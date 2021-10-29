Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus Дисплей 86 Производительность 66 Батарея 81 Камера 59 Итоговая оценка 74 Класс Средний класс Дата выхода Октябрь 2021 года Дата начала продаж Ноябрь 2021 года Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки Премиальный AMOLED-дисплей с повышенной частотой обновления и поддержкой HDR10

Достойная камера, которая оснащена сверхширокоугольной и макросъемкой

Комплектуется 120-ваттным адаптером питания

Имеются стереодинамики JBL и поддержка Dolby Atmos Относительно небольшой аккумулятор

Гибридный лоток под сим-карты

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми Ноут 11 Про Плюс

86 Экран Тип AMOLED Размер 6.67 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 395 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Поддержка HDR Да, HDR10 Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Особенности - DCI-P3

- Always-On Display Максимальная яркость 712 нит

67 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus Высота 163.5 мм Ширина 76.2 мм Толщина 8.3 мм Вес 204 грамма Водонепроницаемость IP53 Материал задней панели Стекло Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный, Зеленый, Фиолетовый Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке

66 Производительность Все характеристики чипа Ксиаоми Редми Ноут 11 Про Плюс и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Dimensity 920 Макс. частота 2500 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55

- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A78 Кэш L3 2 МБ Размер транзистора 6 нанометров Графика Mali-G68 MC4 Частота GPU 950 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 6, 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 2.2 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 512 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 774 Geekbench 5 (многоядерный) 2297 AnTuTu Benchmark 9 505120 Рейтинг AnTuTu Benchmark 9 - 150 место

67 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI MIUI 12.5

81 Батарея Характеристики Объем 4500 мАч Мощность зарядки 120 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (50% за 8 минут) Время полной зарядки 0:19 ч.

59 Камеры Спецификации и тестирование камер Redmi Note 11 Pro Plus Основная камера Матрица 108 мегапикселей Разрешение фото 12032 x 9024 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Угол широкоугольного объектива 120° Количество объективов 3 (108 МП + 8 МП + 2 МП) Основной объектив - 108 МП

- Апертура: f/1.9

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Размер пикселя: 0.7 микрон

- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)

- Фазовый автофокус (Dual Pixel)

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

- Размер пикселя: 1.14 микрон

- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

- Фокусное расстояние: 50 мм

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4608 x 3456 Размер пикселя 1 микрон Тип сенсора CMOS Размер сенсора 1/3.06" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS

86 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Да Инфракрасный порт Да Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Да LTE Cat * 18 Поддержка 5G Да

93 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Да Dolby Atmos Да

Другое Класс Средний класс Дата выхода Октябрь 2021 года Дата начала продаж Ноябрь 2021 года Наличие на рынке Ожидается Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Адаптер питания на 120 Вт

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi Note 11 Pro Plus могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus