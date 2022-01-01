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Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus

Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus
Дисплей
88
Производительность
61
Батарея
84
Камера
71
Итоговая оценка
75
Класс Средний класс
Дата выхода Октябрь 2022 года
Дата начала продаж Ноябрь 2022 года
Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки

  • Отличная 200-мегапиксельная камера с оптической стабилизацией изображения
  • OLED-дисплей с флагманскими характеристиками
  • Заряжается за считанные минуты, и батарея при этом не маленькая
  • Имеет стандартную защиту от влаги
  • Нельзя установить карту памяти, так как нет поддержки

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми Ноут 12 Про Плюс
88

Экран

Тип OLED
Размер 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 86.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
76

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus
Высота 162.9 мм
Ширина 76 мм
Толщина 9 мм
Вес 208.4 граммов
Водонепроницаемость IP53
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Синий, Белый, Trend edition
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
86.8%
61

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Редми Ноут 12 Про Плюс и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 1080
Макс. частота 2600 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
Размер транзистора 6 нанометров
Графика Mali-G68 MC4
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
767
Geekbench 5 (многоядерный)
2011
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67

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
Оболочка UI MIUI 13
84

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 120 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 10 минут)
Время полной зарядки 0:19 ч.
71

Камеры

Спецификации и тестирование камер Redmi Note 12 Pro Plus
Основная камера
Матрица 200 мегапикселей
Разрешение фото 16384 x 12288
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119°
Количество объективов 3 (200 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 200 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Сенсор: 1/1.4", Samsung ISOCELL HPX (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/1.9
- Сенсор: 1/4"
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Размер сенсора 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS
87

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
Поддержка 5G Да
93

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Октябрь 2022 года
Дата начала продаж Ноябрь 2022 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi Note 12 Pro Plus могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

3.6 из 5 баллов (5 голосов)

Сравнения с конкурентами

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5. 12 Pro или Redmi Note 12 Pro Plus
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