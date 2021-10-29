Xiaomi Redmi Note 11 Дисплей 75 Производительность 50 Батарея 85 Камера 55 Итоговая оценка 67 Класс Средний класс Дата выхода Октябрь 2021 года Дата начала продаж Ноябрь 2021 года Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки Хороший IPS-экран с повышенной частотой обновления

Производительный процессор с поддержкой 5G

Установлена большая батарея с поддержкой 33-ваттной быстрой зарядки

Есть защита от влаги по стандарту IP53

Боковой сканер отпечатков пальцев работает без нареканий Отсутствует отдельный модуль для макросъемки

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми Ноут 11

75 Экран Тип IPS LCD Размер 6.6 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 399 точек на дюйм Частота обновления 90 Гц Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 84%

61 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Redmi Note 11 Высота 163.5 мм Ширина 75.7 мм Толщина 8.7 мм Вес 195 граммов Водонепроницаемость IP53 Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный, Синий, Зеленый Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 84%

50 Производительность Все характеристики чипа Ксиаоми Редми Ноут 11 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Dimensity 810 Макс. частота 2400 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55

- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A76 Кэш L3 2 МБ Размер транзистора 6 нанометров Графика Mali-G57 MC2 Частота GPU 850 МГц FLOPS ~208 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 4, 6, 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 2.2 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 512 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 590 Geekbench 5 (многоядерный) 1718 AnTuTu Benchmark 9 396157

67 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI MIUI 12.5

85 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 33 Вт Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (50% за 29 минут) Время полной зарядки 0:63 ч.

55 Камеры Спецификации и тестирование камер Redmi Note 11 Основная камера Матрица 50 мегапикселей Разрешение фото 8700 x 5800 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Количество объективов 2 (50 МП + 8 МП) Основной объектив - 50 МП

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Размер пикселя: 0.64 микрон

- Сенсор: 1/2.76", Samsung JN1 (ISOCELL Plus CMOS)

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

- Размер пикселя: 1.14 микрон

- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4920 x 3264 Апертура f/2.5 Размер пикселя 1 микрон Тип сенсора CMOS Размер сенсора 1/3.06" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

80 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.1 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Зависит от региона Инфракрасный порт Да Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Поддержка 5G Да

74 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да Dolby Atmos Да

Другое Класс Средний класс Дата выхода Октябрь 2021 года Дата начала продаж Ноябрь 2021 года Наличие на рынке Ожидается Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Скрепка для извлечения SIM

- Краткое руководство пользователя

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi Note 11 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Redmi Note 11