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Xiaomi Redmi Note 12 Turbo

Xiaomi Redmi Note 12 Turbo
  • Дисплей: 6.67" OLED - 1080 x 2400
  • Чип: Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2
  • Камера: 3 (64 MP + 8 MP + 2 MP)
  • Батарея: 5000 мАч
  • OS: Android 13
  • Вес: 181 г.

Обзор

Дисплей
88
Производительность
75
Батарея
84
Камера
70
Коммуникации
86
Итоговая оценка
78

Преимущества и недостатки

  • Флагманская OLED-панель отлично отображает цвета и имеет высокую плавность работы
  • Основной объектив с оптической стабилизацией
  • Энергоэффективный процессор, который обеспечивает флагманскую проиводительность
  • Смартфон долго работает от одной зарядки и быстро заряжается
  • Есть вариант на 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ постоянной
  • Нет места для карты памяти microSD

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми Ноут 12 Турбо
88

Экран

Тип OLED
Размер 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1200 нит
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 88.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
75

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Redmi Note 12 Turbo
Высота 161.1 мм
Ширина 75 мм
Толщина 7.9 мм
Вес 181 грамм
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Белый, Harry Potter Edition
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
88.9%
75

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Редми Ноут 12 Турбо и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2
Макс. частота 2910 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.49 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 2.91 ГГц: Cortex-X2
Размер транзистора 4 нанометра
Графика Adreno 725
Частота GPU 580 МГц

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1212
Geekbench 5 (многоядерный)
3946
AnTuTu Benchmark 9
946731
CPU 246704
GPU 352464
Memory 176323
UX 171430
Total score 946731
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12, 16 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц
Количество каналов 4
Накопитель
Объем накопителя 256, 512, 1024 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет
67

Программное обеспечение

Операционная система Android 13
Оболочка UI MIUI 14
84

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 67 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 15 минут)
Время полной зарядки 0:47 ч.
70

Камеры

Спецификации и тестирование камер Redmi Note 12 Turbo
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9000 x 7000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2", Omnivision OV64B (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4"
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Апертура f/2.3
Размер пикселя 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS
86

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
Поддержка 5G Да
90

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Март 2023 года
Дата начала продаж Март 2023 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi Note 12 Turbo могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

3.9 из 5 баллов (38 голосов)

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Отзывы (5)

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Ник 30 марта 2023 04:08
Как по мне,то вообще не очень.1)Защита дисплея (Закаленное стекло). 2)Где водонепроницаемость? Телефон быстро умрёт, это телефон только для игр дома, а как повседневный не очень, то же Redmi note 12 pro хорош во всем. ЭТО СУГУБО МОЕ МНЕНИЕ.
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Санжар 29 марта 2023 19:09
Телефон мощный. Здесь CPU не набирает 2 миллионов баллов.
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кто-то 29 марта 2023 17:24
А водонепроницаемости нет?
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Ник 30 марта 2023 04:09
Увы, видимо нет, это плохо.
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Николай 29 марта 2023 09:56
На официальном сайте написано тут есть диси диминг.
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Некто 28 марта 2023 20:43
Вот это будет хит! Если цена вправду будет 290 зеленых, то обязательно куплю!
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