Xiaomi Redmi Note 12S
- Дисплей: 6.43" AMOLED - 1080 x 2400
- Чип: MediaTek Helio G96
- Камера: 3 (108 MP + 8 MP + 2 MP)
- Батарея: 5000 мАч
- OS: Android 13
- Вес: 176 г.
Обзор
Дисплей
76
Камера
57
Производительность
38
Игры
37
Батарея
79*
Коммуникации
74
Итоговая оценка
62*
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.
Преимущества и недостатки
- Яркости дисплея хватает для комфортной эксплуатации на улице
- 108-мегапиксельная камера с ночной и сверхширокоугольной съемкой
- Долго работает без подзарядки и имеет достаточно мощный адаптер питания в комплекте
- Тонкий и легкий корпус, а круглый вырез в дисплее для камеры не портит внешний вид
- Пара динамиков звучат громко и при этом достаточно качественно
- Не самая высокая частота обновления дисплея, а также нет поддержки HDR
- Достаточно старый процессор, хотя все еще позволяет поиграть
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Xiaomi Redmi Note 12S
Экран
|Тип
|AMOLED
|Размер
|6.43 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|409 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|1000 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|84.5%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
Дизайн и корпус
|Высота
|159.87 мм
|Ширина
|73.87 мм
|Толщина
|8.09 мм
|Вес
|176 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
84.5%
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio G96
|Макс. частота
|2050 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|Mali-G57 MC2
|Частота GPU
|950 МГц
|FLOPS
|~243 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
596
Geekbench 5 (многоядерный)
1779
AnTuTu Benchmark 9
361359
|CPU
|99308
|GPU
|84660
|Memory
|73579
|UX
|105407
|Total score
|361359
Память
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64, 128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Оболочка UI
|MIUI 14
|Размер системы из коробки
|20 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Макс. мощность зарядки
|33 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (55% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:12 ч.
Камеры
|Матрица
|108 мегапикселей
|Разрешение фото
|12032 x 9024
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|118°
|Количество объективов
|3 (108 МП + 8 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/4.0"
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|Апертура
|f/2.4
|Размер пикселя
|1 микрон
|Размер сенсора
|1/3.06"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Galileo
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|2G сети
|GSM 3/5/8
|3G сети
|WCDMA 1/5/8
|4G сети
|LTE 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41
|Поддержка 5G
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Март 2023 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 33 Вт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi Note 12S могут отличаться в зависимости от региона.