTu Benchmark 8
109284
78

Программное обеспечение

Операционная система Android 10
Оболочка UI MIUI 12
78

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:59 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
55

Камеры

Спецификации и тестирование камер Redmi 9C
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 3 (13 МП + 5 MP + 2 MP)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1960
Апертура f/2.2
Размер пикселя 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тыловая камера может делать не только широкоугольные и портретные фотографии, но и макро. Этого режима нет в Redmi 9A, что является серьезным преимуществом. Фронтальная камера на 5 МП считается слабой, ибо фотографии часто получаются размазанными из-за недостаточно быстрого автофокуса.

68

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 4
2G сети GSM B2/3/5/8
3G сети WCDMA B1/2/4/5/8
4G сети LTE B1/2/3/4/5/7/8/20
58

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Июнь 2020 года
Дата начала продаж Сентябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.355 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.729 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi 9C могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Redmi 9C

Оценка пользователей

3.9 из 5 баллов (208 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (1)

Аня 17 октября 2020 00:13
Телефон не из класса бюджетных. Очень классный.
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