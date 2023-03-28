Xiaomi Redmi Note 12 Turbo Дисплей: 6.67" OLED - 1080 x 2400

6.67" OLED - 1080 x 2400 Чип: Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2

Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2 Камера: 3 (64 MP + 8 MP + 2 MP)

3 (64 MP + 8 MP + 2 MP) Батарея: 5000 мАч

5000 мАч OS: Android 13

Android 13 Вес: 181 г.

Обзор Дисплей 88 Производительность 75 Батарея 84 Камера 70 Коммуникации 86 Итоговая оценка 78

Преимущества и недостатки Флагманская OLED-панель отлично отображает цвета и имеет высокую плавность работы

Флагманская OLED-панель отлично отображает цвета и имеет высокую плавность работы Основной объектив с оптической стабилизацией

Основной объектив с оптической стабилизацией Энергоэффективный процессор, который обеспечивает флагманскую проиводительность

Энергоэффективный процессор, который обеспечивает флагманскую проиводительность Смартфон долго работает от одной зарядки и быстро заряжается

Смартфон долго работает от одной зарядки и быстро заряжается Есть вариант на 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ постоянной Нет места для карты памяти microSD

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми Ноут 12 Турбо

88 Экран Тип OLED Размер 6.67 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 395 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Макс. заявленная яркость 500 нит Макс. заявленная яркость в HDR 1200 нит Поддержка HDR Да, Dolby Vision Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 88.9% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

- DC Dimming

75 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Redmi Note 12 Turbo Высота 161.1 мм Ширина 75 мм Толщина 7.9 мм Вес 181 грамм Материал задней панели Стекло Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный, Синий, Белый, Harry Potter Edition Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 88.9%

75 Производительность Все характеристики чипа Ксиаоми Редми Ноут 12 Турбо и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2 Макс. частота 2910 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510

- 3 ядра по 2.49 ГГц: Cortex-A710

- 1 ядро по 2.91 ГГц: Cortex-X2 Размер транзистора 4 нанометра Графика Adreno 725 Частота GPU 580 МГц Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 1212 Geekbench 5 (многоядерный) 3946 AnTuTu Benchmark 9 946731 CPU 246704 GPU 352464 Memory 176323 UX 171430 Total score 946731 Таблица Android-смартфонов в AnTuTu Benchmark 9 - 71 место Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память Оперативная память Объем ОЗУ 8, 12, 16 ГБ Тип памяти LPDDR5 Частота памяти 3200 МГц Количество каналов 4 Накопитель Объем накопителя 256, 512, 1024 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Нет

67 Программное обеспечение Операционная система Android 13 Оболочка UI MIUI 14

84 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 67 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (50% за 15 минут) Время полной зарядки 0:47 ч.

70 Камеры Спецификации и тестирование камер Redmi Note 12 Turbo Основная камера Матрица 64 мегапикселя Разрешение фото 9000 x 7000 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) Угол широкоугольного объектива 120° Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) Основной объектив - 64 МП

- Апертура: f/1.8

- Размер пикселя: 0.7 микрон

- Сенсор: 1/2", Omnivision OV64B (CMOS)

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/4"

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4608 x 3456 Апертура f/2.3 Размер пикселя 1.12 микрон Тип сенсора CMOS Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS

86 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.3 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * Да Инфракрасный порт Да Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет Поддержка 5G Да

90 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Нет

Другое Класс Средний класс Дата выхода Март 2023 года Дата начала продаж Март 2023 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi Note 12 Turbo могут отличаться в зависимости от региона.