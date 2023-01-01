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Xiaomi Redmi A2

Xiaomi Redmi A2
  • Дисплей: 6.52" IPS LCD - 720 x 1600
  • Чип: MediaTek Helio G36
  • Камера: 2 (8 MP)
  • Батарея: 5000 мАч
  • OS: Android 12
  • Вес: 192 г.

Обзор

Дисплей
54
Производительность
12
Батарея
66
Камера
44
Коммуникации
56
Итоговая оценка
46

Преимущества и недостатки

  • Большая батарея способна обеспечить солидное время автономной работы
  • Хорошо выглядит благодаря свежему дизайну задней панели
  • Есть портетная съемка на основную камеру
  • Используется упрощенная версия Android, ускоряющая работу смартфона
  • Яркость дисплея могла бы быть выше
  • Нет поддержки быстрой зарядки
  • Порт microUSB характеризируется не такой удобный в эксплуатации

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми А2
54

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.52 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 269 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Адаптивная частота обновления Нет
Макс. заявленная яркость 400 нит
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81%
44

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Redmi A2
Высота 164.9 мм
Ширина 76.8 мм
Толщина 9.1 мм
Вес 192 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Зеленый, Синий, Черный
Сканер отпечатков пальцев Нет
Соотношение экрана к корпусу
81%
12

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Редми А2 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G36
Макс. частота 2200 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 12 нанометров
Графика PowerVR GE8320
Частота GPU 680 МГц

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
179
Geekbench 5 (многоядерный)
683
AnTuTu Benchmark 9
119948
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 2, 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ
61

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
Оболочка UI MIUI 14
66

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Нет
Время полной зарядки 2:43 ч.
44

Камеры

Спецификации и тестирование камер Redmi A2
Основная камера
Матрица 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 2 (8 МП)
Основной объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.0
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив Да
Особенности - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944
Апертура f/2.2
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
56

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Galileo
NFC* Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 4
Поддержка 5G Нет
58

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Март 2023 года
Дата начала продаж Март 2023 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Акселерометр
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель microUSB
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi A2 могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4.5 из 5 баллов (2 голосов)

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