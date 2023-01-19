Xiaomi Redmi K60
- Дисплей: 6.67" OLED - 1440 x 3200
- Чип: Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
- Камера: 3 (64 MP + 8 MP + 2 MP)
- Батарея: 5500 мАч
- OS: Android 13
- Вес: 204 г.
Обзор
Дисплей
99
Производительность
87
Батарея
97
Камера
76
Коммуникации
85
Итоговая оценка
87
Преимущества и недостатки
- Флагманский дисплей с максимальной яркостью 1400 нит
- Приятная съемка благодаря достойной оптической стабилизации изображения
- Большая батарея с мощной проводной и беспроводной зарядкой
- Широкий выбор вариантов памяти, которая работает очень быстро
- Отсутствует телеобъектив для оптического приближения объектов
- Не предусмотрена возможность установки карты памяти
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми K60
99
Экран
|Тип
|OLED
|Размер
|6.67 дюймов
|Разрешение
|1440 x 3200 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|526 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1400 нит
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|87.5%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
88
Дизайн и корпус
|Высота
|162.78 мм
|Ширина
|75.44 мм
|Толщина
|8.59 мм
|Вес
|204 грамма
|Материал задней панели
|Стекло
|Доступные цвета
|Черный, Белый, Синий, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
87.5%
87
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
|Макс. частота
|3000 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
|Кэш L3
|6 МБ
|Размер транзистора
|4 нанометра
|Графика
|Adreno 730
|Частота GPU
|900 МГц
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1254
Geekbench 5 (многоядерный)
4052
AnTuTu Benchmark 9
1042751
|CPU
|246349
|GPU
|466575
|Memory
|152435
|UX
|167535
|Total score
|1042751
3DMark Wild Life Performance
9928
|Stability
|85%
|Graphics test
|59 FPS
|Graphics score
|9928
Список Android-смартфонов в AnTuTu 9 - 30 место
Источники: 3DMark [3]
Память
|Объем ОЗУ
|8, 12, 16 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|Частота памяти
|3200 МГц
|Количество каналов
|4
|Объем накопителя
|128, 256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
67
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Оболочка UI
|MIUI 14
97
Батарея
|Объем
|5500 мАч
|Мощность зарядки
|67 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (30 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
76
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|9000 x 7000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|До 24 кадров/c
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|1920 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|Количество объективов
|3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2", Omnivision OV64B (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Фокусное расстояние: 1.12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV08D10 (CMOS)
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10 (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|Размер пикселя
|1 микрон
|Размер сенсора
|1/3.06"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 60 FPS
85
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|20
|2G сети
|GSM B3/B5/B8
|3G сети
|WCDMA B1/B4/B5/B6/B8/B19
|4G сети
|LTE B1/B3/B4/B5/B8/B18/B19/B26/B34/B38/B39/B40/B41/B42
|Поддержка 5G
|Да
85
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Декабрь 2022 года
|Дата начала продаж
|Январь 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi K60 могут отличаться в зависимости от региона.