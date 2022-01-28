Главная > Смартфоны Xiaomi > Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G: цена, технические характеристики и отзывы

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G
Дисплей
89
Производительность
55
Батарея
85
Камера
58
Итоговая оценка
72
Класс Средний класс
Дата выхода Январь 2022 года
Дата начала продаж Февраль 2022 года
Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки

  • 120-герцовый дисплей обладает высокой плавностью работы
  • Достаточно быстрый процессор, который обеспечивает поддержку 5G
  • Камера имеет 108-мегапиксельный сенсор и сверхширокоугольну съемку
  • 67-ваттная быстрая зарядка идет в комплекте
  • Есть влагозащита по стандарту IP53
  • Второй слот для SIM-карты совмещен с картой памяти

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми Ноут 11 Про 5G
89

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 86%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
Максимальная яркость
1197 нит
72

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G
Высота 164.2 мм
Ширина 76.1 мм
Толщина 8.12 мм
Вес 202 грамма
Водонепроницаемость IP53
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Серый, Белый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
86%
55

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Редми Ноут 11 Про 5G и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 695
Макс. частота 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)
Размер транзистора 6 нанометров
Графика Adreno 619
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
645
Geekbench 5 (многоядерный)
1869
AnTuTu Benchmark 9
405024
CPU 124230
GPU 102102
Memory 69180
UX 109747
Total score 405024
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu
67

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI MIUI 13
85

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 67 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 15 минут)
Время полной зарядки 0:42 ч.
58

Камеры

Спецификации и тестирование камер Redmi Note 11 Pro 5G
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей
Разрешение фото 12032 x 9024
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Угол широкоугольного объектива 118°
Количество объективов 3 (108 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Omnivision OV12A10 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Апертура f/2.4
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
76

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat* 13
2G сети GSM 850 900 1800 1900MHz
3G сети WCDMA 1/2/4/5/8/19
4G сети LTE 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/38/40/41/66
Поддержка 5G Да
93

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Январь 2022 года
Дата начала продаж Февраль 2022 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi Note 11 Pro 5G могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G

Оценка пользователей

3.2 из 5 баллов (8 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Xiaomi Redmi Note 10 vs Note 11 Pro 5G
2. Xiaomi Redmi Note 10 Pro Max vs Note 11 Pro 5G
3. Xiaomi Poco X3 Pro vs Redmi Note 11 Pro 5G
4. Samsung Galaxy A52s 5G vs Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G
5. Xiaomi Redmi Note 11 vs Note 11 Pro 5G
6. Xiaomi Redmi Note 11 Pro vs Note 11 Pro 5G

Отзывы (1)

Avatar
Даниил 28 января 2022 18:08
Тот самый модуль на 108 МП. Похоже он собирается стать легендой.
0 Ответить
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры