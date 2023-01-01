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Xiaomi Redmi K60 Ultra

Xiaomi Redmi K60 Ultra
  • Дисплей: 6.67" OLED - 1220 x 2712
  • Чип: MediaTek Dimensity 9200 Plus
  • Камера: 3 (50 MP + 8 MP + 2 MP)
  • Батарея: 5000 мАч
  • OS: Android 13
  • Вес: 204 г.

Обзор

Дисплей
93
Камера
80
Производительность
100
Игры
98
Батарея
94*
Коммуникации
83
Итоговая оценка
90*
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.

Преимущества и недостатки

  • Дисплей имеет огромный запас яркости и поддержку Dolby Vision
  • 4-нанометровый процессор в тандеме с память LPDDR5X обеспечивает беспрецендентную производительность
  • Комплектный адаптер питания на 120 Вт способен зарядить смартфон с достаточно большой батареей буквально за 20 минут
  • Внутренности защищены от воды по стандарту IP68
  • Стереодинамики с приятным звучанием
  • Беспроводной зарядки нет, поэтому придется использовать только кабель
  • Откровенно слабая сверхширокоугольная съемка

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Xiaomi Redmi K60 Ultra

Экран

Тип OLED
Размер 6.67 дюймов
Разрешение 1220 x 2712 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 446 точек на дюйм
Частота обновления 144 Гц
Макс. заявленная яркость 600 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 2600 нит
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 87.5%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Redmi K60 Ultra
Высота 162.15 мм
Ширина 75.7 мм
Толщина 8.49 мм
Вес 204 грамма
Водонепроницаемость IP68
Система охлаждения Испарительная камера
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Белый, Черный, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
87.5%

Производительность

Все характеристики чипа Xiaomi Redmi K60 Ultra и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 9200 Plus
Макс. частота 3350 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 3 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.35 ГГц: Cortex-X3
Кэш L3 8 МБ
Размер транзистора 4 нанометра
Частота GPU 995 МГц
FLOPS ~4202.8 Гфлопс
3DMark Wild Life Performance
11532
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 12, 16, 24 ГБ
Тип памяти LPDDR5X
Частота памяти 4266 МГц
Количество каналов 4
Накопитель
Объем накопителя 256, 512, 1024 ГБ
Тип накопителя UFS 4.0
Карта памяти Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13
Оболочка UI MIUI 14

Батарея

Объем 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 120 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 8 минут)
Время полной зарядки 0:19 ч.

Камеры

Спецификации и тестирование камер Redmi K60 Ultra
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 119°
Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.49", Sony IMX800 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/4", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/2.0"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
2G сети GSM B3/B5/B
3G сети WCDMA B1/B4/B5/B6/B8/B19
4G сети LTE B1/B3/B4/B5/B8/B18/B19/B26/B66
Поддержка 5G Да

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Август 2023 года
Дата начала продаж Август 2023 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 120 Вт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi K60 Ultra могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4.2 из 5 баллов (11 голосов)

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