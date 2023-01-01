Xiaomi Redmi K60 Ultra
- Дисплей: 6.67" OLED - 1220 x 2712
- Чип: MediaTek Dimensity 9200 Plus
- Камера: 3 (50 MP + 8 MP + 2 MP)
- Батарея: 5000 мАч
- OS: Android 13
- Вес: 204 г.
Обзор
Дисплей
93
Камера
80
Производительность
100
Игры
98
Батарея
94*
Коммуникации
83
Итоговая оценка
90*
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.
Преимущества и недостатки
- Дисплей имеет огромный запас яркости и поддержку Dolby Vision
- 4-нанометровый процессор в тандеме с память LPDDR5X обеспечивает беспрецендентную производительность
- Комплектный адаптер питания на 120 Вт способен зарядить смартфон с достаточно большой батареей буквально за 20 минут
- Внутренности защищены от воды по стандарту IP68
- Стереодинамики с приятным звучанием
- Беспроводной зарядки нет, поэтому придется использовать только кабель
- Откровенно слабая сверхширокоугольная съемка
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Xiaomi Redmi K60 Ultra
Экран
|Тип
|OLED
|Размер
|6.67 дюймов
|Разрешение
|1220 x 2712 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|446 точек на дюйм
|Частота обновления
|144 Гц
|Макс. заявленная яркость
|600 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|2600 нит
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|87.5%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Дизайн и корпус
|Высота
|162.15 мм
|Ширина
|75.7 мм
|Толщина
|8.49 мм
|Вес
|204 грамма
|Водонепроницаемость
|IP68
|Система охлаждения
|Испарительная камера
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Белый, Черный, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
87.5%
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Dimensity 9200 Plus
|Макс. частота
|3350 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 3 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.35 ГГц: Cortex-X3
|Кэш L3
|8 МБ
|Размер транзистора
|4 нанометра
|Частота GPU
|995 МГц
|FLOPS
|~4202.8 Гфлопс
3DMark Wild Life Performance
11532
Источники: 3DMark [3]
Память
|Объем ОЗУ
|12, 16, 24 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5X
|Частота памяти
|4266 МГц
|Количество каналов
|4
|Объем накопителя
|256, 512, 1024 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 4.0
|Карта памяти
|Нет
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Оболочка UI
|MIUI 14
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Макс. мощность зарядки
|120 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 8 минут)
|Время полной зарядки
|0:19 ч.
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|До 24 кадров/c
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|119°
|Количество объективов
|3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.49", Sony IMX800 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/4", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|20 мегапикселей
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|Exmor-RS CMOS
|Размер сенсора
|1/2.0"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, NAVIC
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|2G сети
|GSM B3/B5/B
|3G сети
|WCDMA B1/B4/B5/B6/B8/B19
|4G сети
|LTE B1/B3/B4/B5/B8/B18/B19/B26/B66
|Поддержка 5G
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Август 2023 года
|Дата начала продаж
|Август 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 120 Вт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi K60 Ultra могут отличаться в зависимости от региона.