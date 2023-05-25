Главная > Смартфоны Xiaomi > Xiaomi Redmi Note 12S: цена, технические характеристики и отзывы

Xiaomi Redmi Note 12S

Xiaomi Redmi Note 12S
  • Дисплей: 6.43" AMOLED - 1080 x 2400
  • Чип: MediaTek Helio G96
  • Камера: 3 (108 MP + 8 MP + 2 MP)
  • Батарея: 5000 мАч
  • OS: Android 13
  • Вес: 176 г.

Обзор

Дисплей
76
Камера
57
Производительность
38
Игры
37
Батарея
79*
Коммуникации
74
Итоговая оценка
62*
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.

Преимущества и недостатки

  • Яркости дисплея хватает для комфортной эксплуатации на улице
  • 108-мегапиксельная камера с ночной и сверхширокоугольной съемкой
  • Долго работает без подзарядки и имеет достаточно мощный адаптер питания в комплекте
  • Тонкий и легкий корпус, а круглый вырез в дисплее для камеры не портит внешний вид
  • Пара динамиков звучат громко и при этом достаточно качественно
  • Не самая высокая частота обновления дисплея, а также нет поддержки HDR
  • Достаточно старый процессор, хотя все еще позволяет поиграть

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Xiaomi Redmi Note 12S

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.43 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Адаптивная частота обновления Нет
Макс. заявленная яркость 1000 нит
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.5%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Redmi Note 12S
Высота 159.87 мм
Ширина 73.87 мм
Толщина 8.09 мм
Вес 176 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
84.5%

Производительность

Все характеристики чипа Xiaomi Redmi Note 12S и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G96
Макс. частота 2050 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Mali-G57 MC2
Частота GPU 950 МГц
FLOPS ~243 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
596
Geekbench 5 (многоядерный)
1779
AnTuTu Benchmark 9
361359
CPU 99308
GPU 84660
Memory 73579
UX 105407
Total score 361359
Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 13
Оболочка UI MIUI 14
Размер системы из коробки 20 ГБ

Батарея

Объем 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (55% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:12 ч.

Камеры

Спецификации и тестирование камер Redmi Note 12S
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей
Разрешение фото 12032 x 9024
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 118°
Количество объективов 3 (108 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/4.0"
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264
Апертура f/2.4
Размер пикселя 1 микрон
Размер сенсора 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
2G сети GSM 3/5/8
3G сети WCDMA 1/5/8
4G сети LTE 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41
Поддержка 5G Нет

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Март 2023 года
Дата начала продаж Апрель 2023 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 33 Вт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi Note 12S могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

3 из 5 баллов (11 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Redmi Note 11S или Redmi Note 12S
2. Redmi Note 12 или Redmi Note 12S
3. Redmi Note 12 Pro 5G или Redmi Note 12S
4. Realme 11 или Redmi Note 12S
5. Nord CE 3 Lite или Redmi Note 12S
6. Poco F5 или Redmi Note 12S
7. Galaxy A24 4G или Redmi Note 12S
8. Vivo V27e или Redmi Note 12S
9. Galaxy A14 или Redmi Note 12S
Сравнить другие смартфоны (1100+)

Отзывы (4)

Avatar
Иван 26 мая 2023 05:57
Это переназванный Redmi note 11S.
+2 Ответить
Avatar
Саша 26 мая 2023 05:05
Хотя бы проц поменяли на г99.
+5 Ответить
Avatar
Костя 25 мая 2023 20:05
Лучше тогда взять 10s или 11s, тк защита дисплея горила гласс 3 и водонепроницаемость есть.
+1 Ответить
Avatar
Иван 27 мая 2023 08:20
И у 10S запись видео лучше.
0 Ответить
Avatar
Костя 25 мая 2023 20:01
А какая автономность у смартфона?
+3 Ответить
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры