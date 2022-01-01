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Xiaomi Redmi Note 11S

Xiaomi Redmi Note 11S
Дисплей
84
Производительность
50
Батарея
78
Камера
62
Итоговая оценка
69
Класс Средний класс
Дата выхода Январь 2022 года
Дата начала продаж Февраль 2022 года
Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки

  • Отличная 108-мегапиксельная камера со сверхширокоугольной съемкой
  • Приятный для глаз дисплей с частотой обновления 90 Гц
  • Крупная батарея с поддержкой 33-ваттной быстрой зарядки
  • Неплохие стереодинамики и защита от влаги по стандарту IP53
  • Удобный в использовании сканер отпечатков пальцев, встроенный в кнопку питания
  • Нет поддержки 5G-сетей

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми Ноут 11S
84

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.43 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 84.5%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
Максимальная яркость
993 нит
62

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Redmi Note 11S
Высота 159.87 мм
Ширина 73.87 мм
Толщина 8.09 мм
Вес 195 граммов
Водонепроницаемость IP53
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Белый, Синий, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
84.5%
50

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Редми Ноут 11S и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G96
Макс. частота 2050 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Mali G57 MC2
Частота GPU 850 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
528
Geekbench 5 (многоядерный)
1895
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67

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI MIUI 13
78

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:02 ч.
62

Камеры

Спецификации и тестирование камер Redmi Note 11S
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей
Разрешение фото 12032 x 9024
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Угол широкоугольного объектива 118°
Количество объективов 4 (108 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.8
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Omnivision OV02A10 (CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264
Апертура f/2.4
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
75

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 13
Поддержка 5G Нет
93

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Январь 2022 года
Дата начала продаж Февраль 2022 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi Note 11S могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Redmi Note 11S

Оценка пользователей

5 из 5 баллов (1 голосов)

Сравнения с конкурентами

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