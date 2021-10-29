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Xiaomi Redmi Note 11 Pro

Xiaomi Redmi Note 11 Pro
Дисплей
86
Производительность
65
Батарея
86
Камера
59
Итоговая оценка
75
Класс Средний класс
Дата выхода Октябрь 2021 года
Дата начала продаж Ноябрь 2021 года
Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки

  • Качественно сделанный AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, как у флагманов
  • 108-мегапиксельная основная камера с автофокусом Dual Pixel
  • Есть сверхширокоугольная и макросъемка
  • Поддерживает быструю зарядку 67 Вт и имеет большую батарею
  • Есть стереодинамики JBL с поддержкой Dolby Atmos
  • Второй слот для SIM-карты совмещен с картой памяти MicroSD

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми Ноут 11 Про
86

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
Максимальная яркость
712 нит
66

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Redmi Note 11 Pro
Высота 163.5 мм
Ширина 76.2 мм
Толщина 8.3 мм
Вес 207 граммов
Водонепроницаемость IP53
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Фиолетовый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
65

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Редми Ноут 11 Про и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 920
Макс. частота 2500 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A78
Кэш L3 2 МБ
Размер транзистора 6 нанометров
Графика Mali-G68 MC4
Частота GPU 950 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
752
Geekbench 5 (многоядерный)
2267
AnTuTu Benchmark 9
504503
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu
67

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI MIUI 12.5
86

Батарея

Характеристики
Объем 5160 мАч
Мощность зарядки 67 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 19 минут)
Время полной зарядки 0:44 ч.
59

Камеры

Спецификации и тестирование камер Redmi Note 11 Pro
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей
Разрешение фото 12032 x 9024
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 3 (108 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 50 мм
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS
86

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat* 18
Поддержка 5G Да
93

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Октябрь 2021 года
Дата начала продаж Ноябрь 2021 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi Note 11 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Redmi Note 11 Pro

Оценка пользователей

3.2 из 5 баллов (8 голосов)

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Отзывы (1)

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Даниил 29 октября 2021 20:47
Здравствуйте, у Вас, на сайте доступна тёмная тема?
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Root 30 октября 2021 10:43
Добрый день, пока нет
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