Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus Дисплей 88 Производительность 61 Батарея 84 Камера 71 Итоговая оценка 75 Класс Средний класс Дата выхода Октябрь 2022 года Дата начала продаж Ноябрь 2022 года Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки Отличная 200-мегапиксельная камера с оптической стабилизацией изображения

OLED-дисплей с флагманскими характеристиками

Заряжается за считанные минуты, и батарея при этом не маленькая

Имеет стандартную защиту от влаги Нельзя установить карту памяти, так как нет поддержки

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми Ноут 12 Про Плюс

88 Экран Тип OLED Размер 6.67 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 395 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Макс. заявленная яркость 500 нит Поддержка HDR Да, Dolby Vision Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 86.8% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

76 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus Высота 162.9 мм Ширина 76 мм Толщина 9 мм Вес 208.4 граммов Водонепроницаемость IP53 Материал задней панели Стекло Материал рамки Металл Доступные цвета Черный, Синий, Белый, Trend edition Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 86.8%

61 Производительность Все характеристики чипа Ксиаоми Редми Ноут 12 Про Плюс и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Dimensity 1080 Макс. частота 2600 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55

- 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78 Размер транзистора 6 нанометров Графика Mali-G68 MC4 Оперативная память Объем ОЗУ 8, 12 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 256 ГБ Тип накопителя UFS 2.2 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 767 Geekbench 5 (многоядерный) 2011

67 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI MIUI 13

84 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 120 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (50% за 10 минут) Время полной зарядки 0:19 ч.

71 Камеры Спецификации и тестирование камер Redmi Note 12 Pro Plus Основная камера Матрица 200 мегапикселей Разрешение фото 16384 x 12288 Зум Цифровой Вспышка Dual LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) Угол широкоугольного объектива 119° Количество объективов 3 (200 МП + 8 МП + 2 МП) Основной объектив - 200 МП

- Апертура: f/1.7

- Фокусное расстояние: 24 мм

- Сенсор: 1/1.4", Samsung ISOCELL HPX (ISOCELL CMOS)

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/1.9

- Сенсор: 1/4"

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4608 x 3456 Размер сенсора 1/3.06" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS

87 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * Да Инфракрасный порт Да Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет Поддержка 5G Да

93 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Да Dolby Atmos Да

Другое Класс Средний класс Дата выхода Октябрь 2022 года Дата начала продаж Ноябрь 2022 года Наличие на рынке Ожидается Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM-карт

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi Note 12 Pro Plus могут отличаться в зависимости от региона.