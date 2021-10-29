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Xiaomi Redmi Note 11

Xiaomi Redmi Note 11
Дисплей
75
Производительность
50
Батарея
85
Камера
55
Итоговая оценка
67
Класс Средний класс
Дата выхода Октябрь 2021 года
Дата начала продаж Ноябрь 2021 года
Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки

  • Хороший IPS-экран с повышенной частотой обновления
  • Производительный процессор с поддержкой 5G
  • Установлена большая батарея с поддержкой 33-ваттной быстрой зарядки
  • Есть защита от влаги по стандарту IP53
  • Боковой сканер отпечатков пальцев работает без нареканий
  • Отсутствует отдельный модуль для макросъемки

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми Ноут 11
75

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.6 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 399 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84%
61

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Redmi Note 11
Высота 163.5 мм
Ширина 75.7 мм
Толщина 8.7 мм
Вес 195 граммов
Водонепроницаемость IP53
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
84%
50

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Редми Ноут 11 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 810
Макс. частота 2400 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A76
Кэш L3 2 МБ
Размер транзистора 6 нанометров
Графика Mali-G57 MC2
Частота GPU 850 МГц
FLOPS ~208 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
590
Geekbench 5 (многоядерный)
1718
AnTuTu Benchmark 9
396157
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67

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI MIUI 12.5
85

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 29 минут)
Время полной зарядки 0:63 ч.
55

Камеры

Спецификации и тестирование камер Redmi Note 11
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Количество объективов 2 (50 МП + 8 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung JN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264
Апертура f/2.5
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
80

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Зависит от региона
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Поддержка 5G Да
74

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Октябрь 2021 года
Дата начала продаж Ноябрь 2021 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi Note 11 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Redmi Note 11

Оценка пользователей

4.2 из 5 баллов (6 голосов)

Сравнения с конкурентами

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Отзывы (3)

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Даниил 29 октября 2021 16:47
6.5 дюймов! Исправьте
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Даниил 29 октября 2021 16:28
У НЕГО ЕСТЬ СТЕРЕОДИНАМИКИ! Исправьте пожалуйста
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Даниил 29 октября 2021 16:21
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5!
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