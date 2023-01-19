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Xiaomi Redmi K60

Xiaomi Redmi K60
  • Дисплей: 6.67" OLED - 1440 x 3200
  • Чип: Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
  • Камера: 3 (64 MP + 8 MP + 2 MP)
  • Батарея: 5500 мАч
  • OS: Android 13
  • Вес: 204 г.

Обзор

Дисплей
99
Производительность
87
Батарея
97
Камера
76
Коммуникации
85
Итоговая оценка
87

Преимущества и недостатки

  • Флагманский дисплей с максимальной яркостью 1400 нит
  • Приятная съемка благодаря достойной оптической стабилизации изображения
  • Большая батарея с мощной проводной и беспроводной зарядкой
  • Широкий выбор вариантов памяти, которая работает очень быстро
  • Отсутствует телеобъектив для оптического приближения объектов
  • Не предусмотрена возможность установки карты памяти

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми K60
99

Экран

Тип OLED
Размер 6.67 дюймов
Разрешение 1440 x 3200 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 526 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Макс. заявленная яркость в HDR 1400 нит
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 87.5%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
88

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Redmi K60
Высота 162.78 мм
Ширина 75.44 мм
Толщина 8.59 мм
Вес 204 грамма
Материал задней панели Стекло
Доступные цвета Черный, Белый, Синий, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
87.5%
87

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Редми K60 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
Макс. частота 3000 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 6 МБ
Размер транзистора 4 нанометра
Графика Adreno 730
Частота GPU 900 МГц

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1254
Geekbench 5 (многоядерный)
4052
AnTuTu Benchmark 9
1042751
CPU 246349
GPU 466575
Memory 152435
UX 167535
Total score 1042751
3DMark Wild Life Performance
9928
Stability 85%
Graphics test 59 FPS
Graphics score 9928
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12, 16 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц
Количество каналов 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет
67

Программное обеспечение

Операционная система Android 13
Оболочка UI MIUI 14
97

Батарея

Характеристики
Объем 5500 мАч
Мощность зарядки 67 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Да (30 Вт)
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да
76

Камеры

Спецификации и тестирование камер Redmi K60
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9000 x 7000
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 1920 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2", Omnivision OV64B (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Фокусное расстояние: 1.12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV08D10 (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Размер пикселя 1 микрон
Размер сенсора 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS
85

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 20
2G сети GSM B3/B5/B8
3G сети WCDMA B1/B4/B5/B6/B8/B19
4G сети LTE B1/B3/B4/B5/B8/B18/B19/B26/B34/B38/B39/B40/B41/B42
Поддержка 5G Да
85

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Декабрь 2022 года
Дата начала продаж Январь 2023 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi K60 могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (16 голосов)

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Отзывы (2)

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Иван 20 января 2023 08:18
Ничего себе! Вот это да! И ещё и с беспроводной зарядкой! Наверно скоро выпустят аналог от Poco (F5).
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Алахсей 19 января 2023 21:00
К минусам стоит отнести отсутствии некоторых необходимых, для нас бендов 4g.
0 Ответить
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