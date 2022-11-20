Xiaomi Redmi Note 11E Pro Дисплей 86 Производительность 44 Батарея 84 Камера 56 Итоговая оценка 67 Класс Средний класс Дата выхода Март 2022 года Дата начала продаж Март 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Максимальная яркость достигает целых 1200 нит, что очень много

108-мегапиксельная камера достойно снимает в условиях хорошего освещения

От 67-ваттного комплектного адаптера адаптера смартфона заряжается менее чем за час

Производительный чипсет с поддержкой 5G

Есть сверхширокоугольная съемка с большим углом охвата Работает на старой версии операционной системы Android

Камера не снимает 4K-видео

Вторая SIM-карта совмещена с картой памяти MicroSD

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми Ноут 11E Pro

86 Экран Тип Super AMOLED Размер 6.67 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 395 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Макс. заявленная яркость 500 нит Макс. заявленная яркость в HDR 1200 нит Поддержка HDR Да, HDR10 Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 86% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

53 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Redmi Note 11E Pro Высота 164.19 мм Ширина 76.1 мм Толщина 8.12 мм Вес 202 грамма Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Серый, Белый, Синий Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 86%

44 Производительность Все характеристики чипа Ксиаоми Редми Ноут 11E Pro и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 695 Макс. частота 2200 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)

- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78) Размер транзистора 6 нанометров Графика Adreno 619 Частота GPU 840 МГц FLOPS ~536 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 6, 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 2.2 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 549 Geekbench 5 (многоядерный) 1692 AnTuTu Benchmark 9 338738 CPU 93892 GPU 99745 Memory 57273 UX 90978 Total score 338738 3DMark Wild Life Performance 1204 Источники: 3DMark [3]

67 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI MIUI 13

84 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 67 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (50% за 15 минут) Время полной зарядки 0:47 ч.

56 Камеры Спецификации и тестирование камер Redmi Note 11E Pro Основная камера Матрица 108 мегапикселей Разрешение фото 12032 x 9024 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) Угол широкоугольного объектива 118° Количество объективов 3 (108 МП + 8 МП + 2 МП) Основной объектив - 108 МП

- Апертура: f/1.9

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL CMOS)

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

- Сенсор: 1/4", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

- Размер пикселя: 1.75 микрон

- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4608 x 3456 Апертура f/2.5 Размер пикселя 1 микрон Размер сенсора 1/3.06" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

77 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.1 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Да Инфракрасный порт Да Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Да LTE Cat * 18 2G сети GSM B2/ B3/ B5/ B8 3G сети WCDMA B1/ B2/ B5/ B8 4G сети LTE B1/ B3/ B5/ B7/ B8/B34/ B38/ B39/ B40/ B41 Поддержка 5G Да

90 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Нет

Другое Класс Средний класс Дата выхода Март 2022 года Дата начала продаж Март 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Адаптер питания

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi Note 11E Pro могут отличаться в зависимости от региона.