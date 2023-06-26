Xiaomi Redmi Note 12T Pro
- Дисплей: 6.6" IPS LCD - 1080 x 2460
- Чип: MediaTek Dimensity 8200 Ultra
- Камера: 3 (64 MP + 8 MP + 2 MP)
- Батарея: 5080 мАч
- OS: Android 13
- Вес: 200 г.
Обзор
Дисплей
86
Камера
72
Производительность
65
Игры
68
Батарея
95*
Коммуникации
80
Итоговая оценка
77*
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.
Преимущества и недостатки
- 144 Гц обеспечивают беспрецендентую плавность работы смартфона
- Неплохая по функционалу основная камера, получившая сверхширокоугольную и макросъемку
- Мощная начинка позволяют играть на смартфоне без дискомфорта
- Есть модель с 512/12 ГБ памяти, которая работает достаточно быстро
- Получил влагозащиту по стандарту IP53
- Вместо AMOLED здесь используется стандартный IPS-дисплей без Always On Display
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Xiaomi Redmi Note 12T Pro
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.6 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2460 пикселей
|Соотношение сторон
|21:9
|Плотность пикселей
|407 точек на дюйм
|Частота обновления
|144 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|650 нит
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|85.1%
|Особенности
|- DCI-P3
Дизайн и корпус
|Высота
|163.6 мм
|Ширина
|74.3 мм
|Толщина
|8.9 мм
|Вес
|200 граммов
|Водонепроницаемость
|IP53
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Белый, Черный, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
85.1%
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Dimensity 8200 Ultra
|Макс. частота
|3100 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex A55
- 3 ядра по 3 ГГц: Cortex A78
- 1 ядро по 3.1 ГГц: Cortex A78
|Кэш L3
|4 МБ
|Размер транзистора
|4 нанометра
|Графика
|Mali-G610 MC6
|Частота GPU
|950 МГц
|FLOPS
|~1442 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
984
Geekbench 5 (многоядерный)
4007
AnTuTu Benchmark 9
835243
3DMark Wild Life Performance
6102
|Stability
|55%
|Graphics test
|36 FPS
|Graphics score
|6102
|Web score
|11290
|Video editing
|8073
|Photo editing
|24638
|Data manipulation
|12272
|Writing score
|18715
Рейтинг производительности AnTuTu Benchmark 9 - 107 место
Источники: 3DMark [3]
Память
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|Количество каналов
|4
|Объем накопителя
|128, 256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Оболочка UI
|MIUI 14
Батарея
|Объем
|5080 мАч
|Макс. мощность зарядки
|67 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 20 минут)
|Время полной зарядки
|0:57 ч.
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|9248 x 6936
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|Количество объективов
|3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2", Omnivision OV64B (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Samsung S5K4H7 (ISOCELL CMOS)
|Макро объектив
|- 2 МП
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10 (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|Апертура
|f/2.0
|Размер пикселя
|1 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.06"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Поддержка 5G
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Май 2023 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 67 Вт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi Note 12T Pro могут отличаться в зависимости от региона.