Xiaomi Redmi K60 Pro Дисплей: 6.67" OLED - 1440 x 3200

6.67" OLED - 1440 x 3200 Чип: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Камера: 3 (54 MP + 8 MP + 2 MP)

3 (54 MP + 8 MP + 2 MP) Батарея: 5000 мАч

5000 мАч OS: Android 13

Android 13 Вес: 205 г.

Обзор Дисплей 99 Производительность 97 Батарея 93 Камера 75 Коммуникации 85 Итоговая оценка 89

Преимущества и недостатки Дисплей обладает высокой частотой обновления и яркостью

Дисплей обладает высокой частотой обновления и яркостью Топовый процессор Snapdragon 8 Gen 2 обеспечивает огромный запас мощности

Топовый процессор Snapdragon 8 Gen 2 обеспечивает огромный запас мощности Главный объектив использует отличный сенсор Sony с оптической стабилизацией

Главный объектив использует отличный сенсор Sony с оптической стабилизацией Комплектный адаптер питания на 120 Вт заряжает смартфон за считанные минуты

Комплектный адаптер питания на 120 Вт заряжает смартфон за считанные минуты Поддерживает беспроводную зарядку до 30 Вт Камера лишена объектива с оптическим зумом

Камера лишена объектива с оптическим зумом Нельзя использовать карту памяти, так как нет места в лотке SIM-карт

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми К60 Про

99 Экран Тип OLED Размер 6.67 дюймов Разрешение 1440 x 3200 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 526 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Макс. заявленная яркость в HDR 1400 нит Поддержка HDR Да, Dolby Vision Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 87.5% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

- DC Dimming

88 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Redmi K60 Pro Высота 162.78 мм Ширина 75.44 мм Толщина 8.59 мм Вес 205 граммов Материал задней панели Стекло Доступные цвета Черный, Белый, Мятный Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 87.5%

97 Производительность Все характеристики чипа Ксиаоми Редми К60 Про и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Макс. частота 3200 МГц CPU-ядер 8 (1 + 2 + 2 + 3) Архитектура - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510

- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710

- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715

- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3 Кэш L3 8 МБ Размер транзистора 4 нанометра Графика Adreno 740 Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 1464 Geekbench 5 (многоядерный) 5045 AnTuTu Benchmark 9 1312481 CPU 271745 GPU 576479 Memory 260779 UX 194638 Total score 1312481 3DMark Wild Life Performance 12726 Stability 90% Graphics test 76 FPS Graphics score 12726 PCMark 3.0 score 14835 Лучшие смартфоны в AnTuTu 9 - 5 место Источники: 3DMark [3] Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память Оперативная память Объем ОЗУ 8, 12, 16 ГБ Тип памяти LPDDR5 Частота памяти 3200 МГц Количество каналов 4 Накопитель Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ Тип накопителя UFS 4.0 Карта памяти Нет

67 Программное обеспечение Операционная система Android 13 Оболочка UI MIUI 14

93 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 120 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Да (30 Вт) Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (50% за 8 минут) Время полной зарядки 0:20 ч.

75 Камеры Спецификации и тестирование камер Redmi K60 Pro Основная камера Матрица 54 мегапикселя Зум Цифровой Вспышка Dual LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео До 24 кадров/c Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 1920 кадров/c (720p) Угол широкоугольного объектива 118° Количество объективов 3 (54 МП + 8 МП + 2 МП) Основной объектив - 54 МП

- Апертура: f/1.9

- Размер пикселя: 1 микрон

- Сенсор: 1/1.49", Sony IMX800 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/4", Omnivision OV08D10 (CMOS)

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

- Размер пикселя: 1.75 микрон

- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4608 x 3456 Размер пикселя 1 микрон Размер сенсора 1/3.06" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS

85 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.3 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * Да Инфракрасный порт Да Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 20 2G сети GSM B3/B5/B8 3G сети WCDMA B1/B4/B5/B6/B8/B19 4G сети LTE B1/B3/B4/B5/B8/B18/B19/B26/B34/B38/B39/B40/B41/B42 Поддержка 5G Да

85 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет Dolby Atmos Да

Другое Класс Флагман Дата выхода Декабрь 2022 года Дата начала продаж Январь 2023 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB Type-C

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi K60 Pro могут отличаться в зависимости от региона.