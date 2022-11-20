Главная > Смартфоны Xiaomi > Xiaomi Redmi Note 11E Pro: цена, технические характеристики и отзывы

Xiaomi Redmi Note 11E Pro

Xiaomi Redmi Note 11E Pro
Дисплей
86
Производительность
44
Батарея
84
Камера
56
Итоговая оценка
67
Класс Средний класс
Дата выхода Март 2022 года
Дата начала продаж Март 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Максимальная яркость достигает целых 1200 нит, что очень много
  • 108-мегапиксельная камера достойно снимает в условиях хорошего освещения
  • От 67-ваттного комплектного адаптера адаптера смартфона заряжается менее чем за час
  • Производительный чипсет с поддержкой 5G
  • Есть сверхширокоугольная съемка с большим углом охвата
  • Работает на старой версии операционной системы Android
  • Камера не снимает 4K-видео
  • Вторая SIM-карта совмещена с картой памяти MicroSD

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми Ноут 11E Pro
86

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1200 нит
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 86%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
53

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Redmi Note 11E Pro
Высота 164.19 мм
Ширина 76.1 мм
Толщина 8.12 мм
Вес 202 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Серый, Белый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
86%
44

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Редми Ноут 11E Pro и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 695
Макс. частота 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)
Размер транзистора 6 нанометров
Графика Adreno 619
Частота GPU 840 МГц
FLOPS ~536 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
549
Geekbench 5 (многоядерный)
1692
AnTuTu Benchmark 9
338738
CPU 93892
GPU 99745
Memory 57273
UX 90978
Total score 338738
3DMark Wild Life Performance
1204
Источники: 3DMark [3]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu
67

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI MIUI 13
84

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 67 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 15 минут)
Время полной зарядки 0:47 ч.
56

Камеры

Спецификации и тестирование камер Redmi Note 11E Pro
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей
Разрешение фото 12032 x 9024
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 118°
Количество объективов 3 (108 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/4", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Апертура f/2.5
Размер пикселя 1 микрон
Размер сенсора 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
77

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat* 18
2G сети GSM B2/ B3/ B5/ B8
3G сети WCDMA B1/ B2/ B5/ B8
4G сети LTE B1/ B3/ B5/ B7/ B8/B34/ B38/ B39/ B40/ B41
Поддержка 5G Да
90

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Март 2022 года
Дата начала продаж Март 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi Note 11E Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (6 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Xiaomi Redmi Note 10 Pro vs Note 11E Pro
2. Xiaomi Poco M3 Pro vs Redmi Note 11E Pro
3. Xiaomi Redmi Note 11 Pro (Global) vs Note 11E Pro
4. Xiaomi Poco X4 Pro 5G vs Redmi Note 11E Pro

Отзывы (1)

Avatar
Иван 20 ноября 2022 22:29
Почему 11 андроид? 13 должен быть!
0 Ответить
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры