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Xiaomi Redmi Note 12R

Xiaomi Redmi Note 12R
  • Дисплей: 6.79" IPS LCD - 1080 x 2460
  • Чип: Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2
  • Камера: 2 (50 MP + 2 MP)
  • Батарея: 5000 мАч
  • OS: Android 13
  • Вес: 199 г.

Обзор

Дисплей
67
Камера
51
Производительность
51
Игры
62*
Батарея
84*
Коммуникации
74
Итоговая оценка
65*
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.

Преимущества и недостатки

  • Производительный и энергоэффективный процессор, построенный по 4-нм техпроцессу
  • IPS-дисплей имеет высокой разрешение и повышенную частоту обновления
  • Предлагается 4 варианта оперативной и встроенной памяти
  • За счет большой батареи обладает хорошей автономностью
  • Есть влагозащита по стандарту IP53
  • Скорость зарядки батареи ограничена 18 ваттами
  • Нет сверхиширокоугольной съемки

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Xiaomi Redmi Note 12R

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.79 дюймов
Разрешение 1080 x 2460 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 396 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Адаптивная частота обновления Нет
Макс. заявленная яркость 550 нит
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.1%

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Redmi Note 12R
Высота 168.6 мм
Ширина 76.3 мм
Толщина 8.2 мм
Вес 199 граммов
Водонепроницаемость IP53
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Серебристый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
85.1%

Производительность

Все характеристики чипа Xiaomi Redmi Note 12R и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2
Макс. частота 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A78
Размер транзистора 4 нанометра
Графика Adreno

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
868
Geekbench 5 (многоядерный)
2476
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 13
Оболочка UI MIUI 14

Батарея

Объем 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да

Камеры

Спецификации и тестирование камер Redmi Note 12R
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Количество объективов 2 (50 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Апертура f/2.4
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat* 18
Поддержка 5G Да

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Июнь 2023 года
Дата начала продаж Июнь 2023 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 18 Вт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi Note 12R могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

2.6 из 5 баллов (12 голосов)

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Отзывы (2)

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Smailov 01 июля 2023 09:14
По внешности похоже на redmi 12.
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Али 30 июня 2023 17:51
Юфс 3.1 у снапа 4 ген 2.
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Smailov 01 июля 2023 15:39
В этом смартфоне решили поставить UFS 2.2.
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