Xiaomi Redmi Note 12 Дисплей 87 Производительность 86 Батарея 82 Камера 49 Итоговая оценка 75 Класс Средний класс Дата выхода Октябрь 2022 года Дата начала продаж Ноябрь 2022 года Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки 120-герцовый дисплей с пиковой яркостью 1200 нит

Процессор имеет неплохой запас производительности и поддержку 5G

Предлагает пару дней автономной работы без подзарядки

Скорость зарядки вполне комфортная Нет сверхширокоугольной съемки

Слабая стабилизация изображения

Отсутствует поддержка расширяемой памяти

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми Ноут 12

87 Экран Тип AMOLED Размер 6.67 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 395 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Макс. заявленная яркость 500 нит Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 85% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

72 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Redmi Note 12 Высота 165.9 мм Ширина 76.2 мм Толщина 8 мм Вес 188 граммов Водонепроницаемость IP53 Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный, Белый, Синий Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 85%

86 Производительность Все характеристики чипа Ксиаоми Редми Ноут 12 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 Макс. частота 2000 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 4, 6, 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 2.2 Карта памяти Нет

67 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI MIUI 13

82 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 33 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Время полной зарядки 1:16 ч.

49 Камеры Спецификации и тестирование камер Redmi Note 12 Основная камера Матрица 48 мегапикселей Разрешение фото 8000 x 6000 Зум Цифровой Вспышка Dual LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 60 кадров/c Количество объективов 2 (48 МП + 2 МП) Основной объектив - 48 МП

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Фазовый автофокус

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 8 мегапикселей Разрешение фото 3264 x 2448 Апертура f/2.0 Размер сенсора 1/4" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

78 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.1 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * Зависит от региона Инфракрасный порт Да Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет Поддержка 5G Да

90 Звук 3.5 мм аудио порт Да Dolby Atmos Да

Другое Класс Средний класс Дата выхода Октябрь 2022 года Дата начала продаж Ноябрь 2022 года Наличие на рынке Ожидается Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi Note 12 могут отличаться в зависимости от региона.