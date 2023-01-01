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Xiaomi Redmi K60 Pro

Xiaomi Redmi K60 Pro
  • Дисплей: 6.67" OLED - 1440 x 3200
  • Чип: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
  • Камера: 3 (54 MP + 8 MP + 2 MP)
  • Батарея: 5000 мАч
  • OS: Android 13
  • Вес: 205 г.

Обзор

Дисплей
99
Производительность
97
Батарея
93
Камера
75
Коммуникации
85
Итоговая оценка
89

Преимущества и недостатки

  • Дисплей обладает высокой частотой обновления и яркостью
  • Топовый процессор Snapdragon 8 Gen 2 обеспечивает огромный запас мощности
  • Главный объектив использует отличный сенсор Sony с оптической стабилизацией
  • Комплектный адаптер питания на 120 Вт заряжает смартфон за считанные минуты
  • Поддерживает беспроводную зарядку до 30 Вт
  • Камера лишена объектива с оптическим зумом
  • Нельзя использовать карту памяти, так как нет места в лотке SIM-карт

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми К60 Про
99

Экран

Тип OLED
Размер 6.67 дюймов
Разрешение 1440 x 3200 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 526 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Макс. заявленная яркость в HDR 1400 нит
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 87.5%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
88

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Redmi K60 Pro
Высота 162.78 мм
Ширина 75.44 мм
Толщина 8.59 мм
Вес 205 граммов
Материал задней панели Стекло
Доступные цвета Черный, Белый, Мятный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
87.5%
97

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Редми К60 Про и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
Макс. частота 3200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 2 + 2 + 3)
Архитектура - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3
Кэш L3 8 МБ
Размер транзистора 4 нанометра
Графика Adreno 740

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1464
Geekbench 5 (многоядерный)
5045
AnTuTu Benchmark 9
1312481
CPU 271745
GPU 576479
Memory 260779
UX 194638
Total score 1312481
3DMark Wild Life Performance
12726
Stability 90%
Graphics test 76 FPS
Graphics score 12726
PCMark 3.0 score 14835
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12, 16 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц
Количество каналов 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 4.0
Карта памяти Нет
67

Программное обеспечение

Операционная система Android 13
Оболочка UI MIUI 14
93

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 120 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Да (30 Вт)
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 8 минут)
Время полной зарядки 0:20 ч.
75

Камеры

Спецификации и тестирование камер Redmi K60 Pro
Основная камера
Матрица 54 мегапикселя
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 1920 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 118°
Количество объективов 3 (54 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 54 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.49", Sony IMX800 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV08D10 (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Размер пикселя 1 микрон
Размер сенсора 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS
85

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 20
2G сети GSM B3/B5/B8
3G сети WCDMA B1/B4/B5/B6/B8/B19
4G сети LTE B1/B3/B4/B5/B8/B18/B19/B26/B34/B38/B39/B40/B41/B42
Поддержка 5G Да
85

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Декабрь 2022 года
Дата начала продаж Январь 2023 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi K60 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

3.2 из 5 баллов (13 голосов)

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