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Xiaomi Redmi Note 12 4G

Xiaomi Redmi Note 12 4G
  • Дисплей: 6.67" AMOLED - 1080 x 2400
  • Чип: Qualcomm Snapdragon 685
  • Камера: 3 (50 MP + 8 MP + 2 MP)
  • Батарея: 5000 мАч
  • OS: Android 13
  • Вес: 183.5 г.

Обзор

Дисплей
84
Производительность
37
Батарея
80
Камера
53
Коммуникации
74
Итоговая оценка
64

Преимущества и недостатки

  • Действительной яркий дисплей без проблем с цветопередачей
  • Камера оснащена 120-градусной сверхширокоугольной съемкой
  • Поддерживает быструю зарядку и подходящий адаптер питания идет в комплекте
  • Обладает отличной автономностью благодаря большой батарее
  • Есть гироскоп и хорошо работающий датчик приближения
  • Нет оптического стабилизатора изображения
  • Камера спереди с трудом справляется со своей задачей особенно в условиях слабого освещения

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми Ноут 12 4G
84

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет
Макс. заявленная яркость 1200 нит
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 85.3%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
63

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Redmi Note 12 4G
Высота 165.66 мм
Ширина 75.96 мм
Толщина 7.85 мм
Вес 183.5 грамма
Водонепроницаемость IP53
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Серый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
85.3%
37

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Редми Ноут 12 4G и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 685
Макс. частота 2800 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A73
Размер транзистора 6 нанометров
Графика Adreno 610
AnTuTu Benchmark 9
288271
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ
67

Программное обеспечение

Операционная система Android 13
Оболочка UI MIUI 14
80

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:18 ч.
53

Камеры

Спецификации и тестирование камер Redmi Note 12 4G
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Сенсор: 1/2.76" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/4"
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Апертура f/2.5
Размер сенсора 1/3.0"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
74

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
2G сети GSM 850 900 1800 1900MHz
3G сети WCDMA 1/5/8
4G сети LTE 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41
Поддержка 5G Нет
81

Звук

3.5 мм аудио порт Да

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Март 2023 года
Дата начала продаж Март 2023 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi Note 12 4G могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

2 из 5 баллов (4 голосов)

Сравнения с конкурентами

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Отзывы (1)

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Леонид 25 марта 2023 05:43
Ядра у Дракона 685 А73 по 2.8 Ггц.
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