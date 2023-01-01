Xiaomi Redmi A2 Дисплей: 6.52" IPS LCD - 720 x 1600

6.52" IPS LCD - 720 x 1600 Чип: MediaTek Helio G36

MediaTek Helio G36 Камера: 2 (8 MP)

2 (8 MP) Батарея: 5000 мАч

5000 мАч OS: Android 12

Android 12 Вес: 192 г.

Обзор Дисплей 54 Производительность 12 Батарея 66 Камера 44 Коммуникации 56 Итоговая оценка 46

Преимущества и недостатки Большая батарея способна обеспечить солидное время автономной работы

Большая батарея способна обеспечить солидное время автономной работы Хорошо выглядит благодаря свежему дизайну задней панели

Хорошо выглядит благодаря свежему дизайну задней панели Есть портетная съемка на основную камеру

Есть портетная съемка на основную камеру Используется упрощенная версия Android, ускоряющая работу смартфона Яркость дисплея могла бы быть выше

Яркость дисплея могла бы быть выше Нет поддержки быстрой зарядки

Нет поддержки быстрой зарядки Порт microUSB характеризируется не такой удобный в эксплуатации

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми А2

54 Экран Тип IPS LCD Размер 6.52 дюймов Разрешение 720 x 1600 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 269 точек на дюйм Частота обновления 60 Гц Адаптивная частота обновления Нет Макс. заявленная яркость 400 нит Поддержка HDR Нет Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 81%

44 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Redmi A2 Высота 164.9 мм Ширина 76.8 мм Толщина 9.1 мм Вес 192 грамма Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Зеленый, Синий, Черный Сканер отпечатков пальцев Нет Соотношение экрана к корпусу 81%

12 Производительность Все характеристики чипа Ксиаоми Редми А2 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Helio G36 Макс. частота 2200 МГц CPU-ядер 8 (4 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A53

- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A53 Размер транзистора 12 нанометров Графика PowerVR GE8320 Частота GPU 680 МГц Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 179 Geekbench 5 (многоядерный) 683 AnTuTu Benchmark 9 119948 Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память Оперативная память Объем ОЗУ 2, 3 ГБ Тип памяти LPDDR4X Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 32 ГБ Тип накопителя eMMC 5.1 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

61 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI MIUI 14

66 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 10 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Нет Время полной зарядки 2:43 ч.

44 Камеры Спецификации и тестирование камер Redmi A2 Основная камера Матрица 8 мегапикселей Разрешение фото 3264 x 2448 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Замедленная съемка Нет Количество объективов 2 (8 МП) Основной объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.0

- Фазовый автофокус

Времяпролетный объектив Да Особенности - Эффект "боке" Селфи камера Количество мегапикселей 5 мегапикселей Разрешение фото 2592 x 1944 Апертура f/2.2 Тип сенсора CMOS Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

56 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth LE Тип USB Micro USB Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя GPS GPS, GLONASS, Galileo NFC * Нет Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 4 Поддержка 5G Нет

58 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Да Dolby Atmos Нет

Другое Класс Бюджетный Дата выхода Март 2023 года Дата начала продаж Март 2023 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Акселерометр Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель microUSB

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi A2 могут отличаться в зависимости от региона.