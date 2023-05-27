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Xiaomi Redmi Note 12 Pro

Xiaomi Redmi Note 12 Pro
  • Дисплей: 6.67" AMOLED - 1080 x 2400
  • Чип: Qualcomm Snapdragon 732G
  • Камера: 4 (108 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
  • Батарея: 5000 мАч
  • OS: Android 13
  • Вес: 201.8 г.

Обзор

Дисплей
89
Камера
63
Производительность
41
Игры
30
Батарея
85*
Коммуникации
72
Итоговая оценка
66*
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.

Преимущества и недостатки

  • Экран яркий, поэтому с ним не возникает дискомфорта во время эксплуатации
  • Неплохая камера со сверхширокоугольной и макросъемкой
  • Батарея позволяет пользоваться смартфоном несколько дней без подзарядки
  • Скорость зарядки достаточно высокая и мощный адаптер питания идет в комплекте
  • Производительности не хватает для комфортного время проведения в играх
  • Есть поддержка карт памяти, но она совмещена со второй SIM-картой

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Xiaomi Redmi Note 12 Pro

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет
Макс. заявленная яркость 700 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1100 нит
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 86%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Redmi Note 12 Pro
Высота 164.2 мм
Ширина 76.1 мм
Толщина 8.12 мм
Вес 201.8 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Белый, Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
86%

Производительность

Все характеристики чипа Xiaomi Redmi Note 12 Pro и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 732G
Макс. частота 2300 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
Размер транзистора 8 нанометров
Графика Adreno 618
Частота GPU 825 МГц
FLOPS ~423 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
555
Geekbench 5 (многоядерный)
1785
AnTuTu Benchmark 9
354557
CPU 97779
GPU 97160
Memory 64676
UX 95806
Total score 354557
3DMark Wild Life Performance
1118
Stability 99%
Graphics test 6 FPS
Graphics score 1118
PCMark 3.0
9209
Web score 7964
Video editing 6318
Photo editing 15488
Data manipulation 8939
Writing score 9324
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 13)
Оболочка UI MIUI 14

Батарея

Объем 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 67 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Да
Быстрая зарядка Да (79% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:48 ч.

Камеры

Спецификации и тестирование камер Redmi Note 12 Pro
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей
Разрешение фото 12032 x 9024
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 4 (108 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV5675 (CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Апертура f/2.4
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3.13"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat* 18
2G сети GSM 850 900 1800 1900MHz
3G сети WCDMA 1/2/4/5/8
4G сети LTE 1/2/3/4/5/7/8/20/28/66/38/40/41
Поддержка 5G Нет

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Март 2023 года
Дата начала продаж Апрель 2023 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 67 Вт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi Note 12 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

2.9 из 5 баллов (6 голосов)

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Отзывы (2)

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Иван 28 мая 2023 12:38
Какой-то странный смартфон. 2023 года выпуска и 11 андроид, процессор трёхлетней давности. Что-то не так.
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Саша 27 мая 2023 17:16
А теперь посчитайте сколько сяоми выпустила моделей телефонов 12 серии.
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