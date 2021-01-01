Xiaomi Redmi Note 10 Pro имеет дизайн премиального устройства – задняя крышка защищена стеклом, которое облагораживает его. Производитель обещает защиту от брызг и пыли по стандарту IP53, что не позволит без урона для внутренностей погрузить его в воду. Спереди имеется круглый вырез, не привлекающий много внимания.