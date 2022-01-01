Xiaomi Redmi Note 12
Дисплей
87
Производительность
86
Батарея
82
Камера
49
Итоговая оценка
75
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Октябрь 2022 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2022 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
Преимущества и недостатки
- 120-герцовый дисплей с пиковой яркостью 1200 нит
- Процессор имеет неплохой запас производительности и поддержку 5G
- Предлагает пару дней автономной работы без подзарядки
- Скорость зарядки вполне комфортная
- Нет сверхширокоугольной съемки
- Слабая стабилизация изображения
- Отсутствует поддержка расширяемой памяти
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми Ноут 12
87
Экран
|Тип
|AMOLED
|Размер
|6.67 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|395 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|85%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
72
Дизайн и корпус
|Высота
|165.9 мм
|Ширина
|76.2 мм
|Толщина
|8 мм
|Вес
|188 граммов
|Водонепроницаемость
|IP53
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Белый, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
85%
86
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1
|Макс. частота
|2000 МГц
|Объем ОЗУ
|4, 6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|Карта памяти
|Нет
67
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Оболочка UI
|MIUI 13
82
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|33 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:16 ч.
49
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Количество объективов
|2 (48 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|Размер сенсора
|1/4"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
78
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Зависит от региона
|Инфракрасный порт
|Да
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Поддержка 5G
|Да
90
Звук
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Октябрь 2022 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2022 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi Note 12 могут отличаться в зависимости от региона.