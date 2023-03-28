Xiaomi Redmi Note 12 Turbo
- Дисплей: 6.67" OLED - 1080 x 2400
- Чип: Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2
- Камера: 3 (64 MP + 8 MP + 2 MP)
- Батарея: 5000 мАч
- OS: Android 13
- Вес: 181 г.
Обзор
Дисплей
88
Производительность
75
Батарея
84
Камера
70
Коммуникации
86
Итоговая оценка
78
Преимущества и недостатки
- Флагманская OLED-панель отлично отображает цвета и имеет высокую плавность работы
- Основной объектив с оптической стабилизацией
- Энергоэффективный процессор, который обеспечивает флагманскую проиводительность
- Смартфон долго работает от одной зарядки и быстро заряжается
- Есть вариант на 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ постоянной
- Нет места для карты памяти microSD
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми Ноут 12 Турбо
88
Экран
|Тип
|OLED
|Размер
|6.67 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|395 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1200 нит
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|88.9%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
75
Дизайн и корпус
|Высота
|161.1 мм
|Ширина
|75 мм
|Толщина
|7.9 мм
|Вес
|181 грамм
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Белый, Harry Potter Edition
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
88.9%
75
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2
|Макс. частота
|2910 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.49 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 2.91 ГГц: Cortex-X2
|Размер транзистора
|4 нанометра
|Графика
|Adreno 725
|Частота GPU
|580 МГц
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1212
Geekbench 5 (многоядерный)
3946
AnTuTu Benchmark 9
946731
|CPU
|246704
|GPU
|352464
|Memory
|176323
|UX
|171430
|Total score
|946731
Память
|Объем ОЗУ
|8, 12, 16 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|Частота памяти
|3200 МГц
|Количество каналов
|4
|Объем накопителя
|256, 512, 1024 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
67
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Оболочка UI
|MIUI 14
84
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|67 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 15 минут)
|Время полной зарядки
|0:47 ч.
70
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|9000 x 7000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|Количество объективов
|3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2", Omnivision OV64B (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4"
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|Апертура
|f/2.3
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 60 FPS
86
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Поддержка 5G
|Да
90
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Март 2023 года
|Дата начала продаж
|Март 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi Note 12 Turbo могут отличаться в зависимости от региона.