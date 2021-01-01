Главная > Смартфоны Xiaomi > Xiaomi Redmi Note 10 Pro: цена, технические характеристики и отзывы

Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Xiaomi Redmi Note 10 Pro
Дисплей
86
Производительность
58
Батарея
81
Камера
68
Итоговая оценка
73
Класс Бюджетный
Дата выхода Март 2021 года
Дата начала продаж Март 2021 года
Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки

  • AMOLED-панель с частотой обновления 120 Гц
  • 108-мегапиксельная камера с режимом ночной съемки
  • Большая батарея с поддержкой быстрой зарядки
  • Сканер отпечатков пальцев работает быстро
  • Лишен функции реверсивной зарядки

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми Ноут 10 Про
86

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 85.6%
Максимальная яркость
720 нит
72

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Redmi Note 10 Pro
Высота 165 мм
Ширина 76.5 мм
Толщина 8.1 мм
Вес 193 грамма
Водонепроницаемость IP53
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Серый, Синий, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
85.6%

Xiaomi Redmi Note 10 Pro имеет дизайн премиального устройства – задняя крышка защищена стеклом, которое облагораживает его. Производитель обещает защиту от брызг и пыли по стандарту IP53, что не позволит без урона для внутренностей погрузить его в воду. Спереди имеется круглый вырез, не привлекающий много внимания.

58

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Редми Ноут 10 Про и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 732G
Макс. частота 2300 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
Кэш L3 1 МБ
Размер транзистора 8 нанометров
Графика Adreno 618
Частота GPU 810 МГц
FLOPS ~435 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
568
Geekbench 5 (многоядерный)
1779
AnTuTu Benchmark 8
290752
67

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI MIUI 12
81

Батарея

Характеристики
Объем 5020 мАч
Мощность зарядки 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:21 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
13:58 ч.
Время просмотра видео
15:47 ч.
Время разговора (3G)
18:45 ч.
68

Камеры

Спецификации и тестирование камер Redmi Note 10 Pro
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей
Разрешение фото 12032 x 9024
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 118°
Количество объективов 4 (108 МП + 8 МП + 5 МП + 2 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (CMOS)
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV5675
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Апертура f/2.5
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Фронтальная камера камера позволит сделать хорошие селфи, даже в портретном режиме. Видеосъемка нуждается в лучшей стабилизации, ночная съемка есть и отрабатывает совсем неплохо. Основной модуль не разочарует, макросъемка тоже на высоком уровне.

78

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
NFC* Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 15
Поддержка 5G Нет
77

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
Dolby Atmos Нет

В смартфоне присутствует пара динамиков громкой связи – они имеют высокий уровень громкости, но на максимальном не хрипят.

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Март 2021 года
Дата начала продаж Март 2021 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Силиконовый чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi Note 10 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (10 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Redmi Note 10 Pro vs Redmi Note 8 Pro
2. Redmi Note 10 Pro vs iPhone 11 Pro
3. Redmi Note 10 Pro vs Galaxy A51
4. Redmi Note 10 Pro vs Redmi Note 9 Pro
5. Redmi Note 10 Pro vs Poco X3 NFC
6. Redmi Note 10 Pro vs Mi 10T Pro
7. Redmi Note 10 Pro vs iPhone 12 Pro Max
8. Redmi Note 10 Pro vs OnePlus 8T

Написать отзыв

РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях