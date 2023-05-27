Xiaomi Redmi Note 12 Pro
- Дисплей: 6.67" AMOLED - 1080 x 2400
- Чип: Qualcomm Snapdragon 732G
- Камера: 4 (108 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
- Батарея: 5000 мАч
- OS: Android 13
- Вес: 201.8 г.
Обзор
Дисплей
89
Камера
63
Производительность
41
Игры
30
Батарея
85*
Коммуникации
72
Итоговая оценка
66*
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.
Преимущества и недостатки
- Экран яркий, поэтому с ним не возникает дискомфорта во время эксплуатации
- Неплохая камера со сверхширокоугольной и макросъемкой
- Батарея позволяет пользоваться смартфоном несколько дней без подзарядки
- Скорость зарядки достаточно высокая и мощный адаптер питания идет в комплекте
- Производительности не хватает для комфортного время проведения в играх
- Есть поддержка карт памяти, но она совмещена со второй SIM-картой
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Xiaomi Redmi Note 12 Pro
Экран
|Тип
|AMOLED
|Размер
|6.67 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|395 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|700 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1100 нит
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|86%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
Дизайн и корпус
|Высота
|164.2 мм
|Ширина
|76.1 мм
|Толщина
|8.12 мм
|Вес
|201.8 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Белый, Черный, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
86%
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 732G
|Макс. частота
|2300 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
|Размер транзистора
|8 нанометров
|Графика
|Adreno 618
|Частота GPU
|825 МГц
|FLOPS
|~423 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
555
Geekbench 5 (многоядерный)
1785
AnTuTu Benchmark 9
354557
|CPU
|97779
|GPU
|97160
|Memory
|64676
|UX
|95806
|Total score
|354557
3DMark Wild Life Performance
1118
|Stability
|99%
|Graphics test
|6 FPS
|Graphics score
|1118
PCMark 3.0
9209
|Web score
|7964
|Video editing
|6318
|Photo editing
|15488
|Data manipulation
|8939
|Writing score
|9324
Источники: 3DMark [3]
Память
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11 (С обновлением до Android 13)
|Оболочка UI
|MIUI 14
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Макс. мощность зарядки
|67 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да
|Быстрая зарядка
|Да (79% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|0:48 ч.
Камеры
|Матрица
|108 мегапикселей
|Разрешение фото
|12032 x 9024
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|Количество объективов
|4 (108 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV5675 (CMOS)
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|Апертура
|f/2.4
|Размер пикселя
|1 микрон
|Тип сенсора
|Exmor-RS CMOS
|Размер сенсора
|1/3.13"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Galileo
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat*
|18
|2G сети
|GSM 850 900 1800 1900MHz
|3G сети
|WCDMA 1/2/4/5/8
|4G сети
|LTE 1/2/3/4/5/7/8/20/28/66/38/40/41
|Поддержка 5G
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Март 2023 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 67 Вт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi Note 12 Pro могут отличаться в зависимости от региона.