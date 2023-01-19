Xiaomi Redmi K60 Дисплей: 6.67" OLED - 1440 x 3200

6.67" OLED - 1440 x 3200 Чип: Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1

Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 Камера: 3 (64 MP + 8 MP + 2 MP)

3 (64 MP + 8 MP + 2 MP) Батарея: 5500 мАч

5500 мАч OS: Android 13

Android 13 Вес: 204 г.

Обзор Дисплей 99 Производительность 87 Батарея 97 Камера 76 Коммуникации 85 Итоговая оценка 87

Преимущества и недостатки Флагманский дисплей с максимальной яркостью 1400 нит

Флагманский дисплей с максимальной яркостью 1400 нит Приятная съемка благодаря достойной оптической стабилизации изображения

Приятная съемка благодаря достойной оптической стабилизации изображения Большая батарея с мощной проводной и беспроводной зарядкой

Большая батарея с мощной проводной и беспроводной зарядкой Широкий выбор вариантов памяти, которая работает очень быстро Отсутствует телеобъектив для оптического приближения объектов

Отсутствует телеобъектив для оптического приближения объектов Не предусмотрена возможность установки карты памяти

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми K60

99 Экран Тип OLED Размер 6.67 дюймов Разрешение 1440 x 3200 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 526 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Макс. заявленная яркость в HDR 1400 нит Поддержка HDR Да, Dolby Vision Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 87.5% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

- DC Dimming

88 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Redmi K60 Высота 162.78 мм Ширина 75.44 мм Толщина 8.59 мм Вес 204 грамма Материал задней панели Стекло Доступные цвета Черный, Белый, Синий, Зеленый Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 87.5%

87 Производительность Все характеристики чипа Ксиаоми Редми K60 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 Макс. частота 3000 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510

- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710

- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2 Кэш L3 6 МБ Размер транзистора 4 нанометра Графика Adreno 730 Частота GPU 900 МГц Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 1254 Geekbench 5 (многоядерный) 4052 AnTuTu Benchmark 9 1042751 CPU 246349 GPU 466575 Memory 152435 UX 167535 Total score 1042751 3DMark Wild Life Performance 9928 Stability 85% Graphics test 59 FPS Graphics score 9928 Список Android-смартфонов в AnTuTu 9 - 30 место Источники: 3DMark [3] Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память Оперативная память Объем ОЗУ 8, 12, 16 ГБ Тип памяти LPDDR5 Частота памяти 3200 МГц Количество каналов 4 Накопитель Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Нет

67 Программное обеспечение Операционная система Android 13 Оболочка UI MIUI 14

97 Батарея Характеристики Объем 5500 мАч Мощность зарядки 67 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Да (30 Вт) Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да

76 Камеры Спецификации и тестирование камер Redmi K60 Основная камера Матрица 64 мегапикселя Разрешение фото 9000 x 7000 Зум Цифровой Вспышка Dual LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео До 24 кадров/c Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 1920 кадров/c (720p) Угол широкоугольного объектива 120° Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) Основной объектив - 64 МП

- Апертура: f/1.8

- Размер пикселя: 0.7 микрон

- Сенсор: 1/2", Omnivision OV64B (CMOS)

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Фокусное расстояние: 1.12 мм

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/4", Omnivision OV08D10 (CMOS)

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

- Размер пикселя: 1.75 микрон

- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10 (CMOS)

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4608 x 3456 Размер пикселя 1 микрон Размер сенсора 1/3.06" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS

85 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.3 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * Да Инфракрасный порт Да Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 20 2G сети GSM B3/B5/B8 3G сети WCDMA B1/B4/B5/B6/B8/B19 4G сети LTE B1/B3/B4/B5/B8/B18/B19/B26/B34/B38/B39/B40/B41/B42 Поддержка 5G Да

85 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет Dolby Atmos Да

Другое Класс Флагман Дата выхода Декабрь 2022 года Дата начала продаж Январь 2023 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi K60 могут отличаться в зависимости от региона.