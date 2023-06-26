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Xiaomi Redmi Note 12T Pro

Xiaomi Redmi Note 12T Pro
  • Дисплей: 6.6" IPS LCD - 1080 x 2460
  • Чип: MediaTek Dimensity 8200 Ultra
  • Камера: 3 (64 MP + 8 MP + 2 MP)
  • Батарея: 5080 мАч
  • OS: Android 13
  • Вес: 200 г.

Обзор

Дисплей
86
Камера
72
Производительность
65
Игры
68
Батарея
95*
Коммуникации
80
Итоговая оценка
77*
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.

Преимущества и недостатки

  • 144 Гц обеспечивают беспрецендентую плавность работы смартфона
  • Неплохая по функционалу основная камера, получившая сверхширокоугольную и макросъемку
  • Мощная начинка позволяют играть на смартфоне без дискомфорта
  • Есть модель с 512/12 ГБ памяти, которая работает достаточно быстро
  • Получил влагозащиту по стандарту IP53
  • Вместо AMOLED здесь используется стандартный IPS-дисплей без Always On Display

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Xiaomi Redmi Note 12T Pro

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.6 дюймов
Разрешение 1080 x 2460 пикселей
Соотношение сторон 21:9
Плотность пикселей 407 точек на дюйм
Частота обновления 144 Гц
Адаптивная частота обновления Нет
Макс. заявленная яркость 650 нит
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.1%
Особенности - DCI-P3

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Redmi Note 12T Pro
Высота 163.6 мм
Ширина 74.3 мм
Толщина 8.9 мм
Вес 200 граммов
Водонепроницаемость IP53
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Белый, Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
85.1%

Производительность

Все характеристики чипа Xiaomi Redmi Note 12T Pro и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 8200 Ultra
Макс. частота 3100 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex A55
- 3 ядра по 3 ГГц: Cortex A78
- 1 ядро по 3.1 ГГц: Cortex A78
Кэш L3 4 МБ
Размер транзистора 4 нанометра
Графика Mali-G610 MC6
Частота GPU 950 МГц
FLOPS ~1442 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
984
Geekbench 5 (многоядерный)
4007
AnTuTu Benchmark 9
835243
3DMark Wild Life Performance
6102
Stability 55%
Graphics test 36 FPS
Graphics score 6102
Web score 11290
Video editing 8073
Photo editing 24638
Data manipulation 12272
Writing score 18715
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Количество каналов 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13
Оболочка UI MIUI 14

Батарея

Объем 5080 мАч
Макс. мощность зарядки 67 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 20 минут)
Время полной зарядки 0:57 ч.

Камеры

Спецификации и тестирование камер Redmi Note 12T Pro
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9248 x 6936
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2", Omnivision OV64B (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Samsung S5K4H7 (ISOCELL CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Апертура f/2.0
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
Поддержка 5G Да

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Май 2023 года
Дата начала продаж Июнь 2023 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 67 Вт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi Note 12T Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

2.8 из 5 баллов (7 голосов)

Сравнения с конкурентами

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Отзывы (2)

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Костя 01 июля 2023 18:15
Какая автономность у смартфона?
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Corg 26 июня 2023 18:47
Да с неймингом у сяоми большие проблемы..
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