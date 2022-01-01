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Xiaomi Redmi Note 12

Xiaomi Redmi Note 12
Дисплей
87
Производительность
86
Батарея
82
Камера
49
Итоговая оценка
75
Класс Средний класс
Дата выхода Октябрь 2022 года
Дата начала продаж Ноябрь 2022 года
Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки

  • 120-герцовый дисплей с пиковой яркостью 1200 нит
  • Процессор имеет неплохой запас производительности и поддержку 5G
  • Предлагает пару дней автономной работы без подзарядки
  • Скорость зарядки вполне комфортная
  • Нет сверхширокоугольной съемки
  • Слабая стабилизация изображения
  • Отсутствует поддержка расширяемой памяти

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми Ноут 12
87

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
72

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Redmi Note 12
Высота 165.9 мм
Ширина 76.2 мм
Толщина 8 мм
Вес 188 граммов
Водонепроницаемость IP53
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Белый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
85%
86

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Редми Ноут 12 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1
Макс. частота 2000 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2
Карта памяти Нет
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67

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
Оболочка UI MIUI 13
82

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:16 ч.
49

Камеры

Спецификации и тестирование камер Redmi Note 12
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Количество объективов 2 (48 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.0
Размер сенсора 1/4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
78

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Зависит от региона
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
Поддержка 5G Да
90

Звук

3.5 мм аудио порт Да
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Октябрь 2022 года
Дата начала продаж Ноябрь 2022 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi Note 12 могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4.8 из 5 баллов (4 голосов)

Сравнения с конкурентами

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