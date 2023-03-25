Xiaomi Redmi Note 12 4G Дисплей: 6.67" AMOLED - 1080 x 2400

6.67" AMOLED - 1080 x 2400 Чип: Qualcomm Snapdragon 685

Qualcomm Snapdragon 685 Камера: 3 (50 MP + 8 MP + 2 MP)

3 (50 MP + 8 MP + 2 MP) Батарея: 5000 мАч

5000 мАч OS: Android 13

Android 13 Вес: 183.5 г.

Обзор Дисплей 84 Производительность 37 Батарея 80 Камера 53 Коммуникации 74 Итоговая оценка 64

Преимущества и недостатки Действительной яркий дисплей без проблем с цветопередачей

Действительной яркий дисплей без проблем с цветопередачей Камера оснащена 120-градусной сверхширокоугольной съемкой

Камера оснащена 120-градусной сверхширокоугольной съемкой Поддерживает быструю зарядку и подходящий адаптер питания идет в комплекте

Поддерживает быструю зарядку и подходящий адаптер питания идет в комплекте Обладает отличной автономностью благодаря большой батарее

Обладает отличной автономностью благодаря большой батарее Есть гироскоп и хорошо работающий датчик приближения Нет оптического стабилизатора изображения

Нет оптического стабилизатора изображения Камера спереди с трудом справляется со своей задачей особенно в условиях слабого освещения

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми Ноут 12 4G

84 Экран Тип AMOLED Размер 6.67 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 395 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Адаптивная частота обновления Нет Макс. заявленная яркость 1200 нит Поддержка HDR Нет Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Соотношение экрана к корпусу 85.3% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

63 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Redmi Note 12 4G Высота 165.66 мм Ширина 75.96 мм Толщина 7.85 мм Вес 183.5 грамма Водонепроницаемость IP53 Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Синий, Серый, Зеленый Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 85.3%

37 Производительность Все характеристики чипа Ксиаоми Редми Ноут 12 4G и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 685 Макс. частота 2800 МГц CPU-ядер 8 (4 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Cortex-A53

- 4 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A73 Размер транзистора 6 нанометров Графика Adreno 610 AnTuTu Benchmark 9 288271 Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память Оперативная память Объем ОЗУ 4, 6, 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 64, 128 ГБ Тип накопителя UFS 2.2 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ

67 Программное обеспечение Операционная система Android 13 Оболочка UI MIUI 14

80 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 33 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Время полной зарядки 1:18 ч.

53 Камеры Спецификации и тестирование камер Redmi Note 12 4G Основная камера Матрица 50 мегапикселей Разрешение фото 8192 x 6144 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) Угол широкоугольного объектива 120° Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.8

- Сенсор: 1/2.76" (CMOS)

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

- Сенсор: 1/4"

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 13 мегапикселей Разрешение фото 4128 x 3096 Апертура f/2.5 Размер сенсора 1/3.0" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

74 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Да Инфракрасный порт Да Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет 2G сети GSM 850 900 1800 1900MHz 3G сети WCDMA 1/5/8 4G сети LTE 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 Поддержка 5G Нет

81 Звук 3.5 мм аудио порт Да

Другое Класс Средний класс Дата выхода Март 2023 года Дата начала продаж Март 2023 года Наличие на рынке Ожидается Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

- Прозрачный чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi Note 12 4G могут отличаться в зависимости от региона.