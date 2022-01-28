Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G Дисплей 89 Производительность 55 Батарея 85 Камера 58 Итоговая оценка 72 Класс Средний класс Дата выхода Январь 2022 года Дата начала продаж Февраль 2022 года Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки 120-герцовый дисплей обладает высокой плавностью работы

Достаточно быстрый процессор, который обеспечивает поддержку 5G

Камера имеет 108-мегапиксельный сенсор и сверхширокоугольну съемку

67-ваттная быстрая зарядка идет в комплекте

Есть влагозащита по стандарту IP53 Второй слот для SIM-карты совмещен с картой памяти

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми Ноут 11 Про 5G

89 Экран Тип AMOLED Размер 6.67 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 395 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Поддержка HDR Да, HDR10 Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Соотношение экрана к корпусу 86% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display Максимальная яркость 1197 нит

72 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G Высота 164.2 мм Ширина 76.1 мм Толщина 8.12 мм Вес 202 грамма Водонепроницаемость IP53 Материал задней панели Стекло Материал рамки Пластик Доступные цвета Серый, Белый, Синий Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 86%

55 Производительность Все характеристики чипа Ксиаоми Редми Ноут 11 Про 5G и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 695 Макс. частота 2200 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)

- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78) Размер транзистора 6 нанометров Графика Adreno 619 Оперативная память Объем ОЗУ 6, 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 64, 128 ГБ Тип накопителя UFS 2.2 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 645 Geekbench 5 (многоядерный) 1869 AnTuTu Benchmark 9 405024 CPU 124230 GPU 102102 Memory 69180 UX 109747 Total score 405024

67 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI MIUI 13

85 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 67 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (50% за 15 минут) Время полной зарядки 0:42 ч.

58 Камеры Спецификации и тестирование камер Redmi Note 11 Pro 5G Основная камера Матрица 108 мегапикселей Разрешение фото 12032 x 9024 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 60 кадров/c Угол широкоугольного объектива 118° Количество объективов 3 (108 МП + 8 МП + 2 МП) Основной объектив - 108 МП

- Апертура: f/1.9

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Размер пикселя: 0.7 микрон

- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)

- Фазовый автофокус (Dual Pixel)

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

- Размер пикселя: 1.14 микрон

- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

- Размер пикселя: 1.25 микрон

- Сенсор: 1/2.9", Omnivision OV12A10 (CMOS)

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4608 x 3456 Апертура f/2.4 Тип сенсора CMOS Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

76 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.1 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Да Инфракрасный порт Да Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Да LTE Cat * 13 2G сети GSM 850 900 1800 1900MHz 3G сети WCDMA 1/2/4/5/8/19 4G сети LTE 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/38/40/41/66 Поддержка 5G Да

93 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Да Dolby Atmos Да

Другое Класс Средний класс Дата выхода Январь 2022 года Дата начала продаж Февраль 2022 года Наличие на рынке Ожидается Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi Note 11 Pro 5G могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G