Xiaomi Redmi Note 11E Pro
Дисплей
86
Производительность
44
Батарея
84
Камера
56
Итоговая оценка
67
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Март 2022 года
|Дата начала продаж
|Март 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Максимальная яркость достигает целых 1200 нит, что очень много
- 108-мегапиксельная камера достойно снимает в условиях хорошего освещения
- От 67-ваттного комплектного адаптера адаптера смартфона заряжается менее чем за час
- Производительный чипсет с поддержкой 5G
- Есть сверхширокоугольная съемка с большим углом охвата
- Работает на старой версии операционной системы Android
- Камера не снимает 4K-видео
- Вторая SIM-карта совмещена с картой памяти MicroSD
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми Ноут 11E Pro
86
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Размер
|6.67 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|395 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1200 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|86%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
53
Дизайн и корпус
|Высота
|164.19 мм
|Ширина
|76.1 мм
|Толщина
|8.12 мм
|Вес
|202 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Серый, Белый, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
86%
44
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 695
|Макс. частота
|2200 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)
|Размер транзистора
|6 нанометров
|Графика
|Adreno 619
|Частота GPU
|840 МГц
|FLOPS
|~536 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
549
Geekbench 5 (многоядерный)
1692
AnTuTu Benchmark 9
338738
|CPU
|93892
|GPU
|99745
|Memory
|57273
|UX
|90978
|Total score
|338738
3DMark Wild Life Performance
1204
Источники: 3DMark [3]
67
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Оболочка UI
|MIUI 13
84
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|67 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 15 минут)
|Время полной зарядки
|0:47 ч.
56
Камеры
|Матрица
|108 мегапикселей
|Разрешение фото
|12032 x 9024
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|118°
|Количество объективов
|3 (108 МП + 8 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/4", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|Апертура
|f/2.5
|Размер пикселя
|1 микрон
|Размер сенсора
|1/3.06"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
77
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat*
|18
|2G сети
|GSM B2/ B3/ B5/ B8
|3G сети
|WCDMA B1/ B2/ B5/ B8
|4G сети
|LTE B1/ B3/ B5/ B7/ B8/B34/ B38/ B39/ B40/ B41
|Поддержка 5G
|Да
90
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Март 2022 года
|Дата начала продаж
|Март 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi Note 11E Pro могут отличаться в зависимости от региона.