Xiaomi Redmi Note 11S Дисплей 84 Производительность 50 Батарея 78 Камера 62 Итоговая оценка 69 Класс Средний класс Дата выхода Январь 2022 года Дата начала продаж Февраль 2022 года Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки Отличная 108-мегапиксельная камера со сверхширокоугольной съемкой

Приятный для глаз дисплей с частотой обновления 90 Гц

Крупная батарея с поддержкой 33-ваттной быстрой зарядки

Неплохие стереодинамики и защита от влаги по стандарту IP53

Удобный в использовании сканер отпечатков пальцев, встроенный в кнопку питания Нет поддержки 5G-сетей

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми Ноут 11S

84 Экран Тип AMOLED Размер 6.43 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 409 точек на дюйм Частота обновления 90 Гц Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Соотношение экрана к корпусу 84.5% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display Максимальная яркость 993 нит

62 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Redmi Note 11S Высота 159.87 мм Ширина 73.87 мм Толщина 8.09 мм Вес 195 граммов Водонепроницаемость IP53 Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Белый, Синий, Серый Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 84.5%

50 Производительность Все характеристики чипа Ксиаоми Редми Ноут 11S и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Helio G96 Макс. частота 2050 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55

- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76 Размер транзистора 12 нанометров Графика Mali G57 MC2 Частота GPU 850 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 6, 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 64, 128 ГБ Тип накопителя UFS 2.2 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 528 Geekbench 5 (многоядерный) 1895

67 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI MIUI 13

78 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 33 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Время полной зарядки 1:02 ч.

62 Камеры Спецификации и тестирование камер Redmi Note 11S Основная камера Матрица 108 мегапикселей Разрешение фото 12032 x 9024 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Угол широкоугольного объектива 118° Количество объективов 4 (108 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) Основной объектив - 108 МП

- Апертура: f/1.9

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Размер пикселя: 0.7 микрон

- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)

- Фазовый автофокус (Dual Pixel)

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

- Размер пикселя: 1.14 микрон

- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.8

- Размер пикселя: 1.75 микрон

- Сенсор: 1/2.8", Omnivision OV02A10 (CMOS)

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4920 x 3264 Апертура f/2.4 Тип сенсора CMOS Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

75 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Да Инфракрасный порт Да Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 13 Поддержка 5G Нет

93 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Да Dolby Atmos Да

Другое Класс Средний класс Дата выхода Январь 2022 года Дата начала продаж Февраль 2022 года Наличие на рынке Ожидается Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Адаптер питания

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi Note 11S могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Redmi Note 11S