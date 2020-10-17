Xiaomi Redmi 9C
Дисплей
59
Производительность
24
Батарея
78
Камера
55
Итоговая оценка
59
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Июнь 2020 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Тройная камера с макросъемкой
- Игровой процессор Helio G35
- Качественный IPS-дисплей
- Сканер отпечатков пальцев работает хорошо
- Мощная батарея на 5000 мАч
- Слабая фронтальная камера на 5 МП
- Нет быстрой зарядки
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми 9С
59
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.53 дюймов
|Разрешение
|720 x 1600 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|269 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|81.1%
Тесты дисплея
Максимальная яркость
395 нит
51
Дизайн и корпус
|Высота
|164.9 мм
|Ширина
|77 мм
|Толщина
|9 мм
|Вес
|196 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Серый, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
81.1%
Xiaomi Redmi 9C гордится приличным дизайном с тонкими рамками и неплохим размещением тройной основной камеры. Фронтальная врезана в дисплей, как на остальных смартфонах серии, и в этом нет ничего зазорного. Датчик отпечатков оказался посередине задней панели, куда легко достать указательным пальцем.
24
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio G35
|Архитектура
|8 ядер по 2.3 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2300 МГц
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|PowerVR GE8320
|Частота GPU
|680 МГц
|Объем ОЗУ
|2, 3 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|Количество каналов
|1
|Объем накопителя
|32, 64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
174
Geekbench 5 (многоядерный)
980
AnTuTu Benchmark 8
109284
78
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Оболочка UI
|MIUI 12
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Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:59 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
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Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Количество объективов
|3 (13 МП + 5 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2560 x 1960
|Апертура
|f/2.2
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тыловая камера может делать не только широкоугольные и портретные фотографии, но и макро. Этого режима нет в Redmi 9A, что является серьезным преимуществом. Фронтальная камера на 5 МП считается слабой, ибо фотографии часто получаются размазанными из-за недостаточно быстрого автофокуса.
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Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|4
|2G сети
|GSM B2/3/5/8
|3G сети
|WCDMA B1/2/4/5/8
|4G сети
|LTE B1/2/3/4/5/7/8/20
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Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Июнь 2020 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.355 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.729 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi 9C могут отличаться в зависимости от региона.